Đàn ông tỉnh táo cỡ nào gặp phải kiểu phụ nữ này cũng liêu xiêu, dâng tay chịu 'trói' cả đời

Dù không công khai thừa nhận nhưng đàn ông thường nói với nhau về sức hút của những cô nàng “hư” nhưng không “hỏng”. Đây là người phụ nữ có kỹ năng, có thể ở ngoài phòng khách cùng chồng, cũng đặc biệt hấp dẫn khi “trên giường”.

Dù là đàn ông có sức "phòng bị" lớn thế nào trong tình yêu cũng đành chịu "thua" trước những kiểu phụ nữ hấp dẫn này.

Đàn ông bị mê hoặc bởi vẻ bí ẩn của phụ nữ. Họ thích kiểu phụ nữ có lớp vỏ bọc ẩn chứa nhiều điều họ muốn khám phá và chinh phục. Đàn ông thích sức hút bí ẩn này không chỉ khi mới quen mà còn lúc đã yêu hay cưới nhau lâu năm. Người phụ nữ luôn giữ một một chút bí ẩn, khiến đàn ông cứ phải khám phá không dứt mới khiến đàn ông không ngừng mê đắm. Đàn ông không thích phụ nữ đẹp nhưng dễ dàng chinh phục.

Đàn ông có sự phân biệt rõ ràng giữa phụ nữ “hư” quyến rũ và “hư” buông thả. Đàn ông chẳng dại gì vương vào kiểu phụ nữ ham hư vinh, chỉ biết lợi dụng họ. Nhưng phải thực tế rằng, đàn ông nào cũng thích được chiều khi trên giường. Họ thích kiểu phụ nữ nắm được trái tim của họ dù là trên giường hay bước xuống giường.

Vì thế, phụ nữ muốn giữ đàn ông theo đuổi mình cả đời thì phải giữ lại chút riêng tư.

Phụ nữ đẹp đúng nghĩa

Phụ nữ đẹp luôn có quà, phụ nữ biết làm đẹp luôn được quý trọng. Đó là sự thật muôn đời không thay đổi. Phụ nữ đẹp khi độc thân thì khiến đàn ông thi nhau tranh giành. Phụ nữ đẹp khi có chồng thì khiến chồng đứng ngồi không yên giữ gìn. Phụ nữ làm đẹp thì càng tự tin, càng không sợ bị bỏ rơi hay khổ tâm vì đàn ông.

Một người phụ nữ đẹp đúng nghĩa chính là phải không ngừng hoàn thiện bản thân, từ ngoại hình cho đến tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ đẹp đúng nghĩa chính là phải không ngừng hoàn thiện bản thân, từ ngoại hình cho đến tâm hồn. Phụ nữ có nhan sắc thì không thể thiếu nội hàm. Phụ nữ có nội hàm thì càng phải biết làm đẹp. Bạn không cần xinh đẹp trời ban, nhưng chỉ cần biết làm đẹp bản thân thì đã có sức hút với đàn ông.

Nắm bắt tâm ý của đàn ông

Đây là kiểu phụ nữ đoán biết được tâm tình, suy nghĩ của đàn ông. Họ khéo léo đọc được suy nghĩ, ghi nhớ thói quen, cư xử của đàn ông. Từ đó, họ biết phải làm sao để đàn ông làm theo ý họ muốn.

Ở bên người phụ nữ này, đàn ông luôn thấy thoải mái, như có một tri kỷ hiếm có trong đời. Vì họ được thấu hiểu, muốn chia sẻ, muốn nghe lời khuyên từ đối phương. So với những người phụ nữ lúc nào cũng muốn đàn ông đoán ý, kiểu đàn bà hấp dẫn này như một người hiểu hết lòng đàn ông. Họ đương nhiên muốn giữ thật chặt "của lạ" này cả đời.

Độc lập nhất có thể

Phụ nữ đẹp thu hút ánh mắt của đàn ông giây lát, phụ nữ độc lập mới hấp dẫn cả đời. Kiểu phụ nữ này thu hút bởi sự tự do trong suy nghĩ, là tự mình và do mình. Chuyện gì có thể làm thì nhất định sẽ tự làm đến cùng. Chuyện gì thuộc về bản thân thì hoàn toàn kiểm soát, không để ai làm chủ. Đây là cá tính mãnh liệt trong nội hàm.

Phụ nữ độc lập không quá ưu tú, nhưng tự làm tự lo, tự tin vào bản thân. Kiểu phụ nữ này không bao giờ lâm vào thế đường cùng, vì họ luôn có một đường lui. Thậm chí dù có chồng, họ cũng không dựa dẫm bi lụy vào chồng, sẵn sàng chọn tự do nếu bị tổn thương. Họ có bản ngã, có nghĩa vụ với gia đình nhưng cũng có trách nhiệm với mình. Đàn ông vừa thương vừa nể họ.

Cho bản thân và chồng không gian riêng

Người đàn bà thu hút luôn cho chồng và bản thân tự do vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thu hút luôn cho chồng và bản thân tự do vừa phải. Họ không ràng buộc mình trong 4 bức tường gia đình, họ cũng không kiểm soát đàn ông. Họ cho mình không gian riêng để giữ bản ngã đam mê, mục tiêu sống của bản thân. Họ cho chồng thời gian riêng để thư thả hơn, quay trở về nhà có trách nhiệm hơn. Đàn bà khôn giữ chồng bằng trách nhiệm với gia đình, cùng sự tinh tế thấu hiểu khôn khéo.

Phụ nữ biết cương nhu đúng lúc, im lặng đúng chỗ

Đàn ông sợ nhất là kiểu phụ nữ bỗ bã, nói năng không chừng mực, nhiều lời lắm chuyện. Một người vợ hấp dẫn thường dịu dàng và tinh tế trong cách cư xử. Họ lấy nhu thắng cương, lấy sự im lặng để đối phó với chồng. Họ không để chồng thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của mình. Càng giữ được phong thái bình tĩnh, phụ nữ càng có vị thế trong bất kì tình huống nào.

Phụ nữ biết im lặng đúng lúc càng khiến chồng nể trọng. Họ im lặng khi cho chồng thời gian suy nghĩ. Họ im lặng để đòi hỏi sự hối lỗi của chồng. Hoặc họ im lặng để cả hai cùng nhìn lại bản thân. Phụ nữ biết giữ im lặng, dùng khoảng lặng để đối đáp lại chồng luôn có sức hút đặc biệt.