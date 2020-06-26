Phụ nữ bao nhiêu tuổi cũng thế, có 7 dấu hiệu này chính là đang ‘già đi’

Nhiều người cho rằng phụ nữ càng về già thì sẽ càng nhiều lời. Nhưng phụ nữ cũng chỉ nhiều lời với người họ coi trọng, như với con cái, người thân. Có lo lắng, để tâm thì họ mới nhắc nhở, khuyên bảo. Nhưng người đàn bà từng trải rất ít nói với người lạ, vì họ thấy không cần thiết. Bởi nếu là người trẻ thì lúc nào cũng có sự khác biệt, còn người không thân quen thì chắc chắn sẽ khó cùng quan điểm, càng không cần phải giải thích.

Người phụ nữ từng trải nào cũng ít nhiều “già đi” theo năm tháng, nhưng vẫn rực rỡ theo một cách rất riêng.

Người đàn bà từng trải theo năm tháng càng có khả năng quên đi những chuyện đã qua. Họ không quên hết, nhưng cũng không quá để tâm. Khi đã bước qua rất nhiều chuyện, hiểu ra rất nhiều điều, họ không còn để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện cũ.

Phụ nữ càng từng trải sẽ càng thích im lặng, không giải thích nhiều về bản thân. Vì họ đã tường tận thấu hiểu chính mình, cũng không cần người không hiểu họ. Đây chính là quan điểm của người phụ nữ đã có nội hàm chín muồi trưởng thành.

Đến một độ tuổi đủ “già”, phụ nữ có thể nhìn về quá khứ với tâm thế nhẹ nhàng, như nhớ lại chuyện cũ, như hồi tưởng lại một cuốn sách đã đọc qua. Thậm chí họ cho rằng vì đã “già” đi mà họ dễ dàng quên đi những chuyện không vui, chỉ an yên sống cuộc đời hiện tại.

Không còn những lời “vô nghĩa” khi trò chuyện cùng chồng

Phụ nữ khi còn trẻ xem tình yêu là tất cả. Có người sẵn sàng hy sinh thanh xuân, bản thân để chứng minh tình yêu của mình sâu đậm. Vì thế, với người đàn ông bên cạnh, họ thường nói nhiều, mong muốn nhiều, cũng muốn kiểm soát nhiều.

Nhưng càng theo năm tháng, phụ nữ càng hiểu tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống. Họ còn có những “tình” khác, như tình thân, tình bạn bè, tình mẹ con… Tình yêu họ từng dành cho chồng cũng có thể hóa thành tình thân, không mãnh liệt nhưng bền chặt. Vì thế, họ nói với chồng những lời điềm đạm và bình tĩnh hơn, không ghen tuông, không dựa dẫm đòi hỏi.

Không quá để tâm đến ăn mặc hay ánh nhìn của người khác

Phụ nữ tuổi này đơn thuần như một dòng nước trong suốt, nhưng vẫn không mờ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ còn trẻ thường thích mặc đồ đẹp, trang điểm rực rỡ. Họ thích dáng vẻ được chăm chút cẩn thận trong quần áo, để tự tin tỏa sáng trong mắt người khác. Nhưng đến một độ tuổi khi họ không còn quá quan trọng quần áo, ánh nhìn của người khác, thì cũng có nghĩa là họ đã “già” đi. Họ thích ăn mặc đơn giản, bình dị nhưng vẫn toát ra khí chất của một tâm hồn trưởng thành, có cá tính riêng.

Đàn bà từng trải thích mặc những gì thoải mái cho bản thân hơn là chỉ đẹp trong mắt người khác. So với việc tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, họ thích cảm giác dễ chịu cho bản thân hơn. Phụ nữ tuổi này đơn thuần như một dòng nước trong suốt, nhưng vẫn không mờ nhạt.

Thích những nơi yên tĩnh

Phụ nữ khi còn trẻ thích chuyện trò, nên dễ dính vào chuyện thiên hạ. Phàm là những nơi càng ồn ào thì càng dễ có thị phi. Phụ nữ vì thích khám phá mà chấp nhận rủi ro tiềm tàng.

Nhưng đàn bà trung niên lại thích đến những nơi yên tĩnh. Họ thích về nhà hơn là dạo chơi sau giờ làm. Họ thích yên lặng bên chồng con xem TV hơn là đến một buổi tiệc long trọng nào đó. Đàn bà từng trải chọn yên bình làm bến đỗ cho mình.

Thấu hiểu lòng cha mẹ, muốn bên cha mẹ nhiều hơn

Phụ nữ trưởng thành sẽ yêu thương cha mẹ hơn, họ dần “già” đi để cảm thông và dành thời gian cho cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chưa trưởng thành thường cho rằng cha mẹ là người tài giỏi, chuyện gì cũng không làm khó được họ. Nhưng đàn bà từng trải khi có gia đình, có con rồi mới thấu hiểu cho cha mẹ. Làm người trưởng thành không bao giờ là dễ dàng, làm cha làm mẹ lại càng khó vô cùng. Phụ nữ trưởng thành sẽ yêu thương cha mẹ hơn, họ dần “già” đi để cảm thông và dành thời gian cho cha mẹ.

Hờ hững với chuyện của thiên hạ

Tâm thế “đẳng cấp” của một người phụ nữ từng trải chính là không còn để tâm đến chuyện của thiên hạ. Họ không để chuyện của người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Họ không để những xáo trộn của thiên hạ làm lòng mình bộn bề. Vì họ hiểu chuyện của ai người ấy quản, càng tốn sức lực càng không có kết quả. Khi đã đủ “già” trong tầm nhìn và cảm nhận, đàn bà sẽ hiểu không điều gì quan trọng hơn bản thân và gia đình.