Chồng luôn mê mệt những bộ phận này của vợ, nhưng hầu hết phụ nữ lại không để ý và vô tình khiến cho giá trị của bản thân ngày càng đi xuống lúc nào không hay.

Đây là đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông mê mệt nhất. Đôi môi là bộ phận mềm mại khiến đàn ông thích chạm vào mỗi khi cả hai ở gần nhau. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết chọn màu son phù hợp để làm tôn lên đôi môi gợi cảm của mình. Đồng thời bạn nên dưỡng môi mỗi ngày để đôi môi được mềm mại hồng hào tự nhiên.

Đôi tai nhỏ nhắn của phụ nữ luôn thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thích được hôn lên đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn của phụ nữ. Họ thích được mân mê vành tai mềm mại của bạn. Tuy nhiên tai là bộ phận hay ra mồ hôi, phụ nữ nên biết chăm sóc thật tốt để đàn ông nhớ mãi không quên.

Đôi mắt sáng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của người phụ nữ. Đàn ông đặc biệt thích nhìn vào mắt mỗi khi nói chuyện với nhau. Đôi mắt thể hiện tình cảm của bạn dành cho anh ấy nhiều như thế nào. Đồng thời cũng là bộ phận khiến đàn ông dễ mềm lòng nhất. Khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ướt át của bạn, họ sẽ xiêu lòng ngay, không còn giận hờn, bực tức gì nữa.

Xương quai xanh

Phụ nữ quyến rũ nhất khi để lộ xương quai xanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bộ phận này thể hiện độ quyến rũ của người phụ nữ. Nhất là khi bạn diện những chiếc áo hai dây, hở vai để lộ xương quai xanh. Đây cũng là đặc điểm mà đàn ông luôn âm thầm cho điểm mười dù không bao giờ nói ra.

Bụng thon gọn

Đàn ông thích ôm eo phụ nữ nên thường để ý đến bộ phận này. Phụ nữ nên quan tâm đến vóc dáng của mình nhiều hơn, chăm chỉ tập thể dục để có vòng eo mơ ước. Đặc biệt, bạn sẽ tự tin hơn khi diện những bộ trang phục bó sát hoặc để lộ chiếc eo nhỏ nhắn của mình.

Đùi săn chắc

Phần đùi săn chắc khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Phần đùi săn chắc của phụ nữ luôn khiến đàn ông mê mệt. Vì vậy phụ nữ hãy chăm rèn luyện thân thể để sở hữu cặp đùi như mơ ước. Khi đó, bạn sẽ đốn gục được trái tim đàn ông khi diện những chiếc quần bó hoặc váy để lộ cặp đùi nóng bỏng của mình.

Bàn chân nhỏ nhắn

Người phụ nữ có bàn chân nhỏ nhắn thường sở hữu vóc dáng xinh xắn. Đồng thời người sở hữu nét tướng này cũng có số mệnh giàu sang, là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử giúp chồng con giàu sang. Thế nên bạn sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng số một.