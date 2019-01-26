Đàn ông tệ nhất thế gian không phải là kẻ lăng nhăng, mà là người dùng dằng với tình cũ!

Còn phụ nữ đôi khi lại không cố chấp như đàn ông. Họ có thể từng yêu đậm sâu, từng vật vã vì phải buông tay nhưng sẽ chóng quên. Dù rằng họ có tốn bao năm, cũng chắc chắn sẽ không nhớ thương ai cả đời. Một khi tìm được một người đàn ông khác chân thành đối đãi với mình, phụ nữ sẽ dần tìm lại niềm tin, tình yêu mình mong ước và quên đi mối tình cũ nhiều đớn đau.

Đàn ông là sinh vật thích chinh phục, những gì càng không thể có trọn vẹn, càng ôm mong muốn sở hữu cho bằng được. Vì vậy, với một mối tình dở dang, một người phụ nữ không thể có được, đàn ông sẽ ôm day dứt nhớ nhung một đời. Họ xem đó là người đàn bà họ yêu sâu đậm nhất, chỉ vì không thể có được mà đành buông tay.

Nhưng đàn ông, luôn có thể vì những điều chưa quên ở người cũ mà bỏ lại một gia đình. Bản năng chinh phục ở đàn ông lớn hơn suy nghĩ về gia đình. Sự cố chấp của đàn ông với người cũ, căn bản là cố chấp vì chính họ. Và nếu họ vì người cũ mà bỏ rơi gia đình, suy cho cùng là chỉ vì tâm tình riêng đầy ích kỷ.

Nếu so ra, phụ nữ chẳng nhớ lâu như đàn ông. Dù tình yêu của phụ nữ có từng đẹp và nhiều day dứt đến mấy, họ cũng sẽ bỏ qua để sống cho hiện tại. Hay có thể nói một cách khác, phụ nữ một khi có gia đình riêng, bản năng làm vợ làm mẹ sẽ lấn át hết mọi thứ. Chuyện cũ không bao giờ đủ sức khiến phụ nữ phá vỡ gia đình họ yêu thương. Họ biết cách gói ghém hết chuyện cũ, người cũ cất sâu vào lòng mà tiếp tục trọn lòng trọn dạ với chồng con.

Đàn ông tệ nhất là khi để vợ phải ghen với người cũ

Đàn ông còn nhớ thương người cũ mà biết chôn chặt đáy lòng thì chẳng nói làm gì. Dù sao thì trong mỗi người đều có những góc khuất giữ riêng cho bản thân, như chút dư vị còn sót lại. Nhưng đàn ông đã có vợ rồi lại vẫn tìm cách liên lạc với người cũ, coi trọng cô ta hơn cả vợ thì thật sự quá tệ.

Đàn ông đã có vợ rồi lại vẫn tìm cách liên lạc với người cũ, coi trọng cô ta hơn cả vợ thì thật sự quá tệ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông có ngoại tình với người mới lạ nào đó, vợ còn nghĩ được rằng thôi thì đó là lòng người dễ đổi thay. Chứ đàn ông đã nói thương rồi lấy vợ về, giờ lại quay về với người cũ, thế thì chẳng phải tình yêu xưa kia dành cho vợ chỉ là tạm bợ? Vậy hóa ra vợ chỉ là người thay thế, để lấp vào khoảng trống của người cũ.

Đau nhất với đàn bà chính là biết mình chỉ là lựa chọn thay thế của đàn ông. Rằng mình không bao giờ là điều đàn ông chọn đầu tiên và duy nhất. Khi xuất hiện hình ảnh người cũ giữa vợ và chồng thì người đau nhất, thiệt thòi nhất luôn là vợ.

Đàn bà nên làm gì khi chồng vẫn nhớ về người cũ?

Nếu tình cảm của đàn ông dành cho người cũ chưa quá phô trương, cũng chưa tới mức không cứu vãn được, phụ nữ nên tìm cách rõ ràng với chồng. Đây là quyền lợi của một người vợ. Phụ nữ đừng giữ đau lòng riêng mình rồi nhẫn nhịn chịu đựng.

Đàn ông nếu còn tử tế và nghĩa tình với gia đình thì thay vì càng lún sâu lạc đường, họ sẽ biết vợ con mới là hiện tại quý giá. Vợ lúc ấy có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng, lấy yêu thương và bao dung để giúp chồng tìm đường về với gia đình. Nhưng hãy nhớ phải tôn trọng chồng, tình cảm và quá khứ của chồng.

Phụ nữ đừng giữ đau lòng riêng mình rồi nhẫn nhịn chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Dù biết rằng không ai có thể thay đổi quá khứ, và tình cảm là thứ khó lên án nhất nhưng hãy cho chồng thấy anh ấy phải có trách nhiệm với gia đình, với tình cảm và kiêu hãnh của vợ. Sẽ không người vợ nào chịu đựng được khi có chồng mà như làm người thứ ba, phải so sánh, tủi hổ và hờn ghen.

Và nhất là đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh này, hãy cho anh ấy chút thời gian. Giữ một người đàn ông, không thể giữ bằng ghen tuông và đố kỵ. Hãy để anh ấy thấy tình yêu và bao dung của bạn sẽ giúp anh ấy quay về nhà. Còn nếu chồng vẫn cố chấp ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thì phụ nữ đừng tiếc buông tay. Đàn ông không nghĩ cho vợ con, không ưu ái gia đình, trước sau gì cũng là người tạo nên bi kịch cuộc đời phụ nữ!