Nét thu hút của người phụ nữ này không chỉ ở sự độc lập. Họ cho đàn ông cảm giác được cần đến, được bảo bọc chở che người phụ nữ của mình. Kiểu phụ nữ này độc lập có thừa, nhưng cũng không thiếu sự phụ thuộc vừa phải để thỏa nhu cầu nam tính của đàn ông. Họ luôn cho đàn ông có cảm giác thành tựu khi về nhà, từ đó mà yên tâm cho sự nghiệp công việc.

Một người phụ nữ độc lập, tự chủ, biết bảo vệ bản thân thì tự khắc sẽ quyến rũ trong mắt đàn ông. Chính nét tính cách tự làm việc mình muốn khiến đàn ông khó rời mắt khỏi họ. Đàn ông lại thích phụ nữ có cá tính như thế, đơn giản vì họ sẽ không thấy bị áp lực khi phụ nữ cậy dựa họ quá nhiều, cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ ở phụ nữ.

Sự từng trải của một người phụ nữ luôn hấp dẫn trong mắt đàn ông, như một khí chất riêng biệt không lẫn vào đâu. Bộc lộ nội hàm phong phú của một người thu hút nhất chính là ở kinh nghiệm tích góp được. Đây là nét đẹp bền lâu nhất ở phụ nữ, hơn cả dung mạo bề ngoài.

Đây là nét quyến rũ hiếm có ở phụ nữ. Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng biết độc lập sao để không thiệt mình, lệ thuộc sao để thu hút đàn ông.

Một người phụ nữ từng trải luôn để lại dư vị khó quên nhất trong lòng đàn ông, bởi nét tự nhiên từ trong khí chất và phong thái của họ. Dù vậy, trong hôn nhân, phụ nữ càng từng trải càng nên có thêm sự tinh tế nhẹ nhàng để vẫn giữ trọn nét đẹp của phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ mạnh mẽ đều tốt nhưng trong hôn nhân đừng thể hiện quá nhiều kinh nghiệm, cứng rắn mà chuốc thiệt thòi.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ đủ tinh tế khi biết lúc nào nên thể hiện sự từng trải của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ đủ tinh tế khi biết lúc nào nên thể hiện sự từng trải của mình, lúc nào nên yếu đuối nhẹ nhàng để giữ nét nhu mì của phụ nữ trước đàn ông.

Vừa thông minh lại vừa hồ đồ

Hạnh phúc của phụ nữ là có một gia đình trong ấm ngoài êm, đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Phụ nữ thông minh chính là biết ứng xử để gia đình hòa thuận, vui vẻ. Họ biết giữ trái tim đàn ông bằng sự khéo léo của mình, cũng biết làm sao để thể hiện những điểm mạnh, điểm ưu tú ở bản thân.

Nhưng người càng thông minh thì càng nên thể hiện hồ đồ để không thiệt vào thân. Với đàn ông hay người thân trong nhà, phụ nữ đừng chuyện gì cũng rạch ròi, đôi khi không tốt. Việc gì lơ được cứ lơ, chuyện gì có thể bỏ qua thì đừng truy đến cùng. Sao thì cũng là gia đình của mình, giả vờ không thấy khi cần cũng là cách để không tự chuốc buồn phiền, thua thiệt. Nhất là giữa vợ chồng, giả vờ ngu khờ chuyện không đáng, bao dung vì nhau thì mới mong hạnh phúc lâu dài.

Người càng thông minh thì càng nên thể hiện hồ đồ để không thiệt vào thân - Ảnh minh họa: Internet

Vừa đoan trang nhu mì, vừa cá tính riêng biệt

Sự cá tính ở một người phụ nữ sẽ thật thu hút nếu vẫn giữ được nét đoan trang nhu mì của phụ nữ.

Khi trước mắt bạn bè, phụ nữ có thể thật thu hút với sự quyến rũ, tinh tế và giàu hiểu biết của bản thân. Dù vậy, sự cá tính này cũng nên vừa phải, đừng quá mức, cũng đừng tỏ vẻ quá xa cách lãnh đạm. Có như thế, đàn ông bên cạnh mới thấy tự hào về người phụ nữ của mình.

Và cá tính không có nghĩa là quá cố chấp và ngang ngược. Cá tính vừa phải, có nghĩa là có quan điểm riêng, tạo cho đàn ông sự tò mò hứng thú thì sẽ khiến họ cả đời cứ muốn khám phá không dứt.