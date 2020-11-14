Đàn ông ‘nhá hàng’ 3 dấu hiệu này chứng tỏ đã nghiện nhân tình quên lối về

Phụ nữ yêu 14/11/2020 06:00

Người đàn ông ngoại tình có những dấu hiệu này chứng tỏ đã nghiện kẻ thứ ba quên lối thoát, vợ có nói gì cũng không thể nào kéo họ về trong một sớm một chiều.

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ đàn ông ngoại tình say nhân tình như điếu đổ, vợ chính chuyên biết được đừng quá đau lòng mà hãy bình tĩnh tìm cách “phản đòn”.

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Đàn ông ngoại tình thường có dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Không còn dành thời gian cho vợ

Người đàn ông say nắng thường dành rất ít thời gian cho vợ con. Họ lúc nào cũng muốn ở bên nhân tình vì đang chìm đắm trong mối quan hệ mới ngọt ngào. Nếu chồng thường xuyên ra ngoài kể cả ngày nghỉ, phụ nữ khôn ngoan nên chuẩn bị tâm lý vì chồng bạn đã nghiện nhân tình đến phát điên. Anh ấy chỉ muốn dành hết toàn bộ thời gian của mình để ở bên cô nhân tình bé bỏng chứ không muốn ở bên bạn.

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Phụ nữ khôn ngoan hãy tự bảo vệ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông ngoại tình, cảm giác bên vợ bây giờ là vô cùng nhạt nhẽo. Còn ở bên nhân tình là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Một khi đã cảm nắng ai, thời gian đầu đàn ông sẽ cực kỳ nồng nhiệt, vợ chính chuyên có dùng mọi cách cũng không thay đổi được. Khi đã dành trọn trái tim cho nhân tình, đàn ông sẽ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả gia đình.

Về nhà là ôm điện thoại

Đây là dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình rõ ràng nhất. Ngoài thời gian ở bên nhân tình, khi về nhà với vợ con, họ cũng muốn quan tâm đến những điều nhân tình làm. Họ muốn biết hết hoạt động từng giờ từng ngày của người mình yêu. Đàn ông trong giai đoạn yêu đương mặn nồng như thế này thường như cậu bé mới lớn. Họ chỉ thích chăm chăm ôm điện thoại và cười một mình.

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Đàn ông phản bội không còn dành thời gian cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, người vợ khôn ngoan hãy chuẩn bị tinh thần. Trước hết bạn phải tự biết yêu thương bản thân. Đừng vì chồng ngoại tình mà ruồng bỏ chính mình hoặc khóc lóc van xin lòng thương hại của anh ấy. Bạn phải là người đàn bà bản lĩnh chuẩn bị “phản đòn” bất cứ khi nào cần.

Nói lời khô khan, cộc cằn với vợ

Đàn ông ngoại tình thường khô khan, cộc cằn với vợ. Trong mắt họ bây giờ chỉ có nhân tình, còn vợ con chẳng còn mặn nồng, tha thiết gì nữa. Giờ đây hình bóng nhân tình đã chiếm hết toàn bộ tâm trí, vợ con đã không còn là gì với họ nữa.

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Đàn ông ngoại tình thường nói lời khô khan, cứng nhắc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thay lòng thường vô tình đến tàn nhẫn, đàn bà đừng tự làm khổ mình nữa. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, còn người đàn ông tệ bạc kia, bỏ đi đừng tiếc.

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