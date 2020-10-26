Sau khi kết hôn đàn ông thường không còn lãng mạn, quan tâm vợ như thuở đang yêu. Thậm chí, nhiều người chồng vô tâm còn quên cả kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật vợ… Vậy nên, nếu chồng bỗng chăm chỉ mua quà tặng vợ dù chẳng nhân dịp gì thì chị em chớ vội mừng.

Một khi đàn ông ngoại tình , dù cố gắng che đậy tinh vi đến mấy họ cũng sẽ vô tình mang về những “vật chứng” tự vạch mặt mình. Phụ nữ chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ngay, chồng phản bội muốn chối đằng trời cũng không được.

Thấy chồng có dấu hiệu bất thường này, nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn hãy đặt dấu chấm hỏi ngay kẻo tiếp tục bị chồng “che mắt”.

Bởi rất có thể, vì ngoại tình nên đàn ông cảm thấy có lỗi với vợ. Họ mua quà cáp tặng không phải vì muốn quan tâm, săn sóc hay thể hiện tình cảm mà đang ngầm dùng vật chất để bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Khi ái ân với vợ đàn ông trăng hoa nào cũng ngầm đặt vợ và nhân tình lên bàn cân để so sánh - Ảnh minh họa: Internet

2. Những đòi hỏi khác lạ khi ái ân

Tất nhiên, vì đã đem lòng yêu thương kẻ thứ ba, đã phản bội vợ để ăn nằm với ả nên đàn ông trăng hoa sẽ chẳng còn thiết tha vợ. Tuy nhiên, chỉ đàn ông dại mới tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ với vợ khi về nhà. Những gã đàn ông điêu ngoa thường tỏ ra bình thường khi về với vợ, vẫn giữ nếp sống, cách hành xử như ngày thường để vợ không phát hiện mình đang thay đổi.

Vậy nhưng, khi “lên giường” chị em chắc chắn sẽ nhận ra chồng mình có điều bất ổn. Anh ấy đưa ra những đòi hỏi khác lạ, thử những điều mới mẻ mà trước nay chưa từng có, phấn khích hơn ngày thường… vì đã được trải nghiệm chúng khi ăn nằm với bồ nhí.

Dám chắc, khi ái ân với vợ đàn ông trăng hoa nào cũng ngầm đặt vợ và nhân tình lên bàn cân để so sánh. Phần thắng nghiêng về ai thì ắt hẳn chị em đã biết rõ đáp án.

Nếu dạo gần đây chồng thường rời khỏi nhà đột xuất vào buổi tối thì chị em hoàn toàn có quyền nghi ngờ lòng chung thủy của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Bận rộn đáng ngờ

Vì bận hẹn hò với nhân tình, bận nhớ thương và bày mưu tính kế để có thể gạt vợ mà dành thời gian tòm tèm nên chồng bội bạc luôn tỏ ra bận rộn với vợ con. Họ viện cớ phải tăng ca, phải đi giao thiệp phục vụ công việc sau giờ tan sở… để có thể chạy đến với bồ nhí trong khi vợ phải chong đèn chờ chồng bên mâm cơm lạnh ngắt.

Đặc biệt, nếu dạo gần đây chồng thường đi công tác xa nhà, rời khỏi nhà đột xuất vào buổi tối thì chị em hoàn toàn có quyền nghi ngờ lòng chung thủy của bạn đời.

Một khi đã phản bội vợ, anh ấy ắt sẽ muốn trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng của bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

4. Quần áo mới

Mỗi người đều có gu ăn mặc khác nhau, nếu trước nay anh ấy chỉ mặc quần Âu, không bao giờ mặc quần Jeans thì sẽ thật đáng ngờ nếu chàng thử đổi sang phong cách ăn mặc trước đây chưa từng thử. Sự thay đổi ấy có thể xuất phát từ việc người phụ nữ trong bóng tối kia muốn anh ấy ăn mặc như thế.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ, một khi đã phản bội vợ đàn ông sẽ muốn trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng của bồ nhí. Họ không ngại trau chuốt ngoại hình, sắm sửa quần áo mới trẻ trung, tươm tất hơn để trở nên hấp dẫn trong mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

Nếu chồng có đủ những “vật chứng” trên, phụ nữ thông minh hãy tỉnh táo để thu thập chứng cứ để bóc trần bộ mặt thật của chồng.