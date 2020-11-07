3 thứ quý giá một khi đã ngoại tình đàn ông nào cũng lén lút lấy khỏi nhà cho nhân tình

Phụ nữ sẽ không bao giờ ngờ được người đàn ông mình hết lòng hết dạ yêu thương, nguyện làm tất cả lại có thể giấu vợ lấy cắp 3 thứ này cho bồ nhí. Thế nên, nếu phát hiện đàn ông ngoại tình , chị em nhất định phải đòi lại bằng mọi giá.

Dẫu cố gắng đến mấy thì khi về nhà đàn ông tệ bạc vẫn tỏ thái độ gắt gỏng, khó chịu. Họ thích xét nét, cau có và săm soi vợ để tự biện hộ rằng “vợ như thế thì mình đi ngoại tình là đúng rồi”. Chẳng còn những câu hỏi “hôm nay của em thế nào’, “em mệt à”, “em có khó chịu ở đâu không”. Thậm chí, vợ ốm họ cũng mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài nhưng bồ chỉ cần nhắn “em nhớ anh” thì anh ta sẽ sốt sắng chạy đến ngay.

Một khi đàn ông đã cắm sừng vợ nghĩa là anh ta đã yêu người đàn bà khác, đã phản bội lại tất cả những thề hứa ngày kết hôn. Tất nhiên, chính vì đã chán vợ, đã dốc hết tâm tư cho nhân tình nên những người chồng ngoại tình sẽ không thể đối xử với vợ được như ban đầu.

Đừng dại khờ tin chồng vô điều kiện kẻo bị lừa gạt hết ngày này qua tháng khác - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian

Chẳng ai bận đến mức chẳng có chút thời gian rảnh rỗi, chỉ là họ có muốn dành thời gian cho bạn hay không. Chính vì đã lấy cắp thời gian cho gia đình để dâng cho bồ nhí nên đàn ông luôn bận.

Họ bận ở bên hú hí với nhân tình, bận ngọt ngào nói với bồ rằng “anh yêu em”, bận dẫn kẻ thứ ba đi mua sắm, du lịch trong khi vợ con ở nhà cô độc đến đáng thương.

Thế nên, nếu dạo gần đây chồng bỗng bận rộn một cách bất thường chị em hãy nghi ngờ. Đừng dại khờ tin chồng vô điều kiện kẻo bị lừa gạt hết ngày này qua tháng khác.

Họ chỉ lên giường với vợ để không bị nghi ngờ, để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ chẳng hề có chút mặn nồng, cuồng nhiệt hay nâng niu trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Sự cuồng nhiệt

Nếu nghĩ vợ chồng chung sống lâu ngày đàn ông nào cũng chán vợ thì bạn đã nhầm. Ông bà ta có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng bên nhau càng nhiều năm càng quấn quýt không rời, kẻ thứ ba dẫu muốn cũng chẳng thể chen chân.

Thế nhưng, lý thuyết trên chỉ đúng với đàn ông chung thủy, tử tế. Đàn ông trăng hoa, lăng nhăng lại không nghĩ như thế. Họ chán vợ, chán cuộc sống hôn nhân và muốn nếm “của lạ”, muốn được sống lại thuở độc thân nên mới cặp bồ.

Tất nhiên, một khi đã cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác, lúc gần gũi vợ chẳng đàn ông nào còn chút cuồng nhiệt. Họ chỉ lên giường với vợ để không bị nghi ngờ, để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ chẳng hề có chút mặn nồng, cuồng nhiệt hay nâng niu trân trọng.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại thì khi phát hiện chồng ngoại tình bạn đừng vội tung hê tất cả. Hãy giữ bình tĩnh để lấy lại từng thứ từng thứ một mà chồng đã lấy cắp để mang cho bồ nhí để ả đàn bà lăng loàn kia phải chịu báo ứng ê chề, gã đàn ông phản bội kiêng nể vợ “một phép”.