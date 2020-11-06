Vì muốn được vợ thứ tha, muốn trở về bên gia đình nên những gã chồng ngoại tình sẵn sàng quỳ gối dưới chân vợ mà thề hứa đủ điều. Vậy nhưng, dù có cắt đứt liên lạc với bồ nhí, dù xóa sạch mọi hình ảnh về cô ta trong điện thoại thì tâm trí đàn ông vẫn không thôi nhớ về ả đàn bà kia.

Một khi đàn ông ngoại tình , dù đã chấm dứt với tiểu tam nhưng trong lòng họ luôn chất chứa những điều thầm kín này, dù có đánh chết cũng không khai.

Thế nên, dù đã hối lỗi, đã cố gắng bù đắp cho gia đình nhưng trong thâm tâm đàn ông luôn giấu vợ mà nhớ về người cũ, nuôi hy vọng được “nối lại tình xưa”.

Bởi lẽ, dẫu viện cớ tiểu tam dụ dỗ mình, ả đàn bà kia câu dẫn nên mới phản bội vợ con nhưng thực chất đàn ông đã phải lòng cô ta. Tình yêu ấy chẳng thể nào lụi tắt một sớm một chiều, càng không thể nói quên là quên.

Sự cuồng dại, cuốn hút, hết mình và lạ lẫm khiến đàn ông ngoại tình chìm trong lưới tình của kẻ thứ ba, chẳng thể 'cai' được - Ảnh minh họa: Internet

Ngầm chê vợ thua kém nhân tình khi lên giường

Không phải tự nhiên mà người ta có câu “một cái lạ bằng tạ cái quen". Dù vợ chồng có hòa hợp gối chăn đến mấy, đời sống tình dục thăng hoa đến đâu thì lâu dần đàn ông cũng chán vợ, cũng muốn tìm của lạ để “biết mùi đời”.

Thế nên, một khi đã cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba, đã trải qua những đêm hoan lạc, ái ân mặn nồng thì đàn ông ắt sẽ nghiện bồ nhí đến mê mệt. Sự cuồng dại, cuốn hút, hết mình và lạ lẫm khiến đàn ông ngoại tình chìm trong lưới tình của kẻ thứ ba, chẳng thể “cai” được.

Khi trở về bên vợ, dù đã cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người chồng nhưng khi ái ân đàn ông sẽ ngầm chê vợ không giỏi bằng ả đàn bà giật chồng kia.

Đừng vì sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng mà thứ tha cho gã chồng tệ bạc bởi dù trở về bên gia đình nhưng tâm trí họ vẫn đặt ở kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Số tiền bao nuôi bồ nhí

Chẳng phụ nữ đoan chính nào lại chấp nhận trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào gia đình của người khác, để miệng đời chửi rủa. Thực chất, chỉ đàn bà lăng loàn, thực dụng, muốn moi tiền đàn ông mới chịu làm “vợ lẽ”.

Tất nhiên, giai đoạn cưa cẩm, hẹn hò, bao nuôi nhân tình đàn ông đã chi không ít tiền cho cô ta. Từ tiền thuê nhà cho bồ để tiện bề qua lại đến những món quà đắt đỏ, tiền mặt cho bồ tiêu xài,… Thế nhưng, đàn ông sẽ chẳng dại kể với vợ về những thông tin nhạy cảm ấy.

Đàn ông sợ rằng một khi biết chồng mang cả gia tài đi bao nuôi gái lạ thì cả đời này họ sẽ phải chịu sự đay nghiến, dằn vặt từ bạn đời.

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ quên rằng một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là bạn đã trở thành người thừa trong cuộc đời anh ấy. Đừng vì sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng, sợ con không có cha mà thứ tha cho gã chồng tệ bạc bởi dù trở về bên gia đình nhưng tâm trí họ vẫn đặt ở kẻ thứ ba.