Dù có đánh chết ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH cũng quyết không khai 3 BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI này

Phụ nữ yêu 06/11/2020 15:13

Dù hối lỗi quay về, được vợ thứ tha nhưng đàn ông ngoại tình vẫn quyết giấu chặt những bí mật thầm kín này, cả đời vợ cũng đừng mong biết được.

Một khi đàn ông ngoại tình, dù đã chấm dứt với tiểu tam nhưng trong lòng họ luôn chất chứa những điều thầm kín này, dù có đánh chết cũng không khai. 

dan ong ngoai tinh 1
Dù miệng nói hối lỗi, đã cố gắng bù đắp cho gia đình nhưng trong thâm tâm đàn ông luôn giấu vợ mà nhớ về người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Không thôi tương tư bồ nhí

Vì muốn được vợ thứ tha, muốn trở về bên gia đình nên những gã chồng ngoại tình sẵn sàng quỳ gối dưới chân vợ mà thề hứa đủ điều. Vậy nhưng, dù có cắt đứt liên lạc với bồ nhí, dù xóa sạch mọi hình ảnh về cô ta trong điện thoại thì tâm trí đàn ông vẫn không thôi nhớ về ả đàn bà kia.

Bởi lẽ, dẫu viện cớ tiểu tam dụ dỗ mình, ả đàn bà kia câu dẫn nên mới phản bội vợ con nhưng thực chất đàn ông đã phải lòng cô ta. Tình yêu ấy chẳng thể nào lụi tắt một sớm một chiều, càng không thể nói quên là quên.

Thế nên, dù đã hối lỗi, đã cố gắng bù đắp cho gia đình nhưng trong thâm tâm đàn ông luôn giấu vợ mà nhớ về người cũ, nuôi hy vọng được “nối lại tình xưa”. 

dan ong ngoai tinh 2
Sự cuồng dại, cuốn hút, hết mình và lạ lẫm khiến đàn ông ngoại tình chìm trong lưới tình của kẻ thứ ba, chẳng thể 'cai' được - Ảnh minh họa: Internet

Ngầm chê vợ thua kém nhân tình khi lên giường

Không phải tự nhiên mà người ta có câu “một cái lạ bằng tạ cái quen". Dù vợ chồng có hòa hợp gối chăn đến mấy, đời sống tình dục thăng hoa đến đâu thì lâu dần đàn ông cũng chán vợ, cũng muốn tìm của lạ để “biết mùi đời”.

Thế nên, một khi đã cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba, đã trải qua những đêm hoan lạc, ái ân mặn nồng thì đàn ông ắt sẽ nghiện bồ nhí đến mê mệt. Sự cuồng dại, cuốn hút, hết mình và lạ lẫm khiến đàn ông ngoại tình chìm trong lưới tình của kẻ thứ ba, chẳng thể “cai” được.

Khi trở về bên vợ, dù đã cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người chồng nhưng khi ái ân đàn ông sẽ ngầm chê vợ không giỏi bằng ả đàn bà giật chồng kia. 

dan ong ngoai tinh 3
Đừng vì sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng mà thứ tha cho gã chồng tệ bạc bởi dù trở về bên gia đình nhưng tâm trí họ vẫn đặt ở kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Số tiền bao nuôi bồ nhí

Chẳng phụ nữ đoan chính nào lại chấp nhận trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào gia đình của người khác, để miệng đời chửi rủa. Thực chất, chỉ đàn bà lăng loàn, thực dụng, muốn moi tiền đàn ông mới chịu làm “vợ lẽ”.

Tất nhiên, giai đoạn cưa cẩm, hẹn hò, bao nuôi nhân tình đàn ông đã chi không ít tiền cho cô ta. Từ tiền thuê nhà cho bồ để tiện bề qua lại đến những món quà đắt đỏ, tiền mặt cho bồ tiêu xài,… Thế nhưng, đàn ông sẽ chẳng dại kể với vợ về những thông tin nhạy cảm ấy.

Đàn ông sợ rằng một khi biết chồng mang cả gia tài đi bao nuôi gái lạ thì cả đời này họ sẽ phải chịu sự đay nghiến, dằn vặt từ bạn đời.

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ quên rằng một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là bạn đã trở thành người thừa trong cuộc đời anh ấy. Đừng vì sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng, sợ con không có cha mà thứ tha cho gã chồng tệ bạc bởi dù trở về bên gia đình nhưng tâm trí họ vẫn đặt ở kẻ thứ ba.

3 bí mật đắt giá dù cạy miệng đàn bà thông minh cũng không nói với chồng, đàn bà dại hãy nhớ kỹ

3 bí mật đắt giá dù cạy miệng đàn bà thông minh cũng không nói với chồng, đàn bà dại hãy nhớ kỹ

Dưới đây là những bí mật sống để dạ chết mang theo, đàn bà thông minh quyết giữ kín như bưng cả đời, đàn bà dại đừng ngốc nghếch nói hết với chồng kẻo thua thiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng trăng hoa đàn ông tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này