3 bí mật đắt giá dù cạy miệng đàn bà thông minh cũng không nói với chồng, đàn bà dại hãy nhớ kỹ

Dẫu biết rằng vợ chồng chung sống cần có sự tin tưởng dành cho nhau, nếu không dù muốn cả hai cũng chẳng thể ăn đời ở kiếp. Sự nghi kỵ, ngờ hoặc sẽ là liều thuốc độc giết chết hôn nhân, khiến các cặp đôi yêu nhau đến mấy cũng dắt nhau ra tòa.

Chỉ cần giữ kín 3 bí mật đắt giá này đàn bà thông minh sẽ được chồng “đội vợ lên đầu”, yêu thương hơn cả bản thân anh ấy. Đàn bà ngốc nghếch hãy nhớ thật kỹ.

Bởi lẽ, muốn được chồng tôn trọng, kiêng nể thì trước tiên đàn bà khôn ngoan phải làm chính là phải tự bảo vệ bản thân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Tuy nhiên, dù tin tưởng chồng đến mấy đàn bà thông minh cũng phải đòi hỏi quyền được tôn trọng bí mật thư tín, thông tin cá nhân. Mật khẩu Facebook, mạng xã hội, Email hay thẻ ATM chính là những thông tin bạn đừng bao giờ chia sẻ với chồng.

Một khi đã nảy sinh tâm lý tự ti đàn ông sẽ đánh mất bản lĩnh, không thể đối xử với bạn tử tế như ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet

2. So sánh chồng với người yêu cũ

Dù miệng nói một khi đã lấy chồng sẽ hết lòng hết dạ vì người đàn ông hiện tại nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, không ít lần đàn bà đã thầm mang chồng và người cũ ra so sánh. Nếu chồng hơn hẳn người đàn ông trong quá khứ về tất cả mọi thứ, ắt hẳn chị em sẽ tự hào, vui sướng và hãnh diện vì mình đã lấy đúng người.

Tuy nhiên, nếu chồng không bằng người yêu cũ, thậm chí kém xa anh ta về mọi mặt thì chị em ắt sẽ hụt hẫng ít nhiều. Chính sự thất vọng sẽ khiến đàn bà có chồng nhiều lần nhớ đến người xưa, lắm khi hối hận. Chị em quên mất rằng, dù không bằng người đàn ông cũ nhưng chàng yêu bạn thật lòng, muốn cùng bạn vun đắp cuộc hôn nhân, nguyện dành cả đời để khiến bạn hạnh phúc.

Với bí mật “động trời” này, chị em chớ dại lỡ miệng mà nói ra với chồng kẻo anh ấy tổn thương. Một khi đã nảy sinh tâm lý tự ti đàn ông sẽ đánh mất bản lĩnh, không thể đối xử với bạn tử tế như ngày đầu.

Bạn đừng dại lén lút liên hệ với người cũ sau lưng chồng, cũng đừng hồ hởi kể về việc mới gặp lại người xưa - Ảnh minh họa: Internet

3. Vẫn lén lút liên hệ với người cũ

Đàn ông rất hay ghen, dễ ghen. Có những người chồng, chỉ cần vợ cười nói vui vẻ với trai lạ đã có thể tự suy diễn ra hàng tá trường hợp vợ cắm sừng mình. Vậy nên, với đàn ông, nếu biết vợ vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ thì hôn nhân tan nát là điều khó tránh.

Câu nói “người cũ không rủ cũng tới” chính là điều luôn ám ảnh đàn ông có vợ, khiến họ lo sợ vợ làm điều có lỗi với mình.

Là đàn bà, dù là đàn bà khôn hay đàn bà dại bạn cũng đừng dại lén lút liên hệ với người cũ sau lưng chồng, cũng đừng hồ hởi kể về việc mới gặp lại người xưa.