10 khác biệt dễ nhận biết nhất giữa đàn bà dại và đàn bà khôn, ai bĩu môi sau khi đọc đích thị là đàn bà dại

Phụ nữ yêu 04/11/2020 17:14

Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà dại ra sức níu kéo vì sợ mang danh đàn bà một đời chồng, đàn bà khôn mở tiệc ăn mừng vì đã sớm nhận ra bộ mặt thật của gã đàn ông tệ bạc.

Những khác biệt dễ nhận biết nhất giữa đàn bà khônđàn bà dại cũng là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của mỗi người. Nếu đàn bà dại hạnh phúc an yên, ngày càng thành công thì đàn bà khờ dại lại thất bại triền miên, không có lấy một ngày yên ổn… 

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Đàn bà khôn hiểu với đàn ông sĩ diện quan trọng như mạng sống, dù giận đến mấy cô ấy cũng sẽ nhẫn nhịn đến khi chỉ có hai người mới bàn đúng sai - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn bà dại thường thích soi mói, chăm chăm phán xét những khuyết điểm của đàn ông. Đây chính là sai lầm đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt, khiến đàn ông dù yêu đến mấy cũng phát ngấy mà chạy dài. Đàn bà thông minh luôn có đủ sự tinh tế để khen ngợi những ưu điểm, khích lệ người mình yêu hoàn thiện bản thân. Nhờ thế, bên nhau càng lâu cô ấy càng được yêu chiều, nâng niu.

2. Đàn bà dại thích thể hiện, thích biến đàn ông thành tôi tớ của mình ở chốn đông người. Họ chẳng ngần ngại cãi nhau, to tiếng, thậm chí khiến đối phương mất mặt chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Đàn bà khôn hiểu với đàn ông sĩ diện quan trọng như mạng sống, dù giận đến mấy cô ấy cũng sẽ nhẫn nhịn đến khi chỉ có hai người mới bàn đúng sai.

3. Đàn bà dại thường thấy bất an trước người yêu cũ của đàn ông, thầm mang bản thân ra so sánh với người cũ của đối phương. Đây là dấu hiệu chứng tỏ đàn bà tự ti về bản thân. Đàn bà khôn không như thế, cô ấy chỉ quan tâm đến hiện tại, tới tương lai và tận hưởng hạnh phúc mình đang có. 

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 Đàn bà khôn sòng phẳng với việc nhà, phân chia rõ ràng nên đàn ông muốn lười cũng không dám - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn bà dại thích hơn thua, thích thú khi thấy đàn ông “dưới cơ" mình. Đàn bà khôn luôn nép mình bên người đàn ông của đời mình để anh ấy phát huy vai trò “cây tùng cây bách”.

5. Đàn bà dại vì muốn được công nhận là người vợ đảm đang mà bất chấp ôm hết việc nhà vào người rồi than mệt, quay sang cáu gắt với chồng. Đàn bà khôn sòng phẳng với việc nhà, phân chia rõ ràng nên đàn ông muốn lười cũng không dám.

6. Đàn bà dại thích làm màu, hay đòi hỏi đàn ông phải tặng mình những món quà đắt đỏ, vượt khả năng của đối phương. Đàn bà khôn luôn nghĩ cho chồng, biết hài lòng với những gì mình đang có nên hôn nhân hạnh phúc ấm êm. 

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Đàn bà dại ăn mặc theo ý chồng, đàn bà khôn mặc đồ theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn bà dại tìm trăm phương nghìn kế để giữ chồng, cấm đoán đủ điều, quản lý thời gian của chồng nghiêm ngặt nên đàn ông rất dễ “sinh hư”. Đàn bà khôn lạt mềm buộc chặt, dùng tình yêu để chồng tự nguyện thủy chung, cả đời si mê vợ.

8. Đàn bà dại ăn mặc theo ý chồng, đàn bà khôn mặc đồ theo ý mình. Càng hiểu rõ bản thân thích gì, muốn gì, xinh đẹp nhất là khi nào đàn bà khôn càng khiến chồng điêu đứng, nửa bước không rời.

9. Khi chồng ngoại tình, đàn bà dại ra sức níu kéo, chấp nhận thứ tha vô điều kiện vì sợ mang danh đàn bà một đời chồng. Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà khôn mở tiệc ăn mừng vì đã sớm nhận ra bộ mặt thật của gã đàn ông tệ bạc.

10. Đàn bà dại vội vã lấy chồng vì sợ “quá lứa lỡ thì”. Đàn bà khôn thà ế cho đến khi gặp được chân ái còn hơn lấy nhầm chồng.

Đàn bà khờ dại sau khi đọc bài viết này sẽ bĩu môi, đàn bà khôn sau khi đọc bài viết này sẽ đọc sách.

4 điều đàn bà khôn không bao giờ đòi hỏi từ chồng, đàn bà dại cứ ra rả cả ngày nên bị chán là phải

4 điều đàn bà khôn không bao giờ đòi hỏi từ chồng, đàn bà dại cứ ra rả cả ngày nên bị chán là phải

Nếu đàn bà dại cứ ra rả cả ngày, đòi chồng phải cho mình những thứ này thì đàn bà khôn chưa bao giờ mở miệng nhắc đến.

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