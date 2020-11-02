4 thứ dù chồng có đòi thì vợ tuyệt đối không được cho, phải giữ khư khư cho riêng mình

Phụ nữ lấy chồng, dù chồng giàu đến mấy, kiếm được nhiều tiền ra sao cũng đừng dại ỷ lại vào túi tiền của đàn ông, càng không nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con. Bởi lẽ, nếu đàn ông yêu thật lòng họ sẽ không bao giờ bắt người phụ nữ của mình phải hy sinh, đánh đổi tương lai, ước mơ để tự nhốt mình trong bốn bức tường với việc nhà nhàm chán, tất bật chăm con.

Nhờ giữ khư khư 4 thứ này cho riêng mình nên phụ nữ khôn ngoan được chồng nể trọng, nhà chồng thương yêu, cuộc sống ấm êm viên mãn, hạnh phúc như ý.

Khi về nhà, bạn đừng dại ôm hết việc vào người mà hãy đề nghị chồng xắn tay áo chia sẻ với mình tất cả. Đừng cho đàn ông cơ hội ỷ lại vào bạn, cũng đừng tự biến mình thành giúp việc không lương chỉ để được tiếng vợ đảm.

Vậy nên, nếu là phụ nữ thông minh thì dù chồng có đòi bạn cũng đừng cho anh ấy toàn bộ thời gian của mình. Hãy cứ theo đuổi công việc mình yêu thích, nỗ lực để tiến xa hơn trên đường công danh và tự kiếm ra tiền để có thể thỏa sức làm những gì mình muốn.

Dù chồng có đòi vợ thông minh cũng đừng chia sẻ quá nhiều về những mối tình đã qua của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá khứ

Người yêu cũ, những chuyện tình đã qua chính là bí mật dù có đánh chết phụ nữ cũng đừng dại dột tiết lộ với bạn đời. Bởi dù miệng nói “anh không quan tâm đến quá khứ của em”, “miễn vợ chồng mình hạnh phúc là đủ”, “anh không ghen với quá khứ”,… nhưng thực tâm đàn ông nào cũng thầm ganh tỵ với người cũ của vợ.

Họ thầm mang bản thân ra so sánh với người yêu cũ của vợ, từ ngoại hình, sự nghiệp đến kỹ năng gối chăn nhưng chẳng bao giờ thừa nhận. Vậy nên, dù chồng có đòi vợ thông minh cũng đừng chia sẻ quá nhiều về những mối tình đã qua của mình.

Chỉ khi biết cách giữ gìn, làm mới mối quan hệ bạn mới khiến đàn ông chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên - Ảnh minh họa: Internet

3. Bí mật trên cơ thể

Một trong những bí quyết để các cặp đôi bên nhau càng lâu càng hạnh phúc, chồng mê mệt vợ không rời chính là “tương kính như tân”. Là phụ nữ, dù mới kết hôn hay đã bên nhau nhiều năm bạn cũng đừng quên cư xử chừng mực, tế nhị với chồng.

Thay quần áo, làm những hành động kém duyên hay chửi thề, nói bậy trước mặt chồng chính là những sai lầm tai hại khiến đàn ông chán vợ, thấy vợ chẳng còn chút sức hút nào.

Chỉ khi biết cách giữ gìn, làm mới mối quan hệ bạn mới khiến đàn ông chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên.

Phụ nữ ly hôn không đáng sợ, ly hôn mà không có tiền, bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi chẳng có đồng nào trong túi mới đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Tiền tiết kiệm

Trước khi lấy chồng phụ nữ ắt sẽ có một khoản tiền tiết kiệm riêng, đấy là số tiền bạn đã đổ mồ hôi, nước mắt để kiếm được nên đừng tùy tiện trao cho bất cứ ai. Dù chồng có gặng hỏi bạn cũng phải bảo rằng mình chẳng hề có quỹ đen.

Hãy nhớ, dù yêu chồng đến mấy chị em cũng đừng tin tưởng tuyệt đối. Chừa đường lui cho mình chưa bao giờ là thừa, nhờ có khoản tiền riêng nên dù bị chồng phản bội, làm điều có lỗi với mình thì phụ nữ cũng không lệ thuộc tài chính, dám ngẩng cao đầu bước khỏi cuộc hôn nhân dối trá.

Rồi bạn sẽ thấy, phụ nữ ly hôn không đáng sợ, ly hôn mà không có tiền, bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi chẳng có đồng nào trong túi mới đáng sợ.

Chỉ cần giữ khư khư 4 thứ này cho riêng mình, phụ nữ thông minh sẽ khiến chồng kiêng nể, người đời thán phục, càng về hậu vận càng viên mãn hạnh phúc.