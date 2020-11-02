4 điều đàn bà khôn không bao giờ đòi hỏi từ chồng, đàn bà dại cứ ra rả cả ngày nên bị chán là phải

Phụ nữ yêu 02/11/2020 17:44

Nếu đàn bà dại cứ ra rả cả ngày, đòi chồng phải cho mình những thứ này thì đàn bà khôn chưa bao giờ mở miệng nhắc đến.

Đàn bà khôn sẽ không dại dột mà mở miệng đòi hỏi chồng những thứ này, trong khi đàn bà nông cạn cứ ra rả cả ngày nên chồng chán chồng chê, chồng ham mê gái lạ là phải. 

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Đừng bắt chồng phải chối bỏ công ơn dưỡng dục chỉ vì thói ích kỷ, nhỏ nhen và thích chấp nhặt của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đòi chồng phải bênh vực mình khi mâu thuẫn với mẹ chồng

Sống chung với mẹ chồng phụ nữ cần học cách dung hòa mối quan hệ, đừng vì cái tôi quá lớn, vì thích hơn thua, so kè mà hơn thua từng chút một. Nếu trót làm điều gì khiến mẹ chồng phật ý bạn hãy thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân để có thể cảm hóa mẹ chồng, khiến bà yêu thương bạn.

Nếu đàn bà khờ dại đòi hỏi chồng phải luôn đứng về phía mình khi cãi nhau với mẹ chồng, đồng nghĩa với việc bạn đang khiến anh ấy lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó xử. Hãy nhớ, dù yêu vợ đến mấy nhưng với đàn ông mẹ vẫn luôn là người phụ nữ quan trọng nhất. Đừng bắt chồng phải chối bỏ công ơn dưỡng dục chỉ vì thói ích kỷ, nhỏ nhen và thích chấp nhặt của bạn. 

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Hãy tôn trọng không gian riêng của chồng, hãy để anh ấy hiểu rằng dù không bên nhau cả ngày nhưng bạn luôn tin tưởng vào lòng chung thủy của chàng - Ảnh minh họa: Internet

Cấm chồng đi chơi khi không có mình

Dù đã kết hôn, đã về chung một nhà nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có những mối quan hệ riêng, có cuộc đời của riêng mình. Đàn ông nào cũng có nhu cầu đi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay bạn học cũ, giao thiệp càng rộng anh ấy sẽ càng có nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, làm ăn kinh doanh.

Thế nên, đàn bà đừng dại đòi chồng phải dẫn mình đi theo trong mọi cuộc gặp dỡ. Sự hiện diện của bạn đôi khi sẽ khiến tất cả khó xử, trở nên vô duyên mà không hay biết.

Hãy tôn trọng không gian riêng của chồng, hãy để anh ấy hiểu rằng dù không bên nhau cả ngày nhưng bạn luôn tin tưởng vào lòng chung thủy của chàng. 

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Chẳng ai thích bị mang ra so sánh, cũng không ai muốn thấp kém hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đòi chồng phải giống đàn ông khác

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nếu cứ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, bắt anh ấy phải giống người này, người kia thì chồng bạn sẽ khó chịu vô cùng.

Chẳng ai thích bị mang ra so sánh, cũng không ai muốn thấp kém hơn người khác. Đàn bà cứ đòi chồng phải lãng mạn như anh A, tâm lý như anh B, giàu có như anh C thì dù yêu đến mấy đàn ông cũng chán nản và có cái nhìn khác về vợ. 

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Đừng nhìn vào giá tiền của món quà, hãy nhìn vào giá trị tinh thần mà chàng gửi gắm - Ảnh minh họa: Internet

Đòi chồng tặng quà đắt tiền

Đàn bà vốn phù phiếm, thích quần áo đẹp, giày cao gót và cả túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền. Vậy nhưng, bạn cần cân bằng giữa sở thích và tình hình tài chính để không lâm vào cảnh “cháy túi”, chẳng có đồng nào trong tài khoản tiết kiệm.

Cũng vậy, đàn bà đừng dại đòi chồng phải tặng mình những món quà đắt tiền trong khi tình hình kinh tế của gia đình không cho phép. Đừng nhìn vào giá tiền của món quà, hãy nhìn vào giá trị tinh thần mà chàng gửi gắm.

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