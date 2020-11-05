3 chữ LƯỜI đàn bà hãy vứt ngay khỏi đời nếu không muốn khổ hạnh suốt kiếp, nghiệp báo triền miên

Dù có đánh chết đàn bà khôn cũng không lười nhác làm 3 điều này, đàn bà dại làm điều ngược lại nên hôn nhân bất hạnh, chồng chán ghét đến mức cặp bồ liên tục.

Là đàn bà, dù giàu sang hay nghèo khó, xinh đẹp hay có vẻ ngoài bình thường bạn cũng đừng bao giờ lười nhác trong việc chăm sóc bản thân. Đừng đổ thừa do lấy chồng nên không có thời gian, quá bận rộn với việc chăm con, kinh tế không cho phép hay tiết kiệm cho gia đình. Hãy nhớ, làm đẹp là đặc quyền của đàn bà, chẳng ai có thể tước mất quyền được yêu thương chính mình của bạn.

Đàn ông dù hiền lành đến mấy, dễ tính đến đâu cũng sẽ thấy thất vọng khi người phụ nữ của mình bỏ bê bản thân. Vợ đầu tóc hôi hám mấy ngày chưa gội, quần áo nhăm nhúm lỗi thời, mặt mày tái nhợt vì chẳng thèm dưỡng da thì đàn ông thay lòng đổi dạ là điều dễ hiểu.

Vậy nên, nếu đàn bà dại đang lười làm đẹp, lười yêu thương chính mình thì hãy thay đổi ngay. Hãy nhớ, chỉ khi yêu thương bản thân bạn mới khiến người khác phải đối xử với mình như thế.

Đàn bà nông cạn hay khôn ngoan cũng đừng bao giờ dại dột tin vào câu nói 'ở nhà anh nuôi' kẻo nửa đời còn lại chìm trong khổ hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Lười làm việc

Đàn bà lấy chồng, đừng chờ chồng nuôi, cũng đừng cậy chồng làm ra tiền mà nghỉ việc ở nhà. Cuộc sống bị trói chặt trong 4 bức tường, với cơm nước chợ búa, mùi dầu mỡ hôi hám không phải là cuộc sống mà bạn nên bước chân vào.

Vị trí của đàn bà không chỉ trong góc bếp, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành một doanh nhân, nhân viên xuất sắc, hay một bác sĩ. Khi có sự nghiệp, có địa vị trong xã hội và tự kiếm ra tiền bạn mới thực sự có tiếng nói trong gia đình, mới được chồng tôn trọng.

Đàn bà nông cạn hay khôn ngoan cũng đừng bao giờ dại dột tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” kẻo nửa đời còn lại chìm trong khổ hạnh, không có lấy một ngày yên ổn.

Không quên nói “em yêu anh, chúc anh ngủ ngon” trước khi chìm vào giấc ngủ chính là cách giữ chồng khôn ngoan, nhàn hạ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Lười ngọt ngào với chồng con

Nếu nghĩ đã là vợ chồng của nhau thì không cần phải giữ ý tứ, chẳng cần phải khách sáo nói lời yêu thương thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông dù khô khan, cứng nhắc là thế nhưng họ luôn “hảo ngọt” muốn nhận được những lời có cánh từ bạn đời.

Khen ngợi chồng khi anh ấy làm giúp bạn việc nhà, khích lệ chồng khi anh ấy từng bước gặt hái những thành công và không quên nói “em yêu anh, chúc anh ngủ ngon” trước khi chìm vào giấc ngủ chính là cách giữ chồng khôn ngoan, nhàn hạ nhất.

Cũng vậy, với con cái, đàn bà đừng bao giờ keo kiệt lời yêu thương, cử chỉ âu yếm. Một đứa trẻ được lớn lên trong gia đình hạnh phúc, trong vòng tay mẹ sẽ là người sống tình cảm, lớn lên sẽ hiếu thuận với mẹ cha.