Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ làm những việc này, đúng đến 90%

Phụ nữ yêu 16/10/2020 05:03

Khi đàn ông ngoại tình, dù có khéo léo thế nào bạn vẫn thấy được những điều bất thường trong sinh hoạt hằng ngày của anh ta.

Người đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ làm những việc này, đúng đến 90%.

Có một chiếc điện thoại khác

Nhiều người đàn ông phản bội vợ thú nhận rằng họ thường liên lạc với nhân tình qua một số điện thoại khác, thậm chí là có một chiếc điện thoại bí mật mà vợ con và người thân không hề biết.

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Người đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ làm những việc này, đúng đến 90% - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, vợ sẽ không thể tìm thấy được bất kì bằng chứng, dấu vết gì trong chiếc điện thoại chồng hay sử dụng hằng ngày. Lý do là vì những lời yêu đương đường mật của anh ta và cô bồ đã nằm ở một nơi khác.

Thay đổi hết mật khẩu điện thoại, trang mạng xã hội

Thời gian trước chồng bạn không bao giờ đặt mật khẩu điện thoại. Dù bạn có vô tình chạm vào điện thoại thì anh ấy cũng không mấy để ý. Nhưng bỗng dưng anh ấy đặt pass điện thoại, thậm chí là các trang mạng xã hội. Đây là dấu hiệu đàn ông ngoại tình đang đề phòng bị vợ phát hiện.

Nhiều thói quen sinh hoạt bị thay đổi

Chồng có dấu hiệu thường xuyên mang điện thoại bên người không rời, đi sớm về muộn, dần bỏ bữa cơm nhà, thích hội họp bạn bè, thậm chí là thường xuyên tắt điện thoại khi ra ngoài… Đây đều là dấu hiệu chứng tỏ chồng ăn vụng bên ngoài.

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Một người đàn ông vụng trộm dù có khôn khéo thế nào vẫn có những thay đổi ít nhiều trong thói quen sinh hoạt hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông vụng trộm dù có khôn khéo thế nào vẫn có những thay đổi ít nhiều trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Vợ chỉ cần tinh ý quan sát thì liền nhận ra.

Đồ dùng dự phòng

Đàn ông sau khi gặp nhân tình vì mang tâm lý sợ bại lộ nên thường mang theo đồ dự phòng để thay. Thậm chí họ còn đem theo một lọ nước hoa để che đi dấu vết ngoại tình.

Nếu vợ phát hiện chồng thường để sẵn đồ thay trong cốp xe, hoặc thường xuyên mang theo quần áo khi ra ngoài thì đừng chủ quan. Vì rất có thể anh ta đang có một cô nhân tình đang đợi ngoài kia.

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Đàn ông sau khi gặp nhân tình vì mang tâm lý sợ bại lộ nên thường mang theo đồ dự phòng để thay - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên tặng quà cho vợ hơn

Nếu bạn bất chợt thấy chồng thường xuyên tặng quà cho mình hơn, lúc thì quần áo, có khi là trang sức, mỹ phẩm… thì đừng vội cho rằng chồng yêu thương mình hơn.

Tâm lý chung của đàn ông ngoại tình là thấy có lỗi với vợ. Họ muốn chuộc lỗi bằng cách mua nhiều món quà cho vợ, để làm dịu cảm giác áy náy mà thôi.

Chuyện ấy mãnh liệt hơn

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Và cảm giác chinh phục được cả hai người phụ nữ càng khiến họ phấn khích, hưng phấn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông có bồ về nhà lạnh nhạt với vợ. Nhưng cũng có người lại có ham muốn mãnh liệt hơn với vợ. Đều là từ tâm lý kích thích khi ngoại tình không bị phát hiện. Và cảm giác chinh phục được cả hai người phụ nữ càng khiến họ phấn khích, hưng phấn.

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động này khi về nhà

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động này khi về nhà

Khi trở về nhà, đa số đàn ông ngoại tình đều có những hành động khác thường. Quan trọng là vợ có tinh ý nhận ra hay không.

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