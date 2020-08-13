Đàn ông ngoại tình, buổi tối khi ngủ sẽ để lộ những hành vi bất thường này

Phụ nữ yêu 13/08/2020 17:04

Dù có giấu đằng trời thì đàn ông ngoại tình vẫn vô tình để lộ những hành vi bất thường này khi ngủ, vợ hãy tự kiểm chứng.

Dẫu dùng trăm phương nghìn kế để che đậy nhưng buổi tối đi ngủ đàn ông ngoại tình nào cũng vô thức để lộ những hành vi cực mờ ám dưới đây, vợ chỉ cần để ý sẽ vạch mặt ngay lập tức. 

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Không chỉ thờ ơ, cự tuyệt chuyện gối chăn, gã đàn ông tệ bạc này còn lấy lý do công việc bận rộn để qua mặt bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện sự mệt mỏi, uể oải mỗi đêm

Khi đàn ông ngoại tình, họ ắt sẽ khó lòng giữ mình trước nhân tình với những giây phút hoan lạc. Chính vì say đắm bên kẻ thứ ba, dốc cạn sức lực để tận hưởng những đê mê của mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nên những người đàn ông trăng hoa khi về nhà đã chẳng còn chút sức lực nào.

Không chỉ thờ ơ, cự tuyệt chuyện gối chăn, gã đàn ông tệ bạc này còn lấy lý do công việc bận rộn để qua mặt bạn đời.  Thực chất, chính vì đã chán vợ, đã hứa sẽ “giữ thân như ngọc” cho bồ nhí nên gã đàn ông này lạnh nhạt với vợ đến tàn nhẫn. 

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Bởi toan tính cách qua mặt vợ, tính kế để có thể hú hí với bồ nhí mà không bị phát hiện nên anh ấy mới đăm chiêu, lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Thường lộ vẻ đăm chiêu

Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân với áp lực kinh tế khiến đàn ông khá căng thẳng, lo nghĩ cho công việc, tài chính của cả gia đình. Bởi ý thức được việc bản thân là trụ cột gia đình, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương nên đàn ông càng miệt mài làm việc, phấn đấu không ngừng.

Tuy nhiên, nếu gần đây chồng bạn thường có điều gì đấy che giấu, khi bạn hỏi đến anh ấy tìm đại một lý do để trả lời thì quả có vấn đề. Bởi toan tính cách qua mặt vợ, tính kế để có thể hú hí với bồ nhí mà không bị phát hiện nên anh ấy mới đăm chiêu, lo nghĩ. 

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Chính vì chướng tai gai mắt, vì đã dành hết tâm trí cho bồ nhí nên mọi việc vợ làm đều khiến đàn ông trăng hoa bực dọc - Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu khi vợ có cử chỉ thân mật

Một người đàn ông thương vợ sẽ luôn chủ động dành cho vợ những cử chỉ thân mật, chẳng ngần ngại hôn người phụ nữ của mình hay ôm vợ vào lòng. Thế nên, đàn ông càng yêu càng muốn gần gũi, chở che và tiếp xúc cơ thể với một nửa.

Ngược lại, khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông không chỉ làm ngơ trước bạn đời mà còn khó chịu, bực dọc khi vợ chủ động chạm vào mình. Chính vì chướng tai gai mắt, vì đã dành hết tâm trí cho bồ nhí nên mọi việc vợ làm đều khiến đàn ông trăng hoa bực dọc, hằn học.

Nếu chồng có đủ những dấu hiệu đàn ông ngoại tình trên, chị em hãy đề cao cảnh giác. Đừng chờ đến khi chồng rước tiểu tam về nhà mới “sáng mắt” thì đã quá muộn màng.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình kẻ thứ ba người thứ ba

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