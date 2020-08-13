Thay vì tìm đến kẻ thứ ba để đánh ghen hay quát tháo chồng ầm ĩ, nữ giảng viên đã chọn cách hành xử vô cùng tỉnh táo, khôn ngoan nhưng khiến hai kẻ đã khiến mình tổn thương phải ê chề.

Chủ động thông báo việc mình và chồng cũ – diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đã ly hôn trên trang cá nhân của mình. Nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My không quên nói rõ lý do cuộc hôn nhân tan vỡ là do chồng cũ của cô quá tệ bạc, cặp kè với nhân tình khi vợ đang mang thai, đến khi vợ sảy thai anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài mà đang bận vui vẻ ở nhà bồ nhí. Cách đánh ghen nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều thấm thía khiến người chồng ngoại tình phải câm nín chẳng nói nên lời - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, thay vì nhẫn nhịn thì Hà My đã chủ động ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục và đánh ghen vô cùng học thức, ai cũng phải nể.

Không nói lời cay đắng, chì chiết chồng cũ Dù bị phụ bạc, bị người đàn ông mình hết mực yêu thương phản bội nhưng Âu Hà My không hề chửi bới, cũng chẳng nguyền rủa hay làm điều gì quá đáng với chồng cũ và nhân tình của chồng. Sự bình tĩnh, bao dung khiến cô ấy có đủ khôn ngoan để không đánh mất chính mình. Cách đánh ghen nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều thấm thía khiến người chồng ngoại tình phải câm nín chẳng nói nên lời. Hơn cả, người phụ nữ cao thượng này cũng không tung quá nhiều bằng chứng ngoại tình để “chừa đường lui” cho chồng cũ và người thứ ba.

Hà My vẫn nói chuyện phải trái chứ không muốn dùng bạo lực để giải quyết chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Không đánh ghen, nhục mạ kẻ thứ ba Biết rõ người phụ nữ chồng cặp kè sống ở đâu, đã bắt gian tận nơi, mặt đối mặt với nhau nhưng người phụ nữ ngoan cường này không hề động vào bồ nhí của chồng. Âu Hà My thể hiện bản lĩnh của một “bà cả”, không thèm đôi co, chấp nhặt với tiểu tam. Cô cũng dằn mặt người đàn bà kia trên trang cá nhân bằng câu nói vô cùng sâu cay: “Cám ơn em những ngày qua đã chăm sóc chồng của chị thật tốt. Khi chị bước vào căn phòng của em, chị đã dặn người nhà chị dù thương chị và nóng nảy thế nào cũng không được động vào em và người đàn ông ấy. Vì chị và em khác nhau ở chỗ, chị là con người có tự trọng, có nhân cách, có học thức." Đứng trước người phụ nữ cướp chồng mình, cướp cha của con mình, phá nát gia cang nhưng Hà My vẫn nói chuyện phải trái chứ không muốn dùng bạo lực để giải quyết chuyện tình cảm. Dù phải nếm trải nỗi đau mất chồng, mất con nhưng Âu Hà My không hề có hành động quá khích với chồng cũ và kẻ thứ ba - Ảnh: Internet Bình thản chúc phúc cho chồng cũ và tiểu tam Phụ nữ bản lĩnh nhất là khi cầm lên được, đặt xuống được. Khi đã hết tình cạn nghĩa, đã không còn chút vấn vương với người chồng phản bội thì cách tốt nhất chính là chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại ấy. Ly hôn là dấu chấm hết cho mối quan hệ vợ chồng, nhưng sẽ mở ra tương lai mới cho người trong cuộc. Dù đau đớn là thế, dù tổn thương là thế nhưng nữ giảng viên vẫn cư xử trọn tình trọn nghĩa khi chúc chồng cũ hạnh phúc, không cần phải dằn vặt về những lỗi lầm đã qua.

Không phải đánh ghen, đây mới là điều phụ nữ thông minh cần làm khi phát hiện chồng ngoại tình Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì đánh ghen như phụ nữ nông cạn thì phụ nữ thông minh sẽ làm ngay điều này để ai cũng phải nể phục, bồ nhí sợ khiếp vía.

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