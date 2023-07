Chủ động thông báo việc mình và chồng cũ – diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đã ly hôn trên trang cá nhân của mình. Nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My không quên nói rõ lý do cuộc hôn nhân tan vỡ là do chồng cũ của cô quá tệ bạc, cặp kè với nhân tình khi vợ đang mang thai, đến khi vợ sảy thai anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài mà đang bận vui vẻ ở nhà bồ nhí.

Cách đánh ghen nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều thấm thía khiến người chồng ngoại tình phải câm nín chẳng nói nên lời - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, thay vì nhẫn nhịn thì Hà My đã chủ động ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục và đánh ghen vô cùng học thức, ai cũng phải nể.