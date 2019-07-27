Đàn ông có từng biết 6 nỗi sợ thường trực này của người phụ nữ bên cạnh?

Phụ nữ yêu 27/07/2019 05:05

Đàn ông và phụ nữ vốn khác nhau, nên có những điều phụ nữ sợ mà đàn ông chưa từng biết. Dù là người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh nhất cũng từng có những nỗi sợ này.

Phụ nữ sợ nhất đàn ông vô tâm

Sự vô tâm của đàn ôngđiều phụ nữ sợ nhất, dù họ mạnh mẽ hay yếu đuối đều khó tránh. Bởi đã là phụ nữ thì ai cũng có lúc yếu lòng, hay cần người chăm sóc quan tâm. Không hẳn là họ luôn muốn đàn ông lúc nào cũng cạnh bên, chỉ là đừng cho họ cảm giác không được quan tâm và chú ý. Đàn ông dẫu có bao lo toan, ưu tiên, cũng hãy luôn cho người phụ nữ cạnh bên quan tâm vừa đủ, đừng để cô ấy thấy bị bỏ quên hay cô đơn.

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Sự vô tâm của đàn ông là điều phụ nữ sợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sợ chồng về nhà không nói lời nào

Người phụ nữ nào cũng muốn có một cuối ngày quây quần bên chồng con. Những bữa cơm chiều vì thế mà được phụ nữ chuẩn bị chu đáo, dù cả ngày họ cũng đã vất vả bên ngoài. Điều những người vợ mong muốn nhất là sự hài lòng, thoải mái của chồng khi về nhà.

Nhưng nhiều người chồng lại vô tình đem những căng thẳng về nhà, chỉ trả lại sự cố gắng của vợ bằng im lặng. Với phụ nữ, đó là sự im lặng khiến họ dễ thất vọng và buồn phiền nhất. Dù biết rằng ai đi làm về cũng mệt nhọc, nhưng là người đàn ông trong gia đình, đàn ông cũng hãy thấu hiểu cho tâm tư của vợ mình.

Phụ nữ không an tâm mỗi khi chồng đi vắng

Dù không nói ra nhưng đây là nỗi sợ thường trực của nhiều người vợ. Khi chồng đi vắng, vợ thường có những suy nghĩ lung tung, hay bất an. Vì cuộc sống ngoài kia có nhiều cám dỗ, họ sợ chồng không kháng cự lại được, họ sợ mái ấm có lúc lung lay. Nhiều người đàn ông lại không thoải mái khi đi xa vợ lại hỏi thăm nhiều hơn. Nhưng thay vì chỉ nghĩ vợ phiền phức, đàn ông nên nghĩ cho sự bất an của vợ hơn.

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Dù không nói ra nhưng đây là điều phụ nữ sợ khi một mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không vui khi chồng kiếm được tiền lại chưa từng mua tặng mình một món quà nhỏ

Phụ nữ làm vợ thì chẳng mấy ai phù phiếm phung phí, họ có tiền cũng không nỡ xài, để dành cho chồng con. Nhưng nếu chồng làm có tiền mà chưa từng tặng họ một món quà nhỏ nào thì ai cũng sẽ thấy tủi thân.

Không phải phụ nữ đòi những món quà xa xỉ để chứng tỏ bản thân có giá trị khi hy sinh cho chồng con. Mà là họ muốn đàn ông vẫn yêu thương, trân trọng họ như những ngày theo đuổi. Càng là vợ chồng lâu năm, phụ nữ càng muốn được chồng yêu chiều như thuở mới yêu, bằng chân tình thấu hiểu.

Chỉ cần để ý một chút, có lòng một chút thì đàn ông sẽ nhận ra người các anh dễ lấy lòng nhất luôn là người phụ nữ cạnh bên. Vì suy cho cùng, họ chỉ muốn được yêu thương, chưa từng đòi hỏi gì khác.

Phụ nữ sợ đàn ông khen người phụ nữ khác nhưng chưa từng khen mình dù là một câu

Đây không hẳn là ghen tuông mà là sự mong muốn được ghi nhận từ chồng của phụ nữ. Đàn ông hãy cho người phụ nữ của mình sự tự tin. Nếu cô ấy hỏi các anh về chiếc váy mới, đừng ngần ngại khen nó đẹp, rồi sau đó các anh có thể góp ý. Nếu món ăn cô ấy nấu chưa vừa miệng, cũng đừng ngần ngại khen cô ấy giỏi, rồi giúp cô ấy hoàn thiện hơn. Thay vì khen người phụ nữ khác khiến vợ tủi thân, hãy giúp cô ấy trở thành niềm tự hào mà chồng có thể khoe khoang với bất cứ ai.

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Điều phụ nữ sợ là thái độ của đàn ông với mình khi ở trước mặt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sợ chồng lạnh lùng với mình trước mặt người khác

Điều phụ nữ sợ là thái độ của đàn ông với mình khi ở trước mặt người khác. Đối với phụ nữ, họ thấy rất tự hào khi được chồng thể hiện yêu thương, khen ngợi trước mặt người khác. Họ xem đó là minh chứng chắc chắn nhất cho tình yêu của chồng dành cho mình, cũng có thể là điều đáng để khoe khoang nhất với phụ nữ. Bởi thế, thay vì làm mặt lạnh với vợ khi cô ấy làm sai điều gì thì đàn ông nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn, đừng để cô ấy thấy tự ti trước mặt người khác. Với phụ nữ, có được tình yêu và thấu hiểu của chồng cũng là một dạng tự tin trước mặt người khác.

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