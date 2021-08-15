Đàn ông có tiền đồ hay không, phụ nữ chỉ cần nhìn vào 3 điểm này là biết, không lệch đi đâu được

Phụ nữ yêu 15/08/2021 15:54

Muốn có được chỗ dựa vững chắc, phụ nữ chắc chắn phải chọn đàn ông có tiền đồ. Có thể anh ấy không giàu, nhưng nhất định phải có ý chí vươn lên. Đặc biệt, cần tránh đàn ông tệ hại qua 3 dấu hiệu dưới đây.

Thích sĩ diện

Sĩ diện là dấu hiệu đầu tiên tố cáo một người đàn ông tệ hại. Đàn ông nào cũng cần có thể diện của riêng mình, nhưng nếu quá sĩ diện, anh ta sẽ không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Đàn ông sĩ diện dù có nghèo khó, khổ sở đến đâu cũng vẫn tỏ ra mình là người vô cùng giàu có. Thậm chí, nhiều đàn ông vì sĩ diện của bản thân mà làm khổ vợ khổ con mình.

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 Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ lấy những người đàn ông sĩ diện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông quá sĩ diện thì không có chí tiến thủ, dù có làm sai gì cũng không chịu lắng nghe, góp ý. Người đàn ông chỉ suốt ngày lo lắng cho sĩ diện của mình thì chẳng thể nào có một tương lai xán lại, tiền đồ vững chắc để chăm lo cho gia đình. Phụ nữ mà cưới phải những người đàn ông như thế này có khi phải khổ cả một đời.

Khoe mẽ, tiêu hoang dù không giàu có

Có rất nhiều người đàn ông cực kỳ khoe mẽ, khoa trương mặc dù đằng sau đó thực tế anh ta lại không được như vậy. Đặc biệt, kiểu đàn ông này vì muốn thể hiện bản thân mình nên có bản tính tiêu hoang, dù cho thu nhập không cân xứng với những chi tiêu ấy. Họ sẵn sàng chi tiền mua quần sang áo đẹp, đeo đồng hồ đắt tiền, nhưng tiền nhà tháng nào cũng trễ, tài khoản tiết kiệm thậm chí là 0 đồng. Tất cả chỉ phục vụ cho sự hào nhoáng bóng bẩy bề ngoài. Yêu và lấy phải người đàn ông như vậy quả thực rất khổ sở.

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 Đàn ông khó lòng xây dựng tiền đồ tốt nếu đã nghèo lại còn tiêu hoang - Ảnh minh họa: Internet

Người có tầm nhìn hạn hẹp

Để trở thành trụ cột vững chắc trong gia đình, trở thành người đàn ông có tiền đồ xán lạn, ít nhất phải biết nhìn xa trông rộng. Đây là điều bắt buộc đàn ông phải có để xây dựng sự nghiệp cho bản thân mình.

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 Đàn ông biết nhìn ra trông rộng luôn có tiền đồ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, những người chỉ mới có chút thành tựu đã vội ảo tưởng về bản thân, hoặc chỉ cần chút khó khăn đã nản lòng, hoặc chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu họa về sau… đó chỉ có thể là người đàn ông tệ hại, không thể nào làm được việc lớn.

4 đặc điểm chỉ có ở phụ nữ ngoài 30 khiến đàn ông si mê còn hơn các cô gái trẻ

4 đặc điểm chỉ có ở phụ nữ ngoài 30 khiến đàn ông si mê còn hơn các cô gái trẻ

Chỉ có những người phụ nữ ngoài 30 tuổi mới có được những đức tính này. Trong mắt đàn ông, đây chính là những người phụ nữ quyến rũ nhất.

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