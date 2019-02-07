Đàn ông bản năng hay bản lĩnh – hơn nhau ở lí trí

Phụ nữ yêu 07/02/2019 09:38

Đàn ông bản năng bằng mọi cách chinh phục và chiếm đoạt nhiều đàn bà, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Đàn ông bản lĩnh, bằng mọi cách làm hạnh phúc duy nhất một người đàn bà là đã quá đủ rồi!

Đàn ông khác với đàn bà ở bản tính ham của lạ. Đàn ông có xu hướng đi chinh phục, “con mồi” nào càng khó chinh phục lại càng thích. Vì bản năng vốn có này, đàn ông thường có “thói xấu” ngoại tình, nhiều vợ, lăng nhăng...

Đàn ông bản năng hay bản lĩnh – hơn nhau ở lí trí - Ảnh 1
Ham của lạ là đặc tính trời sinh của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dù là đặc tính trời sinh nhưng bản năng không thể nằm ngoài lí trí. Đàn ông là con người có lí trí, có ý thức, có thể kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy, đàn ông bản năng hay đàn ông bản lĩnh, hơn nhau ở cái lí trí mà thôi!

Không lạ gì khi nghe đàn ông phẩy tay nói với nhau rằng: “Đàn ông ai cũng thế cả mà!”. Đàn ông bản năng thích nói câu này, và khoái chí khi nghe câu này. Nó giống như “kim bài miễn tử” cho thói quen lăng nhăng, hám của lạ, nhanh "no xôi chán chè". Đàn ông bản lĩnh lại khác, nghe câu này thì chỉ nhếch miệng cười, đáp rằng: “Đúng, đàn ông ai cũng thế cả, nhưng người có lí trí thì biết kiểm soát hành vi của mình”.

Vốn vậy, đàn ông bản năng, mở miệng đều trăm ngàn lí do ngụy biện cho cái sai của mình. Xem cái sai của mình là chuyện chung của số đông đàn ông, mà đã là số đông thì nó sẽ thành đúng. Đàn ông bản năng không nhận lỗi, càng không hối hận, bởi vì trong mắt anh ta, đàn ông khắp thiên hạ đều hành xử như vậy. Anh ta chỉ đơn thuần là tuân theo tự nhiên, tuân theo bản năng. Và phụ nữ nếu lên án anh ta, đều bị đánh giá là ấu trĩ, mơ mộng, điên khùng.

Đàn ông bản năng hay bản lĩnh – hơn nhau ở lí trí - Ảnh 2
Lấy một người chồng sống theo bản năng, cả đời phụ nữ sống trong bất an - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh lại khác, khi mở miệng ra đều trăm ngàn lí do để từ chối làm điều sai. Đàn ông bản lĩnh xem cái sai của số đông đàn ông là một nỗi xấu hổ, không có lí gì để ngụy biện hay thanh minh. Đàn ông bản lĩnh tự tách biệt mình ra khỏi những thứ bản năng tầm thường, tự biết đâu mới là giá trị thực sự của một người đàn ông chân chính. Đàn ông bản lĩnh có thể bị chính những người đàn ông bản năng dè bỉu, xem thường, khích bác, nhưng họ không bận tâm!

Phụ nữ gặp phải đàn ông bản năng, cả đời sống bất an. Phụ nữ gặp được đàn ông bản lĩnh, một đời được bình an. Đàn ông bản năng bằng mọi cách chinh phục và chiếm đoạt nhiều đàn bà, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Đàn ông bản lĩnh, bằng mọi cách làm hạnh phúc duy nhất một người đàn bà là đã quá đủ rồi!

Đàn ông bản năng hay bản lĩnh – hơn nhau ở lí trí - Ảnh 3
Đàn ông bản lĩnh, cả cuộc đời anh ta chỉ cần một người phụ nữ là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Một khi không đủ lí trí, không tự kiểm soát được mình, thì đàn ông có khác gì “giống đực” đâu! Vậy làm sao xứng danh là “đàn ông”? Sao xứng đáng để người phụ nữ tôn trọng, dựa vào, đi cùng? Nếu đàn ông ai cũng như ai, thì tại sao cô ấy lại phải chọn anh, phải yêu anh? Anh muốn trở nên khác biệt, trở nên tốt hơn, hay muốn hòa vào số đông, sống bản năng và cho đó là chuyện hiển nhiên, chuyện thường tình?

Càng hiểu rõ đàn ông, phụ nữ càng không muốn lấy chồng

Càng hiểu rõ đàn ông, phụ nữ càng không muốn lấy chồng

Đàn bà tiếp xúc, quan sát càng nhiều đàn ông, sẽ dễ dàng nhận thấy đàn ông dù tốt xấu hay giàu nghèo, vẫn luôn có những điểm chung không thể chối cãi: Vô tâm, tham lam và sĩ diện.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 47 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 0 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này