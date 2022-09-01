Đàn bà tuổi 40: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu nhưng nhất định phải có đủ 4 điều này mới có thể chạm tay đến hạnh phúc

Phụ nữ yêu 01/09/2022 20:12

Dưới đây là 4 lời khuyên đắt giá mà chị em phải nhớ để bạn có thể sở hữu một cuộc sống tràn đầy thi vị, hạnh phúc và thảnh thơi về sau.

Can đảm sống cho bản thân

Can đảm sống cho bản thân cũng chính là một loại bản lĩnh của phụ nữ. Điều khiến nhiều người hối tiếc nhất là không đủ can đảm sống theo những gì mình muốn.

Phụ nữ sống cho mình thì đâu thể coi là ích kỷ, mà là để khi nhắm mắt xuôi tay thì không ôm hối hận hay sự tiếc nuối nào. Phụ nữ sống vì người khác, không hẳn là dại, nhưng nếu không sống cho mình thì chắc chắn bạn sẽ thấy hoang phí. Đừng chọn cuộc sống mà người khác cho là bình yên, còn riêng bạn đã rã rời để duy trì nó. Hãy sống mỗi ngày thật hạnh phúc và an yên.

Đàn bà tuổi 40: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu nhưng nhất định phải có đủ 4 điều này mới có thể chạm tay đến hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sống đúng với cảm xúc của mình

Nếu bạn sống theo cảm xúc của người khác, một thời gian bạn sẽ chai lỳ với cảm xúc riêng của mình. Lúc nào bạn cũng sợ chồng không vui, sợ đồng nghiệp mất lòng, sợ họ hàng khiển trách. Nhưng bạn lại không sợ chính mình sẽ tổn thương.

Đến tuổi già, bạn sẽ nhận ra nếu bạn không tôn trọng cảm xúc của mình, người khác sẽ không để ý bạn cảm thấy như thế nào. Là bạn cho họ có quyền được vô tâm với cảm xúc của bạn.

Đàn bà tuổi 40: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu nhưng nhất định phải có đủ 4 điều này mới có thể chạm tay đến hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đủ bạn bè chân chính

Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Tuổi già sợ nhất là sự cô đơn. Nếu bạn không còn bạn đời bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng. Thế nên hãy cố gắng kết giao bạn bè. Không cần nhiều chỉ cần những người bạn chân lượng, có thế bạn mới có những kỷ niệm hạnh phúc về già. Đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn chân thành trong cuộc sống.

Đàn bà tuổi 40: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu nhưng nhất định phải có đủ 4 điều này mới có thể chạm tay đến hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đủ vui vẻ từng ngày

Ở những năm tháng gần cuối đời có nhiều người đều ước giá như ngày đó mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Thú thật thì niềm vui chính là thứ mà cả đời con người chạy theo để có. Một người phụ nữ hạnh phúc không phải là người may mắn được vận mệnh ưu ái. Bạn hạnh phúc hay không là do cách nghĩ, quan điểm sống của bạn mà thôi.

Đàn bà tuổi 40: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu nhưng nhất định phải có đủ 4 điều này mới có thể chạm tay đến hạnh phúc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà 40 sở hữu 3 thứ dù "cũ rích" nhưng khiến đàn ông "từng trải" hay "trai tân" đều say đắm, không dứt được

Đàn bà 40 sở hữu 3 thứ dù "cũ rích" nhưng khiến đàn ông "từng trải" hay "trai tân" đều say đắm, không dứt được

Phụ nữ tuổi 40 được ví như loại rượu vang được ủ lâu năm, ban đầu mới nhấp môi thì có vị đắng chát nhưng càng uống lại càng đắm say lòng người.

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