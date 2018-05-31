Đàn bà thì cả tin, còn đàn ông thì giỏi hứa

Đàn ông yêu thật lòng cũng sẽ hứa nhưng họ sẽ biến nó thành hành động chứ không để những lời đầu môi trôi qua như gió. Giữa trăm ngàn dối trá, bạc bẽo một khi đàn ông chủ tâm lừa dối thì thật khó nhận diện tốt xấu. Thế nhưng, tình yêu thật sự sẽ khiến đàn bà nhận ra được.

Có những câu nói na ná nhau, được thề thốt trên môi đàn ông: “Anh chỉ yêu mình em, trọn đời này anh sẽ làm em hạnh phúc, ngoài em ra anh sẽ chẳng yêu ai nữa…”. Là đàn bà, ai chẳng thích nghe những lời ngọt ngào như thế. Đàn bà yêu bằng tai, nhưng những lời càng ngọt ngào càng dễ dối trá. Đàn bà khi đắm chìm trong men say tình ái thường rất dễ mù quáng. Đàn bà thường bị những lời hứa ngọt ngào làm cho mù quáng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ai cũng mong muốn lựa chọn cho mình một người đàn ông tốt. Một người tử tế, thành đạt, đủ yêu thương để nương tựa. Nhưng ai biết được rằng đằng sau vẻ bề ngoài lịch lãm, đằng sau những câu nói thề thốt đầu môi lòng dạ đàn ông có đúng như thế?

Chị gái tôi rất xinh đẹp. Những dịp lễ, sinh nhật hoa và quà chất đầy phòng chị. Chị có rất nhiều người theo đuổi, thường xuyên nhắn tin, gọi điện, thậm chí là trồng cây si trước nhà. Nhưng rồi, người chị bị chinh phục bởi một anh chàng cao to, đẹp trai và rất lãng mạn. Ngày nào anh cũng để một cành hồng trước nhà. Anh nhắn cho chị những dòng tin nhắn mùi mẫn, đầy tình cảm. Chị vốn là người lãng mạn, anh đã tìm được điểm yếu của chị mà đánh vào đó. Yêu anh, tôi thấy chị mình ngập tràn hạnh phúc. Họ có những buổi tối lãng mạn dưới nến, những cuộc hẹn hò nên thơ. Anh hứa với chị về một hạnh phúc tương lai, anh sẽ là chỗ nương tựa cho chị suốt đời. Chị yên tâm trao sự trinh trắng cho anh ta.

Chị đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi, trái với thái độ vồ vập trước kia, sau hai năm yêu nhau càng ngày anh càng khác lạ. Chị tôi vẫn sống chết với tình yêu của mình, còn anh thì lảng tránh. Những cuộc gặp thưa thớt, anh luôn viện lí do để không gặp chị. Chị tôi điên cuồng tìm nguyên nhân và chết điếng khi biết rằng anh ta có người yêu mới. Chị đau đớn gào thét, tìm đến anh ta nhưng anh ta chỉ chống chế: “Anh thấy mình không hợp”. Chị tôi suy sụp mất một thời gian dài mới có thể đứng vững được. Tình yêu đầu đời như nhát dao cứa vào lòng chị. Chị đã bớt lãng mạn, bớt ngây thơ trước cuộc đời. Hiểu được rằng, lòng dạ con người thâm hiểm. Những lời nói ngọt ngào đầu môi chỉ để che giấu đi những tính toán, lợi dụng trong lòng. Đàn bà khôn ngoan chỉ tin một nửa những gì đàn ông nói - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi chọn người mình trao gửi cuộc đời hãy tỉnh táo. Dù yêu đến cỡ nào cũng đừng dành cả mười phần con tim mà tin tưởng. Đàn ông yêu thật lòng cũng sẽ hứa nhưng họ sẽ biến nó thành hành động chứ không để những lời đầu môi trôi qua như gió. Giữa trăm ngàn dối trá, bạc bẽo một khi đàn ông chủ tâm lừa dối thì thật khó nhận diện tốt xấu. Thế nhưng, tình yêu thật sự sẽ khiến đàn bà nhận ra được. Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Chính vì sự cả tin đó mà nhiều người trót rơi vào những tính toán, lừa gạt của những gã đàn ông xấu xa tệ bạc. Đàn bà khôn ngoan vẫn thích nghe lời ngọt ngào nhưng họ chỉ tin một nửa. Một nửa còn lại họ sẽ nhìn vào hành động trước khi ngã vào lòng một ai đó.

Tâm sự của người chồng ngoại tình: Giá mà tôi biết có ngày vợ mình sẽ dứt áo ra đi Những buổi chiều lấy lí do bận họp, công việc đột xuất tôi chở em đi ăn, đi chơi và cuối cùng là vào nhà nghỉ. Những xúc cảm giường chiếu mà một người đàn bà ngoài vợ mang đến cho tôi thật lạ lẫm. Đôi khi trở về nhà, nhìn vợ vẫn chờ bên mâm cơm nguội ngắt tôi có ý hối hận nhưng rồi vẫn cứ lao vào nhân tình không cách nào dừng lại được.

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