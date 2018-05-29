Oái ăm thay, người đàn ông kia đã có vợ và hai đứa con. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh chồng chị biết vợ ngoại tình. Không chỉ mình chị, còn người vợ của người đàn ông kia và những đứa con của họ sẽ như thế nào?

Khi bị phát hiện ngoại tình, đàn ông hay đàn bà cũng thường ngụy biện. Họ đổ lỗi cho cuộc hôn nhân bất hạnh, cho người bạn đời không thể cho những điều họ muốn. Họ tỏ ra tuyệt vọng và mình chính là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không có tiếng nói chung. Vậy tại sao những người ngoại tình không chọn phương án ly hôn trước khi lên giường cùng người khác? Khi ngoại tình, cả đàn ông và đàn bà thường đổ lỗi cho cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, điều họ muốn vẫn là những giờ phút của thể xác. Sau những cuộc chơi, họ vẫn đủ khôn ngoan để về nhà. Họ tham lam tìm đến nhân tình để vùi mình trong thể xác nhưng họ vẫn tỉnh táo để biết vợ mới là người cho họ điểm tựa, nuôi nấng con cái, vun vén cho gia đình. Còn đàn bà, khi ngoại tình mới biết ngoài chồng mình ra còn có nhiều người đàn ông tốt. Quá cô đơn khi sống cạnh chồng, họ cần một người để vỗ về những nỗi đau của họ.

Chị hàng xóm của tôi có một tiệm tạp hóa nhỏ. Buôn bán lặt vặt mắm muối cùng vài chai nước giải khát cũng giúp chị có cuộc sống ổn định. Thế nhưng, bất hạnh lớn nhất của chị là có một người chồng vũ phu. Anh ta làm việc gì tôi không rõ, nhưng mỗi chiều đi làm về thường say khật khưỡng. Rượu vào, thấy gì ngứa mắt là sẵn sàng nạt nộ, đánh vợ. Chuyện chị bị tát, bị đánh, bị chồng đạp là chuyện cơm bữa. Chị vợ thường nín nhịn, ôm mặt chịu trận những đòn đánh của chồng. Khổ sở khi sống cùng chồng nhưng chị vẫn không chọn phương án ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Điều ràng buộc chị với chồng là hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Một lần thấy chị ôm cánh tay đầy vết xước ngồi khóc. Chị bảo, đã muốn dứt áo ra đi từ lâu nhưng vì con mà nín nhịn. Tôi thương một người đàn bà có chồng mà quá khổ sở như chị.

Rồi có người đàn ông ở gần nhà, thỉnh thoảng ghé quán mua đồ thấy người chị đầy vết xước lại mua giùm liều thuốc, chai dầu. Anh ta thường tỏ vẻ quan tâm, hỏi han chị. Ban đầu còn e dè nhưng thấy anh thật lòng, chị cũng tâm sự những nỗi khổ tâm của mình. Những buổi chiều, anh ta cũng hay ghé tiệm phụ chị dọn hàng. Tôi thấy chị vui lên, gương mặt đã nở những nụ cười. Rồi một vài lần, tôi thấy chị đóng cửa sớm. Hai người chở nhau đi nhà nghỉ. Oái ăm thay, người đàn ông kia đã có vợ và hai đứa con. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh chồng chị biết vợ ngoại tình. Không chỉ mình chị, còn người vợ của người đàn ông kia và những đứa con của họ sẽ như thế nào? Đàn bà trước khi ngã vào lòng người khác, hãy chọn ly hôn với chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi quá tổn thương, quá tuyệt vọng thường tìm kiếm một nguồn an ủi để bấu víu. Khi quá cô đơn với chồng, một sự quan tâm, an ủi của người đàn ông khác như một chiếc cọc cho cuộc sống của họ. Khi ngã vào một bờ vai khác, họ nghĩ rằng mình được yêu, được bù đắp mà không nghĩ đang đẩy cuộc đời mình từ bờ vực này xuống bờ vực khác. Đàn bà có quyền được hạnh phúc nhưng đàn bà có chồng, hãy ly hôn trước khi ăn nằm cùng người đàn ông khác. Bởi khi ngoại tình, chính họ đã tự hạ thấp nhân phẩm, hạ thấp giá trị của bản thân mình. Hai người ngoại tình nhưng đằng sau đó là nỗi đau của rất nhiều người, là vết hằn khó gột rửa trong tâm hồn những đứa con. Bởi thế, đàn bà hãy chọn cho mình tự do trước khi ngã vào lòng một người khác.

Đàn bà sau ly hôn: Tự do là điều quý giá nhất Chị nhận ra mình đã để thời gian trôi qua mà chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương. Chị đã sợ con khổ, sợ mình không thể bước trên con đường một mình. Nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa nếu tiếp tục sống với chồng chị có hạnh phúc không hay lại đau đớn, lại tổn thương?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ba-ngoai-tinh-hay-ly-hon-truoc-khi-an-nam-voi-nguoi-dan-ong-khac-284493.html