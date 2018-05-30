Gửi những người đàn bà sống ‘khổ hạnh’ vì chồng: Hy sinh càng lớn, bất hạnh càng nhiều

Tâm sự gia đình 30/05/2018 10:14

Biết bao nhiêu người đàn bà đang sống vô cùng “khổ hạnh” trong chính ngôi nhà của mình. Họ coi người chồng như vị thánh sống. Chồng gia trưởng, vũ phu, quát nạt vẫn cắn răng chịu đựng. Chính họ biết rằng mình không hề hạnh phúc, không hề bình yên nhưng vẫn cam chịu.

Mỗi buổi sáng, tôi thường ghé quán quen ăn sáng trước khi đi làm. Sáng nay, ngồi sát bàn bên cạnh là một cặp vợ chồng cùng một đứa con nhỏ. Đứa con tầm 4 tuổi, người vợ đang mang thai tầm 5 hay 6 tháng. Vì ngồi sát bàn, dù không cố ý nhưng tôi vẫn nghe trọn vẹn câu chuyện của họ.

Gửi những người đàn bà sống ‘khổ hạnh’ vì chồng: Hy sinh càng lớn, bất hạnh càng nhiều - Ảnh 1
Rất nhiều đàn bà xem chồng như vị thánh sống - Ảnh minh họa: Internet

Họ gọi ba bát phở, hai tô lớn cho mình, tô nhỏ cho đứa con. Người chồng vừa mải mê ăn vừa lướt điện thoại. Chốc chốt anh ta gật gù vì đọc được một tin gì giật gân trên báo. Còn chị vợ thì đút cho đứa con ăn. Thằng bé nghịch ngợm hết sức, đồ ăn vung vãi trên bàn. Hết leo lên, lại tụt xuống ghế, chị vợ khổ sở lắm mới đút con ăn được vì chiếc bụng to nặng nhọc. Thằng bé vung tay lỡ trúng cha, anh ta quay sang quát chị: “Có mỗi việc cho con ăn cũng không xong à?”.

Khi người chồng ăn xong thì tô phở của thằng bé mới kịp hết. Chị vợ vừa ăn được miếng thứ 2 trong tô của mình thì người chồng nhìn đồng hồ: “Trễ rồi, nhanh lên còn ngồi đó đến bao giờ”. Tôi thấy mặt chị chùng xuống, buông vội tô phở còn đầy dắt con đứng dậy. Vì bụng to, cộng thêm đứa con bướng bỉnh không chịu rời đi nên chị ra xe chậm. Ngồi trong quán, tôi vẫn nghe tiếng chồng quát ầm ầm ngoài cửa: “Có nhanh lên không hả, suốt ngày chậm chạp lề mề như con rùa vậy hả?”.

Khi bóng họ khuất xa tôi cứ suy nghĩ về cặp vợ chồng ấy. Anh chồng khi cắm cúi ăn có nhìn thấy vợ mình đang mang thai khó nhọc đút cho con? Khi hối vợ đi có thấy tô phở vợ còn y nguyên? Còn chị vợ, thấy cái dáng lầm lũi chịu đựng tôi biết chị là người sống cam chịu thế nào. Ngoài nơi công cộng, nhiều người anh ta còn nạt nộ chị như thế thì trong nhà đủ hiểu anh ta đối xử với vợ mình như thế nào.

Gửi những người đàn bà sống ‘khổ hạnh’ vì chồng: Hy sinh càng lớn, bất hạnh càng nhiều - Ảnh 2
Chồng tệ bạc nhưng bao người phụ nữ vẫn cố gắng chịu đựng để mong đổi lấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng chẳng ai biết được người chồng ngày mai tốt xấu ra sao. Yêu thương trân trọng hay coi như của nợ, giẫm đạp tình cảm dưới chân. Người chồng của chị đáng trách nhưng sao chị không dám phản kháng? Sao chị không nói với chồng bát phở chị chỉ ăn được hai miếng? Sao không đề nghị chồng đút con ăn, giúp đỡ mình? Im lặng, chịu đựng có phải là cách hay để đổi lấy sự bình yên giả tạo?

Không chỉ người đàn bà trong quán phở ấy, tôi biết bao nhiêu người đàn bà đang sống vô cùng “khổ hạnh” trong chính ngôi nhà của mình. Họ coi người chồng như vị thánh sống. Chồng gia trưởng, vũ phu, quát nạt vẫn cắn răng chịu đựng. Chính họ biết rằng mình không hề hạnh phúc, không hề bình yên nhưng vẫn cam chịu. Có lẽ họ mong chờ sự yên ấm giả tạo trong sự chịu đựng của mình?

Gửi những người đàn bà sống ‘khổ hạnh’ vì chồng: Hy sinh càng lớn, bất hạnh càng nhiều - Ảnh 3
Đàn bà à, chồng thương thì ở, chồng dở thì đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, hy sinh càng nhiều thì bất hạnh càng lớn. Lấy chồng như đánh bạc, nhưng không có nghĩa lỡ lấy người tệ bạc cứ cắn răng chấp nhận buông xuôi cho số phận. Đàn bà cam chịu là đàn bà dại, bởi ngoài mình ra không ai mang lại cho mình sự an yên và hạnh phúc. Chồng thương thì ở, chồng dở thì đi. Nếu cứ mãi cam chịu đàn bà chỉ nhận lấy sự tổn thương và đau đớn!

Gửi đàn bà ngoại tình: Hãy ly hôn trước khi ăn nằm với người đàn ông khác

Gửi đàn bà ngoại tình: Hãy ly hôn trước khi ăn nằm với người đàn ông khác

Oái ăm thay, người đàn ông kia đã có vợ và hai đứa con. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh chồng chị biết vợ ngoại tình. Không chỉ mình chị, còn người vợ của người đàn ông kia và những đứa con của họ sẽ như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà cam chịu Đàn bà hi sinh đàn bà bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm