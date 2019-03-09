Đàn bà lấy chồng: Biết đâu mà lường hết khổ tâm, thôi thì thương mình trước đã!

Người ta hay nói, đàn bà lấy chồng sướng hay khổ là ở cách chọn chồng. Chọn đúng thì sướng cả đời, mà chọn sai thì khổ không chừa. Mà thật ra, đã là đàn ông thì biết đâu mà chọn. Lựa đồ vô tri vô giác còn nhầm, huống chi là chọn người lòng dạ tựa biển khơi. Một người hôm nay thật tình thật dạ với mình, cũng đâu lường trước được ngày mai hết tình cạn nghĩa. Hay một người ban đầu mình nghĩ không mấy thiết tha, vậy mà bên mình đến tận cuối đời. Sự may rủi nhất trong đời đàn bà chắc là ở người đàn ông bên cạnh. Lường không hết, chính là lòng dạ của một người đàn ông.

Lường không hết, chính là lòng dạ của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chọn chồng đã khó, làm vợ lại càng khó. Phụ nữ làm vợ, ai rồi cũng có khổ tâm riêng, không ít thì nhiều, không bất hạnh thì cũng buồn phiền. Căn bản một người phụ nữ có gia đình đã có nhiều lo toan và gánh nặng. Người nhiều tiền thì có nỗi lo khác, ít tiền lại càng nhiều khổ tâm. Chật vật nhất chắc là người tiền thiếu mà yêu thương của chồng cũng không có. Chưa kể, đàn ông làm chồng đâu phải ai cũng hiểu vợ dễ buồn, mang nhiều tâm sự. Đàn ông, suy cho cùng cũng đều là sinh vật nghĩ mình biết hết, hóa ra lại không biết gì về vợ mình. Cứ vậy mà phụ nữ đôi khi ở ngay cạnh chồng, đã có con rồi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Lường không hết, chính là những cô đơn buồn tủi chỉ riêng phụ nữ có chồng rồi mới hiểu.