2 thứ ở đàn bà tổn thương đàn ông nhất, như vết dao đâm thẳng vào tim họ!

Phụ nữ yêu 27/02/2019 05:30

Đàn ông dù có cái tôi huênh hoang cỡ nào vẫn có lúc bị tổn thương sâu sắc. Nhất là khi đàn bà làm được hai điều này, đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ còn dám ngẩng cao đầu trước mặt vợ.

Đàn ông xưa giờ vốn tham lam. Khi họ có thêm một lựa chọn ngoài vợ, họ sẽ vừa muốn đi vừa muốn ở, để người phụ nữ của đời mình khổ đau với sự tham lam của bản thân. Đàn bà khi ấy càng đau lòng càng để đàn ông thấy bản thân thật quan trọng. Rồi đàn ông sẽ hả hê, sự tự mãn trên chiến thắng của một kẻ phản bội nhưng vẫn được yêu thương…

Nhưng đàn ông dù có cái tôi huênh hoang cỡ nào vẫn có lúc bị tổn thương sâu sắc. Nhất là khi đàn bà làm được hai điều này, đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ còn dám ngẩng cao đầu trước mắt vợ.

Đây cũng là bài học đắt giá đàn bà phải luôn nhớ, rằng níu kéo một người đàn ông bạc tình chính là ngu ngốc và dại dột nhất. Đàn bà cứ an yên sống cuộc đời của mình với 2 việc này, còn quả báo đàn ông phải nhận thì cứ để trời cao an bài cho họ...

Hãy bình thản

Đàn bà càng bình thản đến lạnh lùng càng khiến đàn ông hoang mang. Ngay cả khi anh ta là người gây đau khổ cho người đàn bà của mình thì cũng không thể hiểu hết sự dửng dưng và bình thản lạnh lùng của cô ấy. Thậm chí, thay vì khóc lóc, níu kéo, hay ủy lụy, cô ấy chẳng làm gì cả, dửng dưng như không quan tâm. Đàn ông lúc ấy mới thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm nhất.

2 thứ ở đàn bà tổn thương đàn ông nhất, như vết dao đâm thẳng vào tim họ! - Ảnh 1
Đàn bà càng bình thản đến lạnh lùng càng khiến đàn ông hoang mang - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đàn ông luôn nghĩ mình thật giá trị trong mắt vợ. Đàn ông nghĩ vợ đã lấy họ, sinh con cho họ thì vợ chắc chắn sẽ đau lòng vì họ. Đàn ông ngoại tình và cho mình cái quyền lựa chọn vợ và nhân tình, hay tin chắc rằng dù có làm gì vợ cũng không dám bỏ mình. Thế thì làm sao đàn ông biết được cũng có ngày trong mắt vợ họ chẳng đáng một xu để cô ấy nhìn tới?

Hành động này của vợ không chỉ khiến đàn ông thấy tổn thương, mà còn làm họ tò mò đến phát điên, dằn vặt đến phát bực. Họ luôn tự hỏi vì sao vợ mình có thể bình thản? Cô ấy không đau sao, sao có thể cười như không có gì?

Đàn ông luôn là những kẻ tham lam như thế. Ngay cả khi họ đã tổn thương bạn, họ vẫn muốn được xem trọng, muốn nhìn thấy bạn đau khổ vì đánh mất họ.

2 thứ ở đàn bà tổn thương đàn ông nhất, như vết dao đâm thẳng vào tim họ! - Ảnh 2
Hành động này của vợ không chỉ khiến đàn ông thấy tổn thương, mà còn làm họ tò mò đến phát điên, dằn vặt đến phát bực - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu một ngày chồng bạn thay lòng đổi dạ, hãy cứ bình thản với anh ta. Có phải ra đi cũng phải thật ung dung và ngẩng cao đầu, không đau cũng không khóc trước mặt chồng. Và đừng bao giờ níu kéo dù là bằng một câu nói. Đàn bà bị phản bội đau lắm, nhưng nhất định phải giữ cho mình một sự kiêu hãnh đủ để đàn ông đến tận cuối đời vẫn không quên dáng vẻ dửng dưng đầy rạng rỡ của mình.

Sống tốt và không cần đàn ông

Sau khi đã ngẩng cao đầu rời đi, đàn bà cũng đừng để đàn ông hả hê khi nghĩ không có họ bạn sẽ không sống tốt được. Nếu uất ức, mệt mỏi quá, bạn cứ khóc, cứ say mềm đôi lúc nhưng đừng chọn một cuộc sống cứ ảm đạm như thế cả đời. Hãy đứng lên, mở lòng và sống một cuộc đời vui vẻ hơn.

Đàn ông luôn tin rằng họ chẳng cần một người đàn bà nào để sống tốt. Họ lại nghĩ đàn bà sẽ sống chẳng tốt nổi nếu rời xa họ. Thế thì, bạn hãy cứ để đàn ông thấy không có họ bạn vẫn ăn mặc xinh đẹp, sống vui vẻ, và đến những nơi mới mẻ, gặp những con người thú vị. Hãy kiếm tiền để đàn ông thấy không có anh ta bạn vẫn tự nuôi được mình, lo cho con. Hãy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày để anh ta thấy từ bỏ anh ta là một điều đúng đắn nhất đời bạn.

2 thứ ở đàn bà tổn thương đàn ông nhất, như vết dao đâm thẳng vào tim họ! - Ảnh 3
Hãy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày để anh ta thấy từ bỏ anh ta là một điều đúng đắn nhất đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến một người đàn ông phản bội thấy đau đớn và day dứt nhất chính là người phụ nữ họ tổn thương ngày một sống tốt hơn và không cần họ. Sự an yên trong nụ cười và cuộc sống của bạn chính là đòn trả thù khiến đàn ông thấy tổn thương nhất!

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