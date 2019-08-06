Đàn bà khôn ngoan phải biết cách BỎ RƠI chồng để anh ấy điên cuồng níu giữ

Đàn bà khôn ngoan không cần phải lấy lòng hết thiên hạ, chỉ cần làm hài lòng bản thân và biết “bỏ rơi” chồng để anh ấy điên cuồng níu giữ.
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Đừng tin tưởng chồng sẽ chung thủy với mình mãi mãi. Đàn bà khôn ngoan phải biết những điều này để khiến đàn ông say mê cả đời.
Tỏ ra thờ ơ khi cần
Đừng chuyện gì cũng đồng ý với chồng, bạn cũng phải có chính kiến. Đôi khi, phụ nữ phải tỏ ra thờ ơ khi cần thiết. Khi đó, đàn ông sẽ phải tìm cách thu hút sự chú ý của bạn.
Giữ những mối quan hệ bạn bè khác giới
Phụ nữ lấy chồng ngoài gia đình, chồng con thì bạn bè rất quan trọng. Vì vậy đừng vì chồng ghen tuông hay không thích mà cắt đứt liên lạc với bạn bè của mình. Đừng vì chồng khó chịu mà không tiếp xúc, nói chuyện với người đàn ông khác. Bởi bạn càng phục tùng những gì chồng muốn, anh ấy càng cảm thấy bạn dễ bảo. Thế nên hãy cứ giữ mối quan hệ của mình, đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn là được.
Hạn chế tin vào những lời đường mật của chồng
Đàn ông hứa mười phần chỉ nên tin hai, ba phần. Bởi có những chuyện anh ấy chỉ nói để làm dịu cơn giận hay ghen tuông trong lòng bạn chứ không có ý định thực hiện. Thế nên hãy tỏ ra hoài nghi trước những lời hứa hẹn của chồng. Bạn hãy cho anh ấy biết, bản thân mình không bị khuất phục trước những lời mật ngọt đó một cách dễ dàng.
Không chạy theo chồng
Phụ nữ đừng bám theo chồng 24/24. Hãy dành thời gian cho bản thân, cũng như để chồng có không gian riêng. Tuy đã là vợ chồng nhưng không phải chuyện gì cũng làm cùng nhau. Bạn có công việc riêng, chồng bạn cũng vậy. Thế nên đừng làm cái đuôi theo sau chồng, vừa mất thời gian, vừa khiến chồng chán ghét.
Dành thời gian chăm lo cho ba mẹ của mình
Dù lấy chồng rồi, bạn cũng phải dành thời gian về với ba mẹ. Chồng con quan trọng nhưng không phải là mối quan hệ duy nhất mà bạn có trong cuộc đời này. Dành thời gian ở bên chồng quá nhiều sẽ khiến anh ấy cảm thấy bạn quá nhàm chán. Thỉnh thoảng, bạn hãy về nhà bố mẹ vài ngày. Khi vắng bóng vợ, chồng bạn sẽ nhận ra bạn quan trọng như thế nào trong gia đình.