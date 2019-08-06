Chỉ có đàn bà dại mới yêu đến cạn sức, cạn tâm

Tâm sự gia đình 06/08/2019 14:29

Chỉ có đàn bà dại mới yêu đến sức cùng lực kiệt, bởi dù gì cũng phải biết thương mình, đừng vì một người mà đánh đổi, đừng vì bất cứ ai mà khổ đau chất chồng.

Chỉ đàn bà dại mới toàn tâm toàn ý, đánh đổi thanh xuân của mình vì một người đàn ông tệ bạc. Như trường hợp của người chị thân thiết của tôi. Chị là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không hiểu sao chị lại chọn con đường trở thành kẻ thứ ba dại khờ đến như vậy.

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Đàn bà dại khi yêu người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Từ nhỏ, chị đã có một gia đình đổ vỡ. Ba mẹ ly hôn vì mẹ chị có người đàn ông khác. Không lâu sau, ba chị cũng đi thêm bước nữa. Chị lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình.

Sau này, chị gặp được anh, người đàn ông lớn hơn chị vài tuổi. Anh là người ấm áp. Ở anh, chị tìm thấy được bình yên của một gia đình. Chị cảm thấy hạnh phúc và thật sự rất biết ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của chị.

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Chị không nghĩ bản thân mình sẽ trở thành kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì vậy mà chị tự nhủ với mình, cả thanh xuân này sẽ dành hết cho anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ giữ anh bên cạnh suốt đời. Nhưng chị đâu ngờ rằng anh là người đàn ông có vợ. Chị đâu ngờ mình lại trở thành người thứ ba mà thiên hạ thường đay nghiến, chỉ trích.

Biết mình sai, biết mình lầm đường nhưng không hiểu sao chị không bỏ được. Mỗi lần quyết tâm rời xa anh, cắt đứt liên lạc hai ba ngày, chị lại nhớ anh vô cùng. Hễ thấy tin nhắn của anh, trong lòng chị lại rộn ràng một niềm vui rất khó tả. Khi đó chị mới nhận ra bản thân mình đã thương anh quá nhiều. Anh là cả thế giới của chị. Anh là tất cả niềm kiêu hãnh và sự yêu thương mà chị đã đặt để hết thanh xuân của mình vào.

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Vì thương anh, chị đã chấp nhận đánh mất thanh xuân, phẩm hạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì đã thiếu thốn tình cảm từ bé, khi có một người ân cần quan tâm mình như vậy, chị thật sự không thể nào buông tay được. Chị thương anh đến sức cùng lực kiệt, thương anh đến bản thân mình cũng không màng đến.

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Đàn bà dại vì cứ yêu cạn tâm cạn sức - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể đánh đổi mọi thứ vì anh, chị cũng cam tâm tình nguyện. Dường như chị đã dốc hết sức để yêu anh trong cuộc đời này rồi nên chẳng còn để tâm đến lời của thiên hạ nữa. Chị chỉ biết đến bản thân mình và anh, còn những luân thường đạo lý vốn chẳng còn quan trọng. Biết chuyện của chị, tôi vừa thương vừa giận. Phụ nữ yêu nhiều chỉ khổ nhiều. Nhất là những người phụ nữ lụy tình, chỉ mang lại đau thương cho bản thân mình.

Phụ nữ ơi, đừng yêu ai đến sức cùng lực kiệt, đừng yêu một người không thuộc về mình. Nếu được hãy buông tay đi rồi tìm cho mình một mảnh tình mới, đẹp hơn, lâu dài hơn. Đừng bao giờ trở thành kẻ thứ ba vì bất cứ lý do gì.

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