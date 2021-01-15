Đàn bà khôn ngoan không dùng sắc, chỉ tung đúng 3 chiêu kinh điển này khiến chồng tôn trọng cả đời

Phụ nữ yêu 15/01/2021 06:00

Người đàn bà khôn ngoan không dùng sắc để níu giữ đàn ông, chỉ tung đúng 3 chiêu bài kinh điển này cũng đủ đốn gục bạn đời trong vòng một nốt nhạc.

Dưới đây là những chiêu đàn bà khôn ngoan thường dùng khiến chồng tôn trọng, hạnh phúc viên mãn đến cuối đời.

Không sống bám chồng

Người phụ nữ khôn ngoan không dùng sắc để níu giữ đàn ông, vì vẻ ngoài rồi cũng phai tàn theo thời gian. Bạn không thể nào giữ được trái tim của đàn ông khi tóc đã bạc, nếp nhăn trên gương mặt đã xuất hiện nhiều hơn. Không thể nào khiến chồng yêu mình đến suốt đời suốt kiếp khi bụng đã đầy ngấn mỡ, da đã bắt đầu lão hóa. Thế nên hãy giữ đàn ông bằng chính bản lĩnh của mình.

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Đàn bà khôn ngoan không sống bám chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên là không sống bám, không ngửa tay xin tiền đàn ông. Dù có lấy chồng giàu cũng đừng chấp nhận cuộc sống ở nhà chồng nuôi. Đừng bao giờ trói buộc chính mình trong gian bếp chật hẹp và sống cuộc đời quanh quẩn bên chồng con. Vì những điều này sẽ khiến bạn dần đánh mất giá trị đích thực của mình.

Không từ bỏ bạn bè khi lấy chồng

Người dại khờ từ bỏ hết những mối quan hệ vì muốn chăm lo cho chồng con được chu toàn nhất. Người khôn ngoan không từ bỏ bạn bè của mình dù đã lấy chồng. Mặc dù đã lấy chồng sinh con nhưng họ vẫn giữ cuộc sống tự do của bản thân. Họ dung hòa được mối quan hệ bên ngoài và gia đình của mình sao cho vẹn tròn nhất chứ không bỏ rơi bên nào.

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Phụ nữ lấy chồng đừng từ bỏ mối quan hệ khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì với phụ nữ, bạn bè là niềm vui, chồng con là động lực trong cuộc sống. Bạn bè sẽ lắng nghe mọi tâm sự của mình, còn chồng con thì không thể. Có những chuyện chỉ có thể nói với bạn bè thân thiết chứ không thể nói được với người đàn ông bên cạnh. Thế nên đàn bà trong hôn nhân dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp của mình.

Không chiều chuộng chồng quá mức

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Phụ nữ khôn không chiều chuộng chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng được chiều càng sinh nhiều tật xấu, giống như những đứa trẻ càng chiều càng nhõng nhẽo, khó dạy. Đàn bà khôn đừng bao giờ chiều chồng mọi thứ vì người chịu thiệt thòi chỉ có bạn mà thôi. Hãy để chồng phụ giúp việc nhà, chăm lo cho con cái. Phân chia rạch ròi như vậy sẽ giúp bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân. Đồng thời cũng có được sự tôn trọng nhất định của chồng.

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