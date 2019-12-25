Đàn bà khôn luôn thỏa mãn chồng những điều này để ngăn 'con giáp thứ 13' xuất hiện

Phụ nữ yêu 25/12/2019 11:17

Hôn nhân hạnh phúc cần nhiều yếu tố, đàn bà khôn ngoan nên biết để đẩy lùi kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc đời mình.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn bà khôn ngoan hãy biết thỏa mãn chồng những điều này, đảm bảo đàn ông nguyện chết vì yêu, cả đời không muốn rời xa vợ.

Nấu những món ăn chồng thích

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Hôn nhân hạnh phúc khi phụ nữ biết cách thỏa mãn chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “đường đến trái tim của đàn ông nhanh nhất thông qua bao tử”. Phụ nữ khôn ngoan nên biết nấu nướng. Dù bận rộn đến mấy, vợ nên dành thời gian xuống bếp nấu những món chồng thích. Khi đó, chắc chắn đàn ông sẽ cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Để chồng nghỉ ngơi

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Phụ nữ hãy để chồng có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ nên biết thông cảm cho công việc của chồng. Chồng mệt hãy cứ để anh ấy nghỉ ngơi, đừng ép chồng phải xuống bếp hay làm việc nhà giúp vợ. Tuy nhiên phụ nữ cũng đừng ôm đồm hết mọi việc và chiều chuộng chồng quá mức. Hãy phân chia việc nhà rõ ràng, khi chồng rảnh phải giúp vợ những việc gì. Đừng nuông chiều quá khiến anh ấy sinh hư.

Nhiệt tình trong chuyện chăn gối

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Phụ nữ khôn nên biết giữ lửa chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách giữ lửa hôn nhân khôn ngoan nhất là nhiệt tình, chủ động trong chuyện chăn gối. Đừng quá thụ động hoặc thờ ơ với nhu cầu của chồng. Trong hôn nhân, chuyện tình dục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu "chuyện ấy" nguội lạnh, đồng nghĩa với việc tình cảm vợ chồng bạn đã có vấn đề.

Không đụng vào thiết bị điện tử của chồng

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Hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy không muốn bạn đụng vào điện thoại, vật dụng cá nhân của mình, bạn cũng đừng dại tò mò. Trong mối quan hệ vợ chồng, càng tò mò càng khiến bạn đánh mất sự tôn trọng của chồng. Dù là vợ chồng nhưng hãy thận trọng trong cách cư xử, nói năng. Đừng để sự kém duyên, tò mò của mình giết chết một mối quan hệ.

Để chồng tự do giao du kết bạn

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Một trong những cách giúp giữ lửa hôn nhân là đừng dại cấm cản chồng kết bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không kiểm soát quá chặt những mối quan hệ của chồng. Đặc biệt đừng chỉ trích bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy. Bởi đây là việc làm kém duyên khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Ai cũng có cuộc sống, mối quan hệ riêng, phụ nữ đừng dại chia rẽ những người bạn thân thiết của chồng. Nếu không, hậu quả bạn bạn nhận lại sẽ vô cùng nặng nề và chua chát.

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