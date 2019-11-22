Đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời bằng cách sống tinh tế này

Người đàn bà thông minh hiểu rõ cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng và hôn nhân càng không như vậy. Thế nên, họ là người sống thực tế nhưng không thực dụng. Và trong hôn nhân tiền là thực tế rõ ràng nhất, có ảnh hưởng rất lớn đến sự hạnh phúc và tiếng nói, chỗ đứng của người phụ nữ trong gia đình.

Nếu như đàn bà dại giữ chồng bằng cách đánh ghen ầm ĩ, làm tổn thương chính mình và người thứ ba thì đàn bà khôn lại khác. Những người đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời bằng chính cách sống tinh tế, khiến đàn ông nể phục và theo thời gian đàn ông càng yêu thương họ nhiều hơn.

Lấy người khác ra để so sánh với mình chỉ khiến bạn thấp kém, bất hạnh hơn mà thôi. Bởi thế, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ so đo thiệt hơn với người khác. Vì họ hiểu rõ rằng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai cũng có niềm vui, nỗi buồn nhất định.

Phụ nữ khôn sẽ không chỉ sống dựa vào chồng mà phải độc lập về tài chính thì mới có tiếng nói trong gia đình và được người đàn ông tôn trọng. Chỉ khi độc lập về tài chính, đàn bà mới thấy cuộc sống thoải mái và dễ chịu. Và cho dù không có người đàn ông bên cạnh, đàn bà vẫn sống tốt bằng chính số tiền mà mình kiếm được.

Điều quan trọng là bản thân biết mình muốn đi con đường nào, cái đích bạn hướng đến là gì. Khi cố gắng tập trung được vào chính bản thân, cố gắng làm tốt những mục tiêu đã đặt ra thì phụ nữ mới dễ dàng có được hạnh phúc và sự thoải mái trong cuộc sống.

Chọn cách sống cho bản thân

Người đàn bà dại chỉ biết lo cho chồng con mà quên mất bản thân mình. Thế nhưng đàn bà khôn lại khác, họ chọn cách sống cho bản thân là điều quan trọng đầu tiên. Sống như vậy không phải là cách sống ích kỷ mà là coi trọng bản thân, biết dành thời gian, chăm sóc cho mình nhiều hơn.

Đàn bà khôn chọn cách sống cho bản thân mình đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, tự khắc phụ nữ sẽ biết cách yêu thương chồng con, chăm sóc gia đình một cách chu toàn. Thế nên phụ nữ thông minh biết dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi, làm đẹp, thư giãn… và cảm nhận cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp.

Khi biết yêu thương bản thân, chăm sóc tốt cho chính mình thì người đàn ông cũng sẽ trân quý bạn hơn.

Chọn niềm vui để làm nghị lực sống

Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt, trải qua những nỗi buồn, niềm đau và sự tổn thương. Thế nhưng, phụ nữ thông minh hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn cho dù bản thân có trải qua những thăng trầm, khổ đau. Vì vậy, họ biết tìm kiếm những niềm vui cho bản thân, sống tích cực, yêu đời và có ý nghĩa hơn.

Phụ nữ thông minh chọn cho mình niềm vui làm nghị lực sống - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng người đàn ông nào muốn ở bên người phụ nữ lúc nào cũng ủ rủ, buồn rầu vì những chuyện trong quá khứ hay những chuyện đã qua. Thế nhưng, khi ở bên người đàn bà lạc quan, vui vẻ và yêu đời, đàn ông sẽ thấy thoải mái và không muốn rời xa.

Những người đàn bà biết vượt qua nỗi đau, mạnh mẽ bước tiếp và luôn biết biến nỗi đau thành nghị lực, lấy niềm vui để lấp lỗ hỏng thì ắt sẽ được người đàn ông trân quý và cảm phục.

Đàn bà khôn không cần phải “đao to búa lớn” để giữ chồng. Mà đơn giản chỉ cần biết cách sống tinh tế, biết đối nhân xử thế và khéo léo trong mối quan hệ thì chắc chắn sẽ được đàn ông mãi mãi yêu thương cả đời.