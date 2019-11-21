Chỉ có phụ nữ dại mới hạ thấp bản thân vì làm 3 việc này

Phụ nữ yêu 21/11/2019 05:12

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ dại tình nguyện làm 3 việc này cũng đồng nghĩa với việc tự hạ thấp giá trị của bản thân, tự tổn thương chính mình.

Dại dột nhất ở đàn bà là chỉ biết yêu người khác mà quên thương chính mình, chỉ biết cho đi mà quên giữ lại giá trị, tự trọng, cá tính hay nguyên tắc riêng của bản thân. Phụ nữ càng cho đi nhiều sẽ càng yêu thương nhiều. Đàn ông càng được nhận nhiều, càng không biết trân trọng.

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ dại tình nguyện làm 3 việc này cũng đồng nghĩa với việc tự hạ thấp giá trị của bản thân, tự tổn thương chính mình.

Chấp nhận một người đàn ông quá “tầm thường”

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Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ dại tình nguyện làm 3 việc này cũng đồng nghĩa với việc tự hạ thấp giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sự “tầm thường” ở đàn ông không nằm ở việc anh ấy chưa có nhiều tiền, địa vị hay cơ hội để thành công. Đàn ông tầm thường chính là không có ý chí tiến thủ, không biết cố gắng và nỗ lực trong mọi chuyện.

Nhiều phụ nữ chỉ muốn một tình yêu giản dị nhưng hóa ra là đang tự hạ thấp giá trị của bản thân. Tình yêu giản dị không đồng nghĩa với việc bạn chỉ yêu mà không nghĩ đến tương lai. Tình yêu của bạn dẫu có lớn lao thế nào cũng không đủ để cho bạn một ngày mai tươi sáng nếu người đàn ông bên cạnh không cố gắng và trưởng thành.

Có người từng nói, trong tình yêu, phụ nữ nên hạ thấp kỳ vọng của bản thân thì mới có thể hạnh phúc. Kỳ thực, bạn không thể tìm được một người hoàn hảo đáp ứng mọi mong muốn của bạn. Nhưng ít ra, đó phải là người đàn ông đủ năng lực cho bạn chỗ dựa và niềm tin. Anh ấy có thể chưa giàu, nhưng phải có ý chí vươn lên. Anh ấy có thể chưa có vị thế, nhưng phải không ngừng cố gắng.

Khổ hạnh của phụ nữ bắt đầu từ niềm tin rằng tình yêu dành cho đàn ông có thể nuôi sống mình và con sau này, có thể cho gia đình cuộc sống đủ đầy. Xin đừng mơ tưởng nữa, vì bạn yêu bằng mộng tưởng, còn đàn ông lại yêu vô cùng thực tế. Nếu anh ta không yêu bạn nhiều, anh ta sẽ không cố gắng vì bạn. Hoặc là, dù bạn có yêu anh ta nhiều thế nào, anh ta cũng không bao giờ thay đổi để tốt hơn được.

Nuông chiều theo điều đàn ông muốn

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Trong tình yêu, phụ nữ dù có yêu sâu đậm thế nào cũng đừng để đàn ông sở hữu hoàn toàn cuộc sống và con người của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi yêu thường hết mình vì đối phương. Có người còn một mực làm theo những mong muốn của đối phương. Nhưng nếu bạn luôn nuông chiều đàn ông và chưa bao giờ biết từ chối, thì bạn sẽ không bao giờ có thể nói “không” với anh ta. Vì một khi bạn từ chối, đàn ông sẽ cho rằng bạn đã thay đổi, vì bạn chưa từng như thế. Vô tình, bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình trong mắt đối phương.

Không từ chối, không dám nói “không” chính là hoàn toàn phụ thuộc, bất chấp bản thân có thích hay không. Đối phương cũng sẽ không bao giờ hỏi ý kiến hay mong muốn của bạn. Vì bạn đã trao cho họ quyền quyết định của mình. Một người đàn ông được chiều chuộng như thế sẽ vô thức không còn tôn trọng bạn và chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân anh ta.

Trong tình yêu, phụ nữ dù có yêu sâu đậm thế nào cũng đừng để đàn ông sở hữu hoàn toàn cuộc sống và con người của mình. Bạn có quyền lên tiếng, từ chối để khẳng định chính mình. Bạn có quyền theo đuổi những gì bạn thích, và tránh xa những điều bạn chán ghét. Đó chính là cách bạn sống cuộc đời của mình, và đàn ông không có quyền quyết định giúp bạn.

Tự mặc định việc nhà là của mình

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Thật ra, phụ nữ dại hay khôn trong hôn nhân một phần là do bản thân quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khổ tâm trong hôn nhân thường là những người ôm hết những việc nhà, trách nhiệm trong gia đình vào mình. Họ nuông chiều chồng quá mức nên tự làm khổ chính mình. Ngược lại, đàn bà khôn sẽ luôn chia sẻ công việc cùng chồng. Họ đề nghị chồng nấu ăn, rửa chén, hay thậm chí là lau dọn nhà cửa cùng họ. Sự đồng hành, cảm thông như thế sẽ giúp cuộc sống vợ chồng nhiều màu sắc hơn.

Khi phụ nữ lên tiếng vì bản thân mệt mỏi, kiệt sức thì đàn ông mới nhận thức được rằng vợ cũng biết mệt, và chồng thì phải đỡ đần giúp vợ. Còn nếu phụ nữ lúc nào cũng im lặng thì đàn ông lại nghĩ rằng bạn cái gì cũng có thể làm, và anh ấy không cần phải giúp. Thói quen này sẽ biến đàn ông thành người chồng vô tâm, không biết quan tâm đến vợ.

Thật ra, phụ nữ dại hay khôn trong hôn nhân một phần là do bản thân quyết định. Cũng như bạn hạnh phúc hay bất hạnh, đều là do bạn lựa chọn. Trước khi xem trọng tình yêu dành cho đối phương, bạn phải xem trọng giá trị của chính mình trước. Nếu bạn xem mình là hoa thì đàn ông không bao giờ dám xem bạn là cỏ dại. Nếu bạn đặt cho mình một giá trị lớn thì đàn ông cũng không thể xem thường. Bởi thế, hãy là người vợ khôn ngoan để chồng không bao giờ có thể lơ là hay đánh giá thấp.

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