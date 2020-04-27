Đàn bà khôn: 3 không hỏi, 4 không nói và 6 phải giữ

Phụ nữ yêu 27/04/2020 05:25

Hạnh phúc hay bất hạnh đều nằm trong tay bạn. Người đàn bà khôn ngoan sẽ nằm lòng 3 điều không hỏi, 4 lời không nói và 6 thứ phải giữ.

Người phụ nữ khôn ngoan có quy tắc để giữ hạnh phúc. Một trong những quy tắc đó là 3 không hỏi, 4 không nói và 6 phải giữ.

3 điều không hỏi

Những việc không liên quan đến bạn thì đừng hỏi người khác. Nếu không, bạn không chỉ tạo rắc rối cho bản thân mà còn gây phiền hà cho người khác. Con người giữ bình yên cho mình thôi đã khó, không cần phải tạo thêm phiền phức vì chuyện của người khác.

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Con người giữ bình yên cho mình thôi đã khó, không cần phải tạo thêm phiền phức vì chuyện của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đừng hỏi về chuyện tương lai, đó là điều không ai có thể biết chính xác nhất. Không khoa trương về những gì mình sẽ làm, đó là cách để bảo vệ bản thân và gia đình. Không nói lời nhu nhược về tương lai mù mờ, kém cỏi, nếu không bạn sẽ không đủ dũng khí để đối mặt với khó khăn.

Chuyện không thể biết, đừng cố gắng truy hỏi. Có những chuyện càng muốn biết sẽ càng đau lòng. Có những việc không thể phân định đúng sai, trắng đen. Có những điều đến lúc thích hợp bạn sẽ tự khắc biết đáp áp, vì thế hãy sống bình thản trước đã.

5 câu không nói

Lời vô nghĩa: Lời nói thì vô hình nhưng tổn thương nó gây ra thì hữu hình. Đừng nói những lời vô nghĩa, thừa thãi, những việc có thể ảnh hưởng xấu tới người khác. Mỗi lời nói trước khi thốt ra, hãy suy nghĩ nhiều hơn 3 lần.

Tiếng lòng thật sự: Dù là người gần gũi, thân thiết đến mấy cũng đừng nói họ nghe hết tiếng lòng thật sự của mình. Lòng người khó đoán, bạn biết rõ mặt chứ không thể nhìn thấu lòng người. Hãy biết cách bảo vệ bản thân.

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Dù là người gần gũi, thân thiết đến mấy cũng đừng nói họ nghe hết tiếng lòng thật sự của mình - Ảnh minh họa: Internet

Lời dối gian: Một lời nói dối chỉ có ích trong thời gian nhất định, nhưng sẽ biến bạn trở thành người không đáng tin tưởng, khó tìm được nhân duyên tốt đẹp.

Lời khoe khoang: Người đàn bà thông minh không hứa hẹn tùy tiện. Khoe khoang những điều không cần thiết có khi lại gây hại cho bản thân. Có những chuyện càng khoe càng kéo họa vào người, như khoe về tiền bạc, hạnh phúc gia đình, con cái, những dự định tương lai….

6 điều phải nắm giữ

Sức khỏe: Phụ nữ có sức khỏe dồi dào thì dung mạo cũng tươi tắn, trần đầy sức sống. Phụ nữ khỏe mạnh thì mới có sức theo đuổi sự nghiệp, có điều kiện để làm đẹp, có tuổi thọ để hưởng phước lộc.

Gia đình: Cốt lõi hạnh phúc của phụ nữ là gia đình. Phụ nữ khác nhau nhan sắc, địa vị, danh vọng nhưng đều có chung đích đến là có một tổ ấm của riêng mình. Đó sẽ là nơi dồi dào yêu thương, sự ấm áp để cho bạn niềm tin, động lực sống.

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Phụ nữ sống thì phải ngẩng cao đầu, giữ phẩm giá - Ảnh minh họa: Internet

Tình bạn: Càng lớn tuổi, phụ nữ sẽ càng nhận ra bè thì nhiều mà bạn thì ít. Tìm mối quan hệ tốt đẹp thế nào cũng có, chỉ có tri kỷ là khó kiếm. Người không rời bỏ bạn lúc khó khăn, một lòng tin tưởng bạn chính là người bạn đáng để quý, không thể đánh mất trong đời.

Phẩm hạnh: Phụ nữ sống thì phải ngẩng cao đầu, giữ phẩm giá. Như đóa hoa sen sinh ra để tỏa hương thơm ngát, có gần bùn cũng quý giá thanh ngần.

Hành vi và lời nói: Người phụ nữ khôn ngoan biết giữ chừng mực trong lời nói và hạnh phúc. Lời nói có thể mang họa, hành động có thể tạo nghiệp. Người đàn bà khí chất kiểm soát tốt lời mình nói, việc mình làm.

Làm việc thiện: Nhan sắc của phụ nữ xuất phát từ tâm hồn hướng thiện. Phúc đức của phụ nữ đời này hay đời sau là do công đức từ việc thiện. Làm việc thiện, nghe thì to lớn nhưng kì thực là sống không thẹn với lòng, giúp người giúp đời.

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