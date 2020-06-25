Dù giận chồng, đàn bà đừng phạm phải những điều đại kỵ dưới đây kẻo hôn nhân đổ vỡ , đàn ông chán vợ đến tận cổ.

Việc ngủ riêng giống như “phát súng” đầu tiên cho cuộc chiến tranh lạnh. Nếu tình trạng này kéo dài quá lâu, đàn ông sẽ cảm thấy chán nản không còn muốn nói chuyện với vợ nữa. Do đó, vợ khôn ngoan phải biết mềm mỏng nhường nhịn chồng để gia đình hạnh phúc hơn.

Người đàn bà giận chồng nhiều đến mấy cũng đừng dại ngủ riêng. Nếu không, chồng sẽ có nhiều cơ hội nhắn tin với người khác. Bạn cũng sẽ không có cơ hội nói rõ, giải quyết cuộc xung đột của vợ chồng. Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy ngủ chung để làm hòa nhanh hơn.

Im lặng quá lâu

Việc im lặng quá lâu sẽ khiến vợ chồng tích tụ nhiều uất ức, nỗi niềm không thể giãi bày. Điều này vô cùng nguy hiểm khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người vợ cứ nghĩ im lặng, giận dỗi để chồng làm hòa trước sẽ trị được tật xấu của chồng. Nhưng thực tế, phụ nữ càng im lặng càng đẩy cuộc hôn nhân của mình vào bi kịch.

Đừng im lặng quá lâu khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không ai đủ kiên nhẫn để chủ động làm hòa nhiều lần. Họ cũng biết mệt, cũng biết chán tật giận dỗi, mè nheo của bạn. Thế nên làm gì thì làm, tuyệt đối đừng im lặng quá lâu mà khiến chồng chán ngán. Nếu sai, hãy mạnh mẽ đứng ra nhận lỗi. Làm được điều này, chồng sẽ trân trọng bạn hơn.

Kể xấu về chồng với người khác

Phụ nữ khi nóng giận thường kể lể khóc lóc để mong có sự đồng cảm, thương hại từ người khác. Họ luôn biến mình trở thành “nạn nhân”. Có người còn mang hết tật xấu của chồng ra kể cho thiên hạ rồi đổ mọi lỗi lầm cho chồng.

Đừng kể xấu chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Điều này không khiến cuộc xung đột của vợ chồng nguôi ngoai mà còn đẩy mọi chuyện lên cao trào mới. Nên nhớ việc của vợ chồng hãy để cả hai cùng nhau giải quyết, nếu có người thứ ba chen vào, chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Bỏ bê chồng

Đừng giận quá mất khôn, đàn bà đừng dại bỏ bê chồng mà thiệt thân. Người đàn bà khôn ngoan dù có giận đến mấy cũng sẽ biết tiết chế cảm xúc và phân biệt được điều gì phải làm. Ví dụ như cơm nước, quần áo cho chồng đi làm… Khi cả hai xảy ra cãi vã, bạn chỉ cần chuẩn bị cho anh ấy một bữa ăn, quần áo mới để đi làm, chắc chắn chồng sẽ nguôi giận ngay.