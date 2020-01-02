Đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay thanh xuân ra để so sánh, hơn nhau cốt ở điều này

Phụ nữ yêu 02/01/2020 05:26

Đã là đàn bà thì ai rồi cũng già đi, ai rồi cũng không thắng nổi thời gian. Người phụ nữ thông minh sẽ hiểu đàn bà hơn nhau cốt ở những điều này.

Đàn bà hay có “máu” hơn nhau, khi lỡ nhìn thấy người khác xinh đẹp, trẻ trung hơn đứng trước mình. Nhưng chẳng có người đàn bà nào thắng nổi thời gian, xuân thì rồi cũng qua đi, dung mạo cũng chóng úa tàn. Người phụ nữ thông minh sẽ không lấy nhan sắc, tuổi trẻ ra làm thước đo, vì phụ nữ hơn nhau cốt ở những điều này.

Biết đúng giá trị của bản thân

Rõ ràng, sao cùng là đàn bà nhưng có người được yêu chiều nâng niu, có người lại chịu tổn thương, chà đạp. Vì sao có người sống nhàn hạ thoải mái, có người lại tù túng trong khổ tâm? Không nằm ở số kiếp, cũng chẳng nằm ở tấm chồng họ chọn. Đàn bà hơn nhau ở nhận định bản thân giá trị nhường nào. Người phụ nữ quý trọng mình như hoa, thì dù là nơi đầm lầy vẫn có người mê đắm sắc hương. Còn người phụ nữ chỉ nghĩ mình là cỏ dại, thì dẫu có chọn đến nơi hoàng cung cũng không được nâng niu.

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Người phụ nữ quý trọng mình như hoa, thì dù là nơi đầm lầy vẫn có người mê đắm sắc hương - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn cho rằng mình xứng đáng được yêu thương, tôn trọng, bạn sẽ gặp được người đàn ông cả đời nâng niu bạn. Cách cư xử của bạn với bản thân sẽ quyết định cách đàn ông đối xử với bạn. Đàn ông sẽ dựa trên giá trị bạn tạo ra cho chính mình để quyết định bạn quý giá hay rẻ mạt. Vì thế, đừng ảo tưởng rằng tình yêu của đàn ông có thể biến bạn từ “sỏi đá” thành “bạc vàng”. Chỉ có bạn mới là người định đoạt giá trị của mình, và đàn ông sẽ là người “mua” những giá trị đó. Nếu cao thì họ quý trọng, nếu thấp thì họ xem thường.

Biết đâu là người đàn ông dành cho mình

Kỳ thực, đàn bà lấy chồng có người hàng đêm ngủ cùng nước mắt, có người trong mơ cũng mỉm cười. Đàn bà hơn nhau cách chọn và giữ người đàn ông thật sự dành cho mình.

Đàn ông dành cho bạn không phải là người ưu tú, hoàn mỹ nhất, nhưng chắc là người chân thành yêu thương bạn nhất. Anh ấy có thể không giàu có, nhưng sẵn sàng vì bạn mà cố gắng không ngừng. Anh ấy có thể đầy khuyết điểm, nhưng lại “vừa y” phù hợp với bạn.

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Đàn bà hơn nhau cách chọn và giữ người đàn ông thật sự dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Và đàn bà hơn nhau còn ở cách giữ trái tim đàn ông luôn chỉ có duy nhất mình mình. Không là thứ nhất, mà phải là duy nhất. Nếu họ không thể xem mình là duy nhất, thì mọi điều kiện đi kèm cũng đều vô nghĩa. Bởi với đàn bà, đàn ông là bạn đồng hành. Đàn bà đẹp lên hay xấu đi, hạnh phúc hay bất hạnh cũng một phần ở người đàn ông đi cùng. Đã thế thì phải chọn thật kỹ, giữ đúng cách.

Đủ thần thái và kiêu hãnh

Dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ trẻ trung không theo đàn bà cả đời. Chỉ có thần thái và kiêu hãnh mới giúp đàn bà nổi bật theo năm tháng. Thần thái là nét đẹp từ sự từng trải, trong bình thản mà trưởng thành, từ dáng vẻ điềm đạm mà kiên định. Kiêu hãnh là nét đẹp từ tự trọng mà đàn bà nuôi dưỡng, là giá trị, ranh giới bất di bất dịch đàn bà không để ai chạm vào. Có thần thái, có kiêu hãnh, đàn bà dù đến đâu cũng không nhạt nhòa.

Đủ khôn ngoan, đủ nhún nhường

Phụ nữ ở đời, người xinh đẹp chưa chắc bằng người khôn ngoan. Đàn bà nhìn qua thì hơn nhau nhan sắc, nhưng thực chất là hơn nhau cái đầu. Người phụ nữ thông minh biết bản thân muốn gì, cần gì, phải làm gì để thật “sang”, phải làm sao để bảo vệ bản thân. Đàn bà khôn ngoan còn là người biết giả “ngu ngơ” khi cần thiết để luồn lách qua những khúc quanh trong đời. Đàn bà khéo thì dễ sống hơn, vì tinh tế và sâu sắc cũng là một loại tài năng phải rèn giũa.

Biết mình cần gì và có gì

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Người phụ nữ thông minh biết bản thân muốn gì, cần gì, phải làm gì để thật “sang”, phải làm sao để bảo vệ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi mới sinh ra có thể hơn nhau về gia cảnh, những gì được trời ban khi mới lọt lòng. Nhưng đó chỉ là vốn liếng sơ khai, để khi trưởng thành đàn bà hơn nhau ở nhận thức về bản thân. Biết bản thân có gì và cần gì, đàn bà mới dễ ổn yên giữa đời phức tạp. Đàn bà không thắng nhau những gì hào nhoáng phù phiếm, mà là cảm giác hạnh phúc, bình yên trong lòng.

2 thứ phụ nữ có càng nhiều càng tốt, phải có thêm chứ không bao giờ được thiếu

2 thứ phụ nữ có càng nhiều càng tốt, phải có thêm chứ không bao giờ được thiếu

Ở đời, phụ nữ có thể thiếu đàn ông, nhưng tuyệt đối đừng để bản thân thiếu 2 thứ này. Chỉ khi có 2 thứ này đủ hoặc nhiều, phụ nữ hạnh phúc mới dễ dàng hơn.

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