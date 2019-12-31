2 thứ phụ nữ có càng nhiều càng tốt, phải có thêm chứ không bao giờ được thiếu

Đã là phụ nữ thì dù bao nhiêu tuổi cũng đừng để bản thân thiếu tiền. Khi một mình, bạn cần tiền để phù phiếm, khi có gia đình bạn cần tiền để có tiếng nói, để bảo vệ bản thân. Nếu bạn vẫn đang khó khăn về tiền bạc, mua một món đồ cho mình cũng chật vật, thì cũng đừng bỏ cuộc, càng không được phép dựa dẫm vào ai.

Phụ nữ có thể đàn ông nuôi một lúc, nhưng muốn một đời thảnh thơi thì phải tự nuôi lấy mình. Kiếm tiền không bao giờ là dễ dàng, nhưng cực thân một chút mà yên lòng. Bạn có thể dùng đồng tiền mình kiếm ra mà chiều chuộng bản thân, cho mình tự do và độc lập. Đừng dùng đồng tiền người khác vui thì cho bạn, mà buồn thì nặng nhẹ trách móc. Với phụ nữ, tiền không là tất cả, nhưng có tiền cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Huống hồ, so với đàn ông thì tiền vẫn cho đàn bà cảm giác an toàn tuyệt đối. Tiền không dễ dàng rời đi, tiền cũng không phản bội bạn. Chỉ cần bạn không từ bỏ, kiên trì thì tiền sẽ là thứ khiến bạn tự hào, không ai dám xem thường bạn, cũng không ai có quyền tổn thương bạn. Vì vậy, đừng để có lúc một món đồ mình thích cũng phải nhờ người khác mua. Đừng để khi cha mẹ cần, bạn chỉ có thể thấy mình vô dụng bất tài. Đừng lúc con cái cần, bạn chỉ có thể cho chúng sự hổ thẹn…

Sự tự tin

Phụ nữ ở tuổi nào cũng phải giữ bằng được sự tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở tuổi nào cũng phải giữ bằng được sự tự tin. Dù làm gì, việc lớn hay việc nhỏ cũng phải có lòng tin vào bản thân. Đừng nghĩ mình không làm được, đừng thôi tin tưởng vào chính mình.

Đặc biệt là khi đứng trước một người phụ nữ khác, tự tin sẽ cho bạn thứ vũ khí để không phải nhún nhường trước người khác. Đừng vì thiếu tự tin mà để người khác thiếu tôn trọng bạn. Đừng vì thiếu tự tin mà dễ dàng đánh mất hạnh phúc của bản thân. Và cũng đừng vì thiếu tự tin mà tự làm khổ chính mình.

Kỳ thực, đời phụ nữ không cần quá nhiều điều, chỉ cần tiền đầy túi, lòng đầy tin tưởng. Khi bạn có tiền, người đàn ông bên cạnh cũng trở nên “biết điều" hơn. Khi bạn có tự tin, bạn cũng không vụt mất bất kì cơ hội nào trong cuộc sống.

Sinh là phụ nữ thì đừng giao cuộc đời của mình cho người khác quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Sinh là phụ nữ thì đừng giao cuộc đời của mình cho người khác quyết định. Bạn mới là người nắm giữ vận mệnh của bản thân. Khi đó, dù là ai cũng không thể làm bạn tổn thương. Và bạn, dù là đứng trước ai, cũng đừng để mình bị thua thiệt.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu, đàn ông không là tất cả, nên thiếu cũng không sao. Nếu có thì vui, bền lâu thì viên mãn. Nếu không có họ thì bạn cũng có thể sống tốt. Còn thiếu tiền thì đàn bà dù có hay không có đàn ông cũng khổ tâm như nhau. Không có tự tin thì dù cuộc sống dễ dàng cũng thành khó khăn.

Nếu bạn muốn trở thành phụ nữ hạnh phúc, thì đừng để mình thiếu tiền và sự tự tin. Ít hay nhiều không quan trọng bằng việc bạn luôn phải giữ những điều quan trọng ấy thật chặt. Vì đó là tài sản vô giá của phụ nữ, có càng nhiều càng tốt, phải có thêm chứ không bao giờ được thiếu.