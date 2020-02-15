Đàn bà dại vì tình yêu mà khóc, đàn bà khôn vì kiếm tiền mà vui

Phụ nữ yêu 15/02/2020 05:18

Đàn bà dại vùi mình trong nước mắt vì đàn ông. Đàn bà khôn kiếm tiền để mình vui, để bỏ người tệ bạc với mình.

Phụ nữ 20 dễ khóc hơn đàn bà 30 hay 40. Phụ nữ 20 có thể vì tình yêu mà ướt nước mắt hằng đêm. Ở những năm tháng non trẻ nhất, họ từng nghĩ rằng tình yêu là tất cả, họ trao đầy hy vọng cho người đàn ông mình yêu. Nhưng tình yêu quá nhiều kỳ vọng sẽ hóa thành gánh nặng, hay vô tình trở nên phụ thuộc. Phụ nữ 20 dễ khóc vì thực tế phũ phàng hơn tình yêu của họ. Họ biết tổn thương, biết tình yêu hay đàn ông không lớn lao như họ nghĩ. Họ khóc nhiều cho lần đầu đổ vỡ, thất vọng, và thương tổn.

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Phụ nữ 20 dễ khóc hơn đàn bà 30 hay 40 - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 30 lại khóc ít hơn phụ nữ 20, đàn bà khôn ngoan theo năm tháng. Họ không còn khóc vì một người đàn ông tệ bạc hay một tình yêu chưa đúng. Đàn bà 30 trơ lì hơn với thực tế. Họ khóc khi thấy mình không đủ kiên cường và mạnh mẽ. Họ dần nhận ra bản thân chỉ khôn ngoan hơn khi từng dại khờ. Tháng năm dạy họ cách cần bản thân ưu tú và hoàn thiện hơn cần một người đàn ông để trông cậy hết thảy. Mất tình yêu thì không thể chết, mất đàn ông cũng không bị xem thường. Nhưng nếu ở độ tuổi 30 mà không có tiền thì ắt chẳng thể sống ngẩng cao đầu.

Đàn bà 40 hầu như chẳng còn khóc vì đàn ông hay tình yêu. Phụ nữ 40 thực tế tới mức gai góc. Nhưng họ sẽ khóc nếu không có tiền để dám từ bỏ một gã chồng tệ bạc, không đủ tiền cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ tiếc nuối khi ở tháng năm tuổi trẻ đã không nhận ra tiền mới là lá bùa hộ mệnh lớn nhất trong đời, chứ không phải là tình yêu hay đàn ông.

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Phụ nữ càng trưởng thành sẽ càng hiểu có tiền mới là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng trưởng thành sẽ càng hiểu có tiền mới là điều quan trọng nhất. Phụ nữ có tiền trong túi thì dẫu cuộc đời có khó khăn cũng không đáng sợ. Phụ nữ giỏi kiếm tiền thì dẫu đàn ông có tệ bạc cũng không cùng đường. Vì đàn bà đến một tuổi sẽ chẳng cần đàn ông, chỉ cần tiền và con cái. Mất đàn ông, mà cũng chẳng có tiền, không đủ sức nuôi con, đó mới là bi kịch của đàn bà.

Bởi thế, đàn bà dại vì đàn ông mà khóc, đàn bà khôn vì kiếm tiền mà vui. May mắn không phân phát hết cho phận đàn bà. Có đàn ông tốt, đời đàn bà nhẹ tênh. Nhưng lấy phải đàn ông tệ thì đàn bà phải biết kiếm tiền để vui thân. Kiếm tiền để mua thứ mình thích, để bỏ người bạc đãi với mình. Đàn bà yêu tiền không đáng trách, đàn bà không có tiền để bảo vệ mình mới là đáng thương.

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Chung quy, đàn bà khôn sẽ hiểu đàn ông chẳng thiếu, mà kiếm tiền mới khó - Ảnh minh họa: Internet

Chung quy, đàn bà khôn sẽ hiểu đàn ông chẳng thiếu, mà kiếm tiền mới khó. Nhưng kiếm tiền có cực thân mấy cũng dễ yên lòng hơn. Phụ nữ không cần đàn ông cũng được, vậy thì phải cần tiền. Phụ nữ không có tình yêu cũng không sao, vậy thì hãy yêu tiền. So với một tình yêu đau khổ, một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt, chi bằng đàn bà cứ thử vùi mình vào kiếm tiền. Vất vả chạy theo đồng tiền chẳng có gì mất mặt, cứ nghĩ tới lúc tự do làm đẹp, tự tại làm mình vui thì có gì sướng bằng? Huống hồ, đàn bà có tiền rồi thì chẳng để ai chọn mình, mình cứ kiêu hãnh mà chọn tình yêu, chọn người thật tâm với mình, phải không?

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Phụ nữ thông minh quyết định cách đàn ông đối xử với mình

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