Đàn bà chấp nhận sống với chồng tệ bạc vì con có phải là lựa chọn khôn ngoan?

Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, chỉ có những người mẹ hạnh phúc mới tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc. Lựa chọn sống với chồng tệ bạc vì mong muốn cho con lớn lên đầy đủ cha mẹ là một quyết định sai lầm.

Cuộc đời người đàn bà thay đổi hoàn toàn từ khi có con. Trước đây họ có thể sống vô tư, sống cho riêng bản thân mình nhưng khi sinh con, mọi thứ đều nghĩ cho con. Cuộc đời có nhiều lựa chọn, đàn bà có con luôn lựa chọn cho con mình ấm êm, hạnh phúc. Dẫu con đường đó có khiến mình đau đớn hay tổn thương rất nhiều. Đàn bà dù hết tình nghĩa với chồng nhưng vẫn chấp nhận sống chung vì con - Ảnh minh họa: Internet Xung quanh chúng ta đâu thiếu những người đàn bà chấp nhận sống với chồng tệ bạc vì thương con. Chồng cờ bạc, chồng vũ phu, lười biếng, nghiện rượu, thậm chí là ngoại tình… vẫn không ly hôn. Chẳng phải đàn bà còn thương yêu, tha thiết gì ở người chồng như thế. Cũng chẳng phải họ ngu dại đến nỗi không nhận biết được sự tệ hại của chồng. Họ chấp nhận nhận sống chung, chấp nhận ôm lấy bao nhiêu tổn thương vì con mình. Sợ con thiệt thòi, sợ con lớn lên không bằng bạn bè khi thiếu vắng cha. Đàn bà sống vì con khổ sở lắm. Ôm con vào lòng mà nghẹn đắng.

Họ coi đời mình như con thuyền đậu nhầm bến đục, coi như mọi sự đã an bài. Bây giờ chỉ sống vì con, gom góp mọi thứ cho con. Còn họ, có thiệt thòi đến mấy, có khổ đau đến mấy cũng chấp nhận được. Nhưng đàn bà lựa chọn con đường sống với chồng tệ bạc vì con như thế có thật sự khôn ngoan? Con trẻ bây giờ khôn ngoan và vô cùng nhạy bén. Một gia đình hạnh phúc sẽ khác vô cùng với một gia đình luôn cố gắng tỏ ra hạnh phúc. Chẳng có một đứa trẻ nào vui vẻ, bình yên thật sự khi lớn lên trong một mái ấm mà cha mẹ chẳng còn thương yêu nhau. Gốc rễ đã mục ruỗng mà mong con trưởng thành vững chãi. Liệu có quá vô lí?

Chẳng có một đứa trẻ nào lớn lên bình yên khi cha mẹ suốt ngày cãi vã, chì chiết - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, sống với một người cha tệ bạc như nghiện rượu, cờ bạc, ngoại tình con trẻ sẽ học được gì? Những trận cãi vã, chì chiết, những thói xấu ngày ngày trước mắt sẽ hằn lên tuổi thơ con. Sẽ chẳng có điều gì có thể xóa nhòa những vết hằn đó. Thậm chí, con còn có xu hướng bắt chước và nuôi dưỡng những thói xấu đó theo thời gian. Đàn bà thương con hóa ra lại đang cho con mình ngày ngày chứng kiến những cảnh đau lòng. Trong một gia đình bất hạnh không những đàn bà phải rơi nước mắt mà con trẻ cũng đau đớn và bất lực trước cảnh cha mẹ cãi vã, xô xát. Nhiều đứa trẻ hiểu chuyện, còn mong muốn cha mẹ ly hôn. Bởi chúng đã chán ghét vô cùng khi hàng ngày phải chứng kiến những cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt” của cha mẹ. Và con cái, không cần mẹ phải hi sinh, không cần mẹ phải gồng mình lên chịu đựng chỉ vì tương lai của mình. Đàn bà hãy mạnh mẽ chọn một con đường tốt hơn cho con và cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, chỉ có những người mẹ hạnh phúc mới tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc. Lựa chọn sống với chồng tệ bạc vì mong muốn cho con lớn lên đầy đủ cha mẹ là một quyết định sai lầm. Nếu không thể sống với chồng thì hãy lựa chọn buông tay. Đàn bà vì con không phải là cam chịu mà là mạnh mẽ lựa chọn một con đường tốt hơn cho con và cho cả bản thân mình.

Lời cha vợ gửi con rể: Nếu một ngày không còn yêu con gái tôi hãy để nó về nhà Nếu một ngày cậu không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên tôi. Tôi sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.

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