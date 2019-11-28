Đàn bà chán chồng đến tận cổ cũng đừng khờ dại làm những điều này

Đàn bà chán chồng đến mấy cũng đừng bỏ bê con cái, bỏ rơi chính mình và bỏ mặc những điều tốt đẹp xung quanh, đừng vì một người mà khiến cuộc sống bế tắc đến chán chường.
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Người ta thường nói phụ nữ kết hôn sẽ có những lúc chán chồng, ai rồi cũng có cảm giác chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này. Có người trở nên bất cần, bỏ mặc mọi thứ. Nhưng phụ nữ ơi, càng làm như vậy, bạn càng tủi thân hơn mà thôi. Do đó, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được làm những điều này khi cảm thấy chán chồng.
Bỏ bê con cái
Đừng xem việc bỏ bê con cái là sự trả thù dành cho người đàn ông vô tâm. Bởi chúng vô tội, đừng kéo chúng vào những hơn thua, ganh ghét của người lớn. Phụ nữ nên nhớ đừng vì chán chồng mà không quan tâm đến con cái.
Dù có chuyện gì cũng phải chăm sóc con cái thật tốt. Đừng để chúng thiếu thốn tình cảm hay vật chất. Chính bạn sinh ra chúng, vì vậy phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Ngoại tình
Người đàn bà ngoại tình vì bất cứ lý do nào cũng sẽ chẳng bao giờ được tha thứ. Người đời luôn đề cao tiết hạnh, phẩm giá của người phụ nữ. Thế nên việc đàn bà ngoại tình là điều không ai có thể chấp nhận được.
Nếu đàn bà chán chồng, hãy ly hôn đi rồi muốn làm gì cũng được. Khi đã không còn vướng bận gì nhau, bạn có thể tự tìm cho mình một mối quan hệ mới tốt hơn. Tuyệt đối đừng nghiêng ngả với người khác khi đang có chồng.
Than phiền, nói xấu chồng
Dù có chán ghét chồng đến mấy, bạn cũng đừng rêu rao, bôi nhọ anh ấy với mọi người. Bởi làm cho hình ảnh của chồng xấu đi, bạn cũng chẳng thể nào vui hơn. Thậm chí người ta còn chê cười, nói xấu sau lưng bạn.
Thế nên hết tình thì còn nghĩa, đừng làm những chuyện khiến cả hai trở thành kẻ thù của nhau. Hãy giữ danh dự cho đối phương, đồng thời cũng bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Bỏ rơi chính mình
Người phụ nữ chán chồng cũng phải ăn ngon, mặc đẹp và suy nghĩ tích cực. Đừng vì chán chồng rồi đến bản thân cũng không màng. Đừng vì mệt mỏi với cuộc hôn nhân này mà mất ăn mất ngủ, luôn trong trạng thái mệt mỏi. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, nếu không được thì cứ buông tay.