Đàn bà 40 như rượu ủ lâu năm, càng uống càng khiến lòng người say đắm, càng yêu càng có được 3 thứ quý giá này

Ở độ tuổi đôi mươi khi mà vẻ ngoài còn trẻ trung, năng động thì người ta gọi bạn là thiếu nữ, tuổi 30 khi bắt đầu trưởng thành người ta gọi bạn là phụ nữ. Tới lúc bước sang tuổi 40 lúc bạn đã trải qua biết bao “hỉ nộ ái ố” của cuộc sống bạn sẽ được gọi là đàn bà.

Đàn bà tuổi 40 có nét đẹp đằm thắm khí chất quyến rũ mà không 1 độ tuổi nào khác có thể sánh bằng

Ở độ tuổi này, dù không có làn da mịn màng, vóc dáng mảnh mai nhưng đàn bà tuổi 40 họ có vẻ đẹp đằm thắm.

Nếu tính một đời người là 60 năm thì ở tuổi 40, đàn bà đã sống hơn nửa cuộc đời. Ở độ tuổi này đàn bà có thể trải qua vài lần sinh nở, dáng người có thể không còn săn chắc, gọn gàng như xưa nhưng họ hiểu bản thân mình hợp với cái gì, phong cách nào, họ biết cách chăm sóc cho bản thân đúng đắn nhất.

Nụ cười của họ không hồn nhiên, không trầm buồn do khủng hoảng tuổi 30 nữa mà là nụ cười thỏa mãn, dịu dàng mà tinh tế vô cùng. Ánh mắt họ đầy sự trải đời, yếu đuối trầm ổn có mà mạnh mẽ, quyết liệt phừng phừng như lửa cũng có.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ''tứ tuần'' đẹp nhưng mạnh mẽ và có phần gai góc

Trải qua những thời điểm của cuộc sống, đàn bà tuổi 40 luôn trang bị đầy đủ mọi hành trang để an yên giữa cuộc đời này. Họ biết buông bỏ những thứ khiến mình mỏi mệt, khiến bản thân tiêu cực.

Lúc này họ tràn đầy sự bản lĩnh, khí chất của họ chính là nét quyến rũ không độ tuổi nào có được.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuổi 40, đàn bà đã quá hiểu mình, hiểu đàn ông và hiểu sự đời

Tuổi 40 là thời điểm mà sự nghiệp của phụ nữ bắt đầu ổn định, họ đi qua cái thời tất bật, lo toan chuyện cơm nước, con mọn, sống có thể nói là hoàn toàn hưởng thụ.

Đàn bà 40 ít than vãn, ít kêu ca. Họ chẳng thể khóc lóc kêu gào khi chồng làm điều gì sai. Họ cũng chẳng lớn tiếng tranh cãi để giành phần thắng về mình. Đàn bà chấp nhận và đã biết mình cần phải sống chung với một người đầy những khuyết điểm như chồng.

Phần lớn đàn bà tuổi 40 đã có gia đình nên họ hiểu rõ đàn ông muốn gì, cần gì. Ở giai đoạn này họ nắm rõ tâm lý cũng như nhu cầu của đàn ông hơn. Vì thế, họ có thể nhanh chóng đánh giá một người đàn ông và phát triển mối quąn hệ đó một cách tốt đẹp nhất.

Đặc biệt họ còn là những người từng trải nên có cơ hội nhìn lại, có cơ hội phấn đầu. Họ chẳng cần ồn ào, cứ lặng lẽ mà khiến bản thân tốt hơn.