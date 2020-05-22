Đặc quyền của phụ nữ: Dù làm những điều xấu xí này trước mặt chồng vẫn được yêu thương như thường

Có lẽ chỉ có phụ nữ mới thản nhiên làm những điều này trước mặt mọi người, đặc biệt là chồng mà không bao giờ sợ mất hình tượng.

Phụ nữ có quyền được khóc trước mặt đàn ông. Dù son phấn có lấm lem, đầu tóc có rối bời, đôi mắt có ướt nhòe, bạn cũng sẽ trở nên dễ thương trong mắt cánh mày râu. Những giọt nước mắt này sẽ giúp bạn được anh ấy trân trọng hơn. Tuy nhiên phụ nữ khôn ngoan đừng quá mít ướt, đừng dùng nước mắt để giải quyết những vấn đề khó khăn.

Phụ nữ có quyền buồn vui bất chợt - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói đàn bà sáng nắng chiều mưa. Điều này hoàn toàn đúng vì họ có thể buồn vui bất chợt. Nhưng người đàn ông yêu thật lòng sẽ hoàn toàn chấp nhận được tính cách thất thường này của phụ nữ. Họ cho bạn quyền được vui buồn vô cớ, còn việc của họ là ở bên cạnh xoa dịu những tổn thương, mất mát của bạn.

Ăn vặt bất chấp

Phụ nữ có thể ăn vặt bất chấp mà không sợ ai gièm pha - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc làm chỉ có phụ nữ mới có thể thực hiện được. Vì đàn ông ăn vặt quá nhiều thì lại bị nói có tính đàn bà. Chỉ có phụ nữ mới thoải mái ăn uống, lê la hàng quán mà không sợ bất cứ ai gièm pha. Tuy nhiên đàn bà khôn ngoan nên ăn uống có chừng mực, đừng để tăng cân quá mức. Hãy siêng năng luyện tập thể dục thể thao để có thân hình cân đối hơn.

Theo đuổi những gu thời trang độc lạ

Phụ nữ có thể thay đổi nhiều gu thời trang độc lạ. Bạn có thể thay đổi từ gu đầm váy công chúa sang cá tính, mạnh mẽ mà không bị ai phàn nàn hay chỉ trích. Phái yếu có thể theo đuổi nhiều gu thời trang khác nhau. Nhưng đàn ông thì chẳng thể nào mặc váy hay thử những bộ trang phục của nữ được.

Cười thật lớn khi xem điều gì đó thú vị

Bạn có quyền thể hiện cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hạnh phúc khi được làm điều mình thích và sống đúng với cảm xúc của bản thân. Bạn có quyền cười thật lớn khi xem những điều thú vị. Hoặc khóc thật to khi chứng kiến những điều đau lòng. Nói chung bạn có thể linh hoạt giữa hai tính cách yếu đuối và mạnh mẽ. Vì vậy mới có câu làm con gái thật sự có những đặc ân chẳng ai có được.