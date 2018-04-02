Phụ nữ chán chồng, nghe sao mà chua chát đến lạ. Chán thì cưới làm gì, chọn cuộc sống làm vợ, làm mẹ để làm chi? Chán thì sao lại còn vướng vào nhau giữa cuộc đời này để rồi mang danh phận là vợ chồng?

Lượn lờ một vòng trong các group về chuyện hôn nhân gia đình, tôi bàng hoàng nhận ra, không chỉ có căn bệnh sống ảo, khoe mẽ mà giờ đây lại tồn tại thêm bệnh thời đại “chán chồng”.

Vợ luôn là người giải quyết mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chán vì chồng nhút nhát, không có lập trường. Khi có điều khó khăn xảy ra, anh ấy không thể đưa ra những quyết định của mình mà cứ chăm chăm dựa dẫm vào vợ. Chuyện gì phụ nữ cũng chủ động, một mình đứng ra gánh vác, vậy thì ai mà không chán, đúng không? Phụ nữ lấy chồng là muốn có bờ vai đủ rộng, đủ vững chắc để dựa vào khi yếu lòng, chứ không phải đưa vai ra gánh gồng mọi thứ. Khi sống với người chồng bất tài, họ sẽ phải gồng mình, chịu trách nhiệm nhiều hơn trong hôn nhân. Vì vậy mà phụ nữ cảm thấy chán chồng, chán hôn nhân của chính mình.

Chồng xem vợ là osin

Có nhiều ông chồng luôn có quan điểm, cưới vợ về là để làm công việc nhà, sinh con, chăm con. Vì vậy họ luôn xem vợ là osin, là người máy vạn năng, việc gì cũng sai khiến, ra lệnh. Điều này thể hiện rõ nhất qua những bữa tiệc tùng, đàn ông chén chú chén anh, lâu lâu lại gọi vợ lấy thứ này, mang thứ kia lên. Còn những cô vợ thì quần áo xộc xệch, đầu tóc ám mùi khói, dầu mỡ, bị chồng sai khiến chạy tới chạy lui, không có thời gian ngơi nghỉ. Thử hỏi đi, có người chồng như vậy, không chán mới lạ.

Chồng không phụ giúp việc nhà, luôn ra lệnh cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại không giống như phụ nữ xưa. Họ có nhiều áp lực và gánh nặng hơn, nào là việc bên ngoài, việc nhà rồi chồng con. Những thứ này khiến họ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nếu người chồng không đủ tâm lý, họ sẽ cảm thấy chán khi không có ai san sẻ công việc giúp mình. Những áp lực trong cuộc sống, chồng con là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh chán chồng.

Bị bạn đời phản bội, đối xử tệ bạc

Đây là một trong nguyên nhân chính khiến chị em chán chồng. Phụ nữ cưới chồng, ai cũng muốn có được cuộc sống ấm êm, chồng thương yêu và chiều chuộng. Mấy ai chịu được cảm giác khi bị phản bội. Có nhiều người sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho chồng hết lần này đến lần khác, nhưng rồi cuối cùng, bản thân vẫn là người đau nhất. Có người đánh ghen cốt yếu để kéo chồng về, nhưng rồi cũng tổn thương đó thôi. Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, dù đàn bà có làm bất cứ điều gì cũng trở nên vô nghĩa.

Giữa vợ chồng không còn sợi dây tình cảm kết nối

Vợ không còn cảm nhận được tình cảm từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng nhất ở vợ chồng là tình cảm. Không thương nhau, ai mà tình nguyện ở bên cả đời? Nhưng một khi sợi dây tình cảm đó đã đứt, phụ nữ sẽ không còn muốn chung chăn gối nữa. Đàn ông có thể sống với người mình không yêu, chủ yếu chỉ để thỏa mãn bản thân là được. Còn đàn bà lại khác, họ không thể lên giường với người mình không yêu. Phụ nữ luôn khát khao có người hiểu và yêu mình chân thành nên một khi mọi thứ đã đổ vỡ, họ sẽ nhẹ nhàng buông bỏ.

Chồng vô tâm

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân chưa hẳn là ngoại tình mà là sống với người vô tâm. Đàn bà có thể ăn không ngon, mặc không ấm nhưng không thể sống với chồng vô tâm. Với họ, tình cảm và sự quan tâm là điều quan trọng nhất, nếu không cảm nhận được sự ấm áp từ chồng, họ sẽ bỏ tất cả và rời đi. Không phải vì họ nhẫn tâm mà là vì đó là điều hiển nhiên. Nếu bạn nói có thể sống với người vô tâm, đó hoàn toàn là những câu nói bao biện cho vết thương trong lòng đang rỉ máu. Sống với chồng vô tâm không khác gì tự mình huyễn hoặc hạnh phúc của bản thân.