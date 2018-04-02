Đã tìm ra nguyên nhân phụ nữ mắc căn bệnh thời đại mang tên ‘chán chồng’

Phụ nữ yêu 02/04/2018 14:29

Hóa ra đây chính là những nguyên nhân khiến phụ nữ chán chồng, ai cũng nên đọc để tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình.

Lượn lờ một vòng trong các group về chuyện hôn nhân gia đình, tôi bàng hoàng nhận ra, không chỉ có căn bệnh sống ảo, khoe mẽ mà giờ đây lại tồn tại thêm bệnh thời đại “chán chồng”.

Phụ nữ chán chồng, nghe sao mà chua chát đến lạ. Chán thì cưới làm gì, chọn cuộc sống làm vợ, làm mẹ để làm chi? Chán thì sao lại còn vướng vào nhau giữa cuộc đời này để rồi mang danh phận là vợ chồng?

Sau đây là một số lý do khiến hội chị em chán chồng đến như vậy:

Chồng không có khả năng giải quyết xung đột

Đã tìm ra nguyên nhân phụ nữ mắc căn bệnh thời đại mang tên ‘chán chồng’ - Ảnh 1
Vợ luôn là người giải quyết mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chán vì chồng nhút nhát, không có lập trường. Khi có điều khó khăn xảy ra, anh ấy không thể đưa ra những quyết định của mình mà cứ chăm chăm dựa dẫm vào vợ. Chuyện gì phụ nữ cũng chủ động, một mình đứng ra gánh vác, vậy thì ai mà không chán, đúng không? Phụ nữ lấy chồng là muốn có bờ vai đủ rộng, đủ vững chắc để dựa vào khi yếu lòng, chứ không phải đưa vai ra gánh gồng mọi thứ. Khi sống với người chồng bất tài, họ sẽ phải gồng mình, chịu trách nhiệm nhiều hơn trong hôn nhân. Vì vậy mà phụ nữ cảm thấy chán chồng, chán hôn nhân của chính mình.

Chồng xem vợ là osin

Có nhiều ông chồng luôn có quan điểm, cưới vợ về là để làm công việc nhà, sinh con, chăm con. Vì vậy họ luôn xem vợ là osin, là người máy vạn năng, việc gì cũng sai khiến, ra lệnh. Điều này thể hiện rõ nhất qua những bữa tiệc tùng, đàn ông chén chú chén anh, lâu lâu lại gọi vợ lấy thứ này, mang thứ kia lên. Còn những cô vợ thì quần áo xộc xệch, đầu tóc ám mùi khói, dầu mỡ, bị chồng sai khiến chạy tới chạy lui, không có thời gian ngơi nghỉ. Thử hỏi đi, có người chồng như vậy, không chán mới lạ.

Đã tìm ra nguyên nhân phụ nữ mắc căn bệnh thời đại mang tên ‘chán chồng’ - Ảnh 2
Chồng không phụ giúp việc nhà, luôn ra lệnh cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại không giống như phụ nữ xưa. Họ có nhiều áp lực và gánh nặng hơn, nào là việc bên ngoài, việc nhà rồi chồng con. Những thứ này khiến họ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nếu người chồng không đủ tâm lý, họ sẽ cảm thấy chán khi không có ai san sẻ công việc giúp mình. Những áp lực trong cuộc sống, chồng con là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh chán chồng.

Bị bạn đời phản bội, đối xử tệ bạc

Đây là một trong nguyên nhân chính khiến chị em chán chồng. Phụ nữ cưới chồng, ai cũng muốn có được cuộc sống ấm êm, chồng thương yêu và chiều chuộng. Mấy ai chịu được cảm giác khi bị phản bội. Có nhiều người sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho chồng hết lần này đến lần khác, nhưng rồi cuối cùng, bản thân vẫn là người đau nhất. Có người đánh ghen cốt yếu để kéo chồng về, nhưng rồi cũng tổn thương đó thôi. Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, dù đàn bà có làm bất cứ điều gì cũng trở nên vô nghĩa. 

Giữa vợ chồng không còn sợi dây tình cảm kết nối

Đã tìm ra nguyên nhân phụ nữ mắc căn bệnh thời đại mang tên ‘chán chồng’ - Ảnh 3
Vợ không còn cảm nhận được tình cảm từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng nhất ở vợ chồng là tình cảm. Không thương nhau, ai mà tình nguyện ở bên cả đời? Nhưng một khi sợi dây tình cảm đó đã đứt, phụ nữ sẽ không còn muốn chung chăn gối nữa. Đàn ông có thể sống với người mình không yêu, chủ yếu chỉ để thỏa mãn bản thân là được. Còn đàn bà lại khác, họ không thể lên giường với người mình không yêu. Phụ nữ luôn khát khao có người hiểu và yêu mình chân thành nên một khi mọi thứ đã đổ vỡ, họ sẽ nhẹ nhàng buông bỏ.

Chồng vô tâm

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân chưa hẳn là ngoại tình mà là sống với người vô tâm. Đàn bà có thể ăn không ngon, mặc không ấm nhưng không thể sống với chồng vô tâm. Với họ, tình cảm và sự quan tâm là điều quan trọng nhất, nếu không cảm nhận được sự ấm áp từ chồng, họ sẽ bỏ tất cả và rời đi. Không phải vì họ nhẫn tâm mà là vì đó là điều hiển nhiên. Nếu bạn nói có thể sống với người vô tâm, đó hoàn toàn là những câu nói bao biện cho vết thương trong lòng đang rỉ máu. Sống với chồng vô tâm không khác gì tự mình huyễn hoặc hạnh phúc của bản thân.

Tôi chán chồng vì anh ấy cứ vấn vương bóng hình của người yêu cũ

Tôi chán chồng vì anh ấy cứ vấn vương bóng hình của người yêu cũ

Anh nói đã đốt hết những kỷ vật của người ấy rồi. Suốt 6 năm nay, anh không muốn tôi nhắc về người đó nữa. Cứ tưởng anh đã quên nhưng nào ngờ, một ngày tôi lại phát hiện ra sự thật đau lòng đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ chán chồng căn bệnh thời đại chán chồng phụ nữ yêu bệnh chán chồng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 36 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 47 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 52 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này