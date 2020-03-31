Có phải đàn ông kết hôn rồi sẽ sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn?

Bạn tôi nghĩ rằng, khi đàn ông kết hôn, có vợ có con thì sẽ thay đổi. Bạn tin rằng dùng tình yêu có thể thay đổi được con người cờ bạc đó thành người biết chăm lo, thương yêu gia đình.

Không ít lần, chúng ta được nghe người lớn khuyên đàn ông độc thân: “Cưới vợ đi để còn lo làm ăn”, “cưới vợ đi để sống có trách nhiệm hơn”. Nhiều bậc cha mẹ có những đứa con trai chưa trưởng thành, nhiều thói xấu cũng mong muốn con có vợ để thay đổi bản thân. Người ta vẫn thường nghĩ rằng con người tự khắc sẽ trưởng thành, từ xấu sẽ trở nên tốt nếu như bị quàng trên trên vai trách nhiệm và bổn phận làm chồng, làm cha. Và không ít người phụ nữ có tư tưởng đó. Biết mình yêu sai người, biết người ta không tốt vẫn nhắm mắt nhắm mũi kết hôn chỉ vì tự huyễn hoặc mình rằng: “Có vợ có con rồi anh ấy sẽ thay đổi”.

Bị quàng trên vai trách nhiệm làm chồng, làm cha thì đàn ông sẽ trở nên tốt hơn? - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn thân. Ngay từ lúc yêu nhau, người yêu của bạn đã là một kẻ hay chơi bời, nhậu nhẹt, thậm chí là đánh số đề. Mọi người khuyên bạn nên chia tay vì yêu một người như vậy sẽ không có hạnh phúc. Nhưng bạn tôi bảo rằng, bạn đã dành cả con tim cho người ấy. Khi yêu thật lòng rất khó để buông bỏ. Bạn tôi nghĩ rằng, khi đàn ông kết hôn, có vợ có con thì sẽ thay đổi. Bạn tin rằng dùng tình yêu có thể thay đổi được con người cờ bạc đó thành người biết chăm lo, thương yêu gia đình. Rồi bạn vẫn quyết định kết hôn. Hạnh phúc chưa cảm nhận được, vài tháng sau đã thấy bạn khóc lóc, khổ sở vì chồng không lo làm ăn, đi chơi bời, nhậu nhẹt suốt ngày. Công việc thì không ổn định, số ngày đi chơi còn nhiều hơn đi làm. Tiền bạc kiếm được lại bao bạn bè nhậu nhẹt, chẳng hề nghĩ đến người vợ đang mang thai ở nhà. Tiền bạc không có, chồng lại đổ đốn, đứa con lại sắp chào đời, bạn rơi vào cảnh túng quẫn và bế tắc. Bạn bảo, nếu thời gian quay lại sẽ không dại dột mà cưới anh ta làm chồng.

Bạn nghĩ rằng hôn nhân sẽ cải tạo được người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta trong tình yêu thường hay cố chấp. Cứ nghĩ rằng có thể dùng trái tim của mình để thay đổi, để cảm hóa một con người. Cứ nghĩ khi bước vào hôn nhân, người đàn ông tự khắc sẽ có trách nhiệm với vợ con, với gia đình. Nhưng nghĩ như thế là phụ nữ chúng ta đã sai rồi. Người đời vẫn thường nói rằng: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Một khi sự vô tâm, lười biếng đã là bản chất thì làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Phụ nữ nên nhớ, nỗi khổ tâm khi chia tay một kẻ tệ bạc sẽ chẳng thấm vào đâu so với có một người chồng tệ bạc, vũ phu, muôn vàn thói xấu. Đã là vợ, là mẹ, còn gì khổ ải hơn khi sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, biết bản thân mình không hề được trân trọng. Nỗi đau trong tình yêu có thể qua đi nhanh chóng nhưng nỗi khổ ải khi lấy nhầm chồng thì sẽ đeo bám đến cả đời. Yêu sai người thì tốt nhất hãy chia tay - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà ở sự lựa chọn. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan để đánh giá xem người đàn ông có đủ tốt, đủ bản lĩnh để làm chồng. Yêu sai người thì cách tốt nhất là buông tay. Đừng để kết hôn rồi phải rơi nước mắt và cay đắng thừa nhận rằng mình đã lấy nhầm chồng.

Để níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình Phát hiện chồng ngoại tình, tôi khổ sở vô cùng. Thế nhưng, những buổi chiều chồng tôi vẫn cứ mang một gương mặt của một người chồng tử tế về nhà. Anh ta khen những món ngon vợ nấu, vui vẻ cười nói chưa từng phản bội.

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