Có những điều ở chồng vợ cứ phải lơ đi, vì biết nhiều quá ắt sẽ đau lòng!

Thật ra, đàn ông với đàn ông, cách nói thẳng và thật vốn căn bản đã không nhẹ nhàng. Huống hồ là khi họ muốn bộc lộ hết khó chịu, hay muốn thể hiện bản thân hơi quá đà. Hoặc có thể chỉ là bản tính đàn ông thích đánh giá, bàn luận về phái đẹp, vợ cũng không cần quá ghen tuông lớn chuyện. Chung quy cũng chỉ là những lời to tiếng lớn của đàn ông khi cạnh nhau, quan trọng vẫn là họ hành động thế nào.

Những lời khó nghe và dễ tổn thương nhất phụ nữ được nghe từ chồng chính là từ những cuộc chuyện trò của anh ấy với bạn bè. Như vài câu từ chẳng dễ chịu, nhiều khi như đang “nói xấu” vợ, đề cao mình quá đáng của chồng. Hay có khi trong cuộc chuyện trò của họ sẽ có vài cô nàng nào đó "bốc lửa" mà vợ chẳng biết. Lúc ấy, có tình cờ nghe, vợ cũng cứ làm lơ đi.

Phụ nữ vốn hay thiệt thòi vì nghĩ nhiều, cũng dễ buồn vì vài lời nói vô tâm. Thế nên, vợ cũng nên cân nhắc chuyện gì đáng để mình nghe, đáng để tâm, còn lại cứ ngó lơ để lòng bình yên.

Vì vậy, tốt nhất là các chị đừng quá để ý chồng nói gì với bạn bè. Mình buồn phiền, lỡ “kiếm chuyện” với chồng thì lại mang tiếng để ý chuyện không đáng. Tốt nhất là khéo léo để chồng hiểu, chồng đẹp mặt là nhờ vợ, nói thế nào cũng phải giữ thể hiện cho vợ mình. Nếu chồng nói quà đà, cứ nhắc khéo chồng rằng những lời đó vốn rất tổn thương với phụ nữ.

Điện thoại của chồng

Điện thoại của chồng thường là nơi chứa đựng nhiều cơn ác mộng của phụ nữ nhất. Bởi chẳng biết được có ngày nhờ vật dụng này mà vợ lại phát hiện nhiều điều đau lòng. Điện thoại của chồng chứa đựng nhiều góc khuất mà đôi khi chồng không muốn vợ thấy. Có thể là "lịch trình" hẹn hò ăn nhậu với ai, về vài ba cô gái xinh đẹp họ nói vui với bạn bè, hay thậm chí là về người cũ.

Điện thoại của chồng thường là nơi chứa đựng nhiều cơn ác mộng của phụ nữ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng những chuyện đó chưa đủ sức để phụ nữ để tâm đến điện thoại của chồng. Vì dù sao, đó cũng là vật riêng tư, vợ không nên quản lý quá mức, càng bị quản thì đàn ông càng muốn che giấu. Mức độ nguy hiểm để phụ nữ cần có cảnh giác với những gì trong điện thoại của chồng là khi anh ấy có dấu hiệu ngoại tình. Lúc đó, điện thoại mới là thứ phụ nữ phải để tâm nhiều nhất, cũng là nơi lưu giữ bằng chứng vợ phải biết. Còn lại, đừng quá tò mò làm gì, vì có những chuyện vợ không cần biết quá nhiều, sẽ đỡ nghĩ suy hay buồn phiền.

Điều chồng chưa muốn nói

Trong đời sống vợ chồng, sẽ có lúc có khúc mắc, phụ nữ vì quá để tâm sự im lặng của chồng mà dễ buồn phiền. Dù vậy, có những chuyện đàn ông chưa nói, không phải vì họ không muốn bày tỏ, mà họ cần thời gian để suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Đàn ông có lối suy nghĩ chẳng mấy giống phụ nữ. Suy nghĩ của họ có thiên hướng giải quyết vấn đề, hơn là chia sẻ như phụ nữ. Khi họ chưa muốn nói, chính là vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Suy nghĩ của họ có thiên hướng giải quyết vấn đề, hơn là chia sẻ như phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, những lúc như thế, thay vì trách móc hay ép chồng phải nói, phụ nữ hãy cho anh ấy thời gian. Bởi nếu cứ muốn biết cho bằng được, kết quả phụ nữ nhận được lại không như mong muốn. Đàn ông có thể bực tức nói lời không hay, hoặc có những suy nghĩ chưa đủ sâu về vấn đề đang diễn ra. Tốt nhất là phụ nữ hãy kiên nhẫn, cũng là cách để bản thân bình ổn lại tâm trạng.