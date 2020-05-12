Có hai kiểu phụ nữ không rơi nước mắt trong hôn nhân

Trong cuộc sống hôn nhân, có nhiều phụ nữ từng khóc rất nhiều, chẳng để ai biết. Nhưng có hai kiểu phụ nữ dù gặp qua chuyện gì cũng không rơi nước mắt.

Người ta nói, cuộc sống hôn nhân là nơi khiến phụ nữ dễ tổn thương nhất. Có những người phụ nữ khóc chẳng ai biết, cũng có người chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Không phải vì họ không biết khóc, không biết buồn, mà vì họ đã trở nên mạnh mẽ đến quật cường, hoặc là vì đã tổn thương quá nhiều đến mức chẳng còn nước mắt để rơi. Phụ nữ mạnh mẽ Kỳ thực, không người phụ nữ nào sinh ra đã mạnh mẽ. Phụ nữ cũng chẳng ai muốn bản thân kiên cường. Khi cuộc đời chỉ cho phụ nữ một sự lựa chọn là phải mạnh mẽ tiến về phía trước, họ đành gói ghém vẻ yếu đuối cất đi.

Có những người vợ chưa từng rơi nước mắt trong hôn nhân. Không có nghĩa là họ không biết buồn, biết đớn đau, chỉ là họ không muốn dùng nước mắt để biểu đạt. Họ cho rằng khi rơi nước mắt, đàn bà sẽ trở nên bi lụy với chính mình. Họ thà nuốt nước mắt vào trong, tự mình kiên cường, tự mình đứng vững. Vì họ yêu bản thân hơn bất kì người đàn ông nào. Họ không thấy có lỗi với bất kì ai, chỉ thấy chính mình kém cỏi khi để bản thân tổn thương. Đàn bà mạnh mẽ không để mình khóc vì bất kì ai mới là bản lĩnh nhất - Ảnh minh họa: Internet Người ta nói, phụ nữ đáng thương nhất là khi trở nên mạnh mẽ quật cường. Nhưng thật ra, đàn bà mạnh mẽ không để mình khóc vì bất kì ai mới là bản lĩnh nhất. Nếu khóc vì hạnh phúc, vì được chở che, yêu chiều, đàn bà kiên cường sẵn sàng khóc cả đời. Nếu khóc vì bị tổn thương, bị xem thường thì họ “có chết” cũng không để bản thân tổn hại dù là một giọt nước mắt.

Phụ nữ tổn thương quá nhiều Có một kiểu phụ nữ từng khóc rất nhiều, vì họ ngây thơ với cảm giác, vui thì cười mà buồn thì khóc. Nhưng khóc nhiều đến mức chẳng còn muốn khóc nữa, kiểu phụ nữ ấy chắc đã chằng chịt vết thương trong lòng. Người ta nói, tận cùng tổn thương của phụ nữ là khi họ điềm nhiên với đôi mắt ráo hoảnh. Họ biến những nặng lòng tê tái thành sức mạnh để bước tiếp. Họ không còn rơi nước mắt, không còn biết cách biểu đạt tổn thương. Đàn bà lúc ấy vô cảm, vô tâm, thậm chí là trở nên vô tình. Khi đàn bà không còn dùng nước mắt để nói lên cảm xúc của mình, họ sẽ trở nên chai lì trước cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn bà không còn dùng nước mắt để nói lên cảm xúc của mình, họ sẽ trở nên chai lì trước cuộc đời. Có những người đàn bà mang lòng dạ sắt đá, chỉ bởi vì đã từng chịu vô vàn đớn đau. Vết thương này chưa lành, vết thương kia liền chồng lên. Đến một lúc, họ chợt nhận ra, trái tim cũng không còn biết đau nữa, như thứ sắt đá tạo nên từ những tổn thương. Trong cuộc sống hôn nhân, kiểu đàn bà này vừa đáng sợ vừa đáng thương. Họ đáng thương vì những thương tổn chồng chất chẳng ai thấy. Họ đáng sợ vì sự lãnh cảm đến mức tuyệt tình trong tình cảm. Suy cho cùng, dù mạnh mẽ theo cách nào, đàn bà kiên cường chưa bao giờ có cuộc sống dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, dù mạnh mẽ theo cách nào, đàn bà kiên cường chưa bao giờ có cuộc sống dễ dàng. Nếu họ được yêu thương, bảo bọc, họ cần gì phải quật cường để bảo vệ bản thân. Nếu họ được tôn trọng, nhìn nhận, họ cần gì phải gai góc sẵn sàng làm tổn thương người khác? Đàn ông bản lĩnh không cần phụ nữ mạnh mẽ. Đàn ông kém cỏi thì người phụ nữ bên cạnh mới phải kiên cường.

Nếu bạn là phụ nữ thông minh, cần để túi những 'chiêu' moi tiền này của chồng Nếu bạn là một người vợ thông minh thì sẽ tự chủ tài chính, không phụ thuộc vào tiền lương của chồng. Nhưng một khi đã nắm giữ tiền mà không khôn khéo thì cũng rất dể để chồng “rơi” vào những thói xấu ngoài xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-hai-kieu-phu-nu-khong-roi-nuoc-mat-trong-hon-nhan-358523.html