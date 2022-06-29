Chồng ủng hộ vợ 4 điều này chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều, dù có thể không hề nói ra

Phụ nữ yêu 29/06/2022 08:26

Nếu bạn tìm được người chồng sẵn sàng tỉnh giấc giữa đêm khi bạn gọi, giúp bạn lấy một ly nước, vài viên thuốc, hay chỉ là vì bạn gặp một cơn ác mộng… thì bạn đã lấy đúng người đàn ông thật sự quý trọng mình.

Gọi khi anh ấy đang ngủ

Dù là ai thì khi đang ngủ cũng khó chịu nếu bị người khác đánh thức. Đàn ông nhiều người rất “ngây ngủ”, khi bị đánh thức sẽ bực tức, thậm chí là nổi giận. Nhưng khi yêu thật lòng, đàn ông dù có bị đánh thức giữa đêm cũng không nói gì, sau đó liền tìm hiểu xem vợ cần mình giúp đỡ gì, hoặc có việc gì nghiêm trọng hay không.

Nếu bạn tìm được người chồng sẵn sàng tỉnh giấc giữa đêm khi bạn gọi, giúp bạn lấy một ly nước, vài viên thuốc, hay chỉ là vì bạn gặp một cơn ác mộng… thì bạn đã lấy đúng người đàn ông thật sự quý trọng mình.

Nói nhiều

Phụ nữ chỉ nói nhiều với người đàn ông mình yêu thương. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích nghe người khác nói nhiều. Họ chỉ muốn lắng nghe người họ yêu thương nói. Đàn ông càng yêu vợ càng tình nguyện lắng nghe vợ nói, dù là những chuyện vụn vặt hằng ngày, đến những lời thở than vu vơ. Đàn ông cho rằng đó là cách phụ nữ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Khi còn yêu nhiều, đàn ông sẽ không nề hà lắng nghe, thậm chí cho rằng tật nói nhiều của vợ rất đáng yêu.

Nhưng đàn ông đã hết yêu thì lại coi hành động nói nhiều của vợ là phiền phức, khiến họ thấy chán nản, không hứng thú. Chung quy cũng là vì đã không còn yêu nên vợ có nói thêm hay nói ít đi một câu họ cũng thấy không vừa lòng.

Chồng ủng hộ vợ 4 điều này chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều, dù có thể không hề nói ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng thất thường

Phụ nữ có tâm trạng thất thường, đặc biệt là trong thời kỳ “đèn đỏ”. Đôi khi họ cũng không kiểm soát được tâm trạng của mình, đặc biệt là khi ở bên người họ yêu thương.

Người đàn ông chung thủy, thương vợ sẽ thấu hiểu cho thời gian “nhạy cảm” này của vợ. Thay vì trách vợ tâm trạng khó chịu, vô lý, họ sẽ tìm cách để vợ thấy thoải mái hơn. Chẳng hạn như, họ sẽ giúp vợ làm việc nhà, cho vợ thời gian nghỉ ngơi, xoa bóp tay chân để vợ đỡ thấy mệt mỏi. Đàn ông yêu vợ thì sẽ yêu luôn những gì chưa hoàn hảo, những lúc không vui vẻ của vợ.

Nhờ anh ấy trông con

Người đàn ông yêu vợ không bao giờ tức giận những lúc vợ nhờ trông con. Thậm chí họ sẽ nhận việc trông con để vợ đi làm đẹp, hẹn gặp bạn bè. Đàn ông thương vợ hiểu khi có con thì vợ thường chịu nhiều thiệt thòi hơn, họ muốn gánh vác cùng vợ, cho vợ thời gian thoải mái hơn.

Ngược lại, đàn ông cau có, thiếu kiên nhẫn khi trông con giúp vợ thì chứng tỏ anh ta không yêu vợ nhiều, cũng thiếu trách nhiệm với con cái.

Từ khóa:   Hôn nhân chuyện gia đình vợ chồng

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