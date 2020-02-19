Chồng thế này chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, nhịn mấy sau cùng cũng đường ai nấy đi

Vợ là để yêu thương, bảo vệ chứ không phải là bao cát để đàn ông có thể mặc sức thượng cẳng tay, hạ cẳng chân mỗi khi nóng nảy, bực dọc.

Nếu hôn nhân có những dấu hiệu này, dám chắc bạn đã lấy nhầm chồng . Thay vì “cố đấm ăn xôi” phụ nữ hãy sớm tính đường lui cho mình.

Khi không còn xem vợ là ưu tiên hàng đầu, xem vợ chỉ là điều thứ yếu thì cuộc sống hôn nhân sẽ nhạt nhẽo đến đáng thương.

Dù vợ có làm điều gì khiến mình phật ý thì đàn ông cũng không bao giờ có quyền được dùng bạo lực với cô ấy. Tạo hóa cho đàn ông thân hình vạm vỡ, sức khỏe dẻo dai là để làm cây tùng cây bách cho người phụ nữ của mình tựa nương chứ không phải để dùng nó lấn át bạn đời mỗi khi cự cãi.

Người chồng cạn tâm có thể dành hàng giờ nói chuyện phiếm với bạn bè, nhậu xuyên đêm với đồng nghiệp nhưng lại chẳng dành ra được vài phút để báo trước cho vợ rằng mình sẽ về nhà muộn.

Họ hoang phí thời gian bên ngoài, bắt vợ đợi chờ bên mâm cơm lạnh ngắt mà chẳng hề cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Chồng thường xuyên làm vợ buồn tủi đến mức phải rơi nước mắt chính là người đàn ông tệ bạc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên làm vợ khóc

Một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc cần phải có sự yêu thương, vun đắp và trách nhiệm của cả chồng lẫn vợ. Bởi dù người phụ nữ có khéo léo, tinh tế đến mấy nhưng chồng cứ hời hợt, vô tâm thì chắc chắn người vợ sẽ khó tránh khỏi cảm giác tổn thương, hụt hẫng và cô đơn.

Người đàn ông thường xuyên làm vợ buồn tủi đến mức phải rơi nước mắt chính là người chồng tệ bạc nhất. Họ cứ tưởng chỉ cần mang tiền về nhà là đã làm tròn bổn phận nhưng thứ phụ nữ cần nào phải là tiền.

Một ngôi nhà với bão dừng sau cánh cửa, vợ chồng quyến luyến, ân cần mới là những gì phụ nữ lấy chồng mong mỏi nhất.

Không tâm sự với vợ

Một người đàn ông thương vợ sẽ chẳng giấu giếm bạn đời bất cứ điều gì. Họ mở lòng chia sẻ, thẳng thắn trao đổi và tâm sự để người phụ nữ bên cạnh hiểu về những gì mình đang trải qua. Hơn cả, cô ấy có thể đưa ra cho họ những lời khuyên hữu ích. Hay chỉ đơn giản là yên lặng lắng nghe chàng trút sạch phiền muộn.

Ngược lại, khi đàn ông chán vợ họ sẽ chẳng thèm nói với vợ nửa lời về cuộc sống của mình. Người chồng vô tâm ấy cứ đi đi về về ngôi nhà trong sự dửng dưng, lạnh nhạt, chẳng hề để tâm đến người phụ nữ kề cận bấy lâu nay.

Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ chẳng xem vợ ra gì, cũng không còn dành tình cảm cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình

Phụ nữ lấy chồng, có thể lấy người đàn ông nghèo khó nhưng chung thủy còn hơn nằm trên đống vàng mà phải chấp nhận cảnh chồng lang chạ với hàng tá đàn bà khác. Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ chẳng xem vợ ra gì, càng không còn dành tình cảm cho bạn đời.

Nếu chồng đã cạn tàu ráo máng đến mức ngoại tình công khai, bất chấp vợ can ngăn, khuyên nhủ thì chị em đừng dây dưa thêm nữa kẻo khổ cả đời.

Nếu lấy nhầm chồng có những đặc điểm trên, phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc. Nếu cứ dại khờ cam chịu thì đừng trách vì sao u uất, nhục nhã cứ ám vận.