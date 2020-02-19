Chồng thế này chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, nhịn mấy sau cùng cũng đường ai nấy đi

Phụ nữ yêu 19/02/2020 16:42

Nếu biết mình đã lấy nhầm chồng thì phụ nữ đừng dại dây dưa, níu kéo cuộc hôn nhân thất bại bởi sau cùng, người thua thiệt, tổn thương nhiều nhất chính là bạn.

Nếu hôn nhân có những dấu hiệu này, dám chắc bạn đã lấy nhầm chồng. Thay vì “cố đấm ăn xôi” phụ nữ hãy sớm tính đường lui cho mình.

lay nham chong 1
Dù vợ có làm điều gì khiến mình phật ý thì đàn ông cũng không bao giờ có quyền được dùng bạo lực với cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Vũ phu

Vợ là để yêu thương, bảo vệ chứ không phải là bao cát để đàn ông có thể mặc sức thượng cẳng tay, hạ cẳng chân mỗi khi nóng nảy, bực dọc.

Dù vợ có làm điều gì khiến mình phật ý thì đàn ông cũng không bao giờ có quyền được dùng bạo lực với cô ấy. Tạo hóa cho đàn ông thân hình vạm vỡ, sức khỏe dẻo dai là để làm cây tùng cây bách cho người phụ nữ của mình tựa nương chứ không phải để dùng nó lấn át bạn đời mỗi khi cự cãi.

Luôn “bận” với vợ

Khi không còn xem vợ là ưu tiên hàng đầu, xem vợ chỉ là điều thứ yếu thì cuộc sống hôn nhân sẽ nhạt nhẽo đến đáng thương.

Người chồng cạn tâm có thể dành hàng giờ nói chuyện phiếm với bạn bè, nhậu xuyên đêm với đồng nghiệp nhưng lại chẳng dành ra được vài phút để báo trước cho vợ rằng mình sẽ về nhà muộn.

Họ hoang phí thời gian bên ngoài, bắt vợ đợi chờ bên mâm cơm lạnh ngắt mà chẳng hề cảm thấy cắn rứt lương tâm.

lay nham chong 2
Chồng thường xuyên làm vợ buồn tủi đến mức phải rơi nước mắt chính là người đàn ông tệ bạc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên làm vợ khóc

Một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc cần phải có sự yêu thương, vun đắp và trách nhiệm của cả chồng lẫn vợ. Bởi dù người phụ nữ có khéo léo, tinh tế đến mấy nhưng chồng cứ hời hợt, vô tâm thì chắc chắn người vợ sẽ khó tránh khỏi cảm giác tổn thương, hụt hẫng và cô đơn.

Người đàn ông thường xuyên làm vợ buồn tủi đến mức phải rơi nước mắt chính là người chồng tệ bạc nhất. Họ cứ tưởng chỉ cần mang tiền về nhà là đã làm tròn bổn phận nhưng thứ phụ nữ cần nào phải là tiền.

Một ngôi nhà với bão dừng sau cánh cửa, vợ chồng quyến luyến, ân cần mới là những gì phụ nữ lấy chồng mong mỏi nhất.

Không tâm sự với vợ

Một người đàn ông thương vợ sẽ chẳng giấu giếm bạn đời bất cứ điều gì. Họ mở lòng chia sẻ, thẳng thắn trao đổi và tâm sự để người phụ nữ bên cạnh hiểu về những gì mình đang trải qua. Hơn cả, cô ấy có thể đưa ra cho họ những lời khuyên hữu ích. Hay chỉ đơn giản là yên lặng lắng nghe chàng trút sạch phiền muộn.

Ngược lại, khi đàn ông chán vợ họ sẽ chẳng thèm nói với vợ nửa lời về cuộc sống của mình. Người chồng vô tâm ấy cứ đi đi về về ngôi nhà trong sự dửng dưng, lạnh nhạt, chẳng hề để tâm đến người phụ nữ kề cận bấy lâu nay.

lay nham chong 3
Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ chẳng xem vợ ra gì, cũng không còn dành tình cảm cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình

Phụ nữ lấy chồng, có thể lấy người đàn ông nghèo khó nhưng chung thủy còn hơn nằm trên đống vàng mà phải chấp nhận cảnh chồng lang chạ với hàng tá đàn bà khác. Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ chẳng xem vợ ra gì, càng không còn dành tình cảm cho bạn đời.

Nếu chồng đã cạn tàu ráo máng đến mức ngoại tình công khai, bất chấp vợ can ngăn, khuyên nhủ thì chị em đừng dây dưa thêm nữa kẻo khổ cả đời.

Nếu lấy nhầm chồng có những đặc điểm trên, phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc. Nếu cứ dại khờ cam chịu thì đừng trách vì sao u uất, nhục nhã cứ ám vận.

3 người phụ nữ khiến đàn ông một khi đã yêu sẽ không chịu rời xa!

3 người phụ nữ khiến đàn ông một khi đã yêu sẽ không chịu rời xa!

Chẳng cần bùa mê thuốc lú hay kỹ thuật phòng the điêu luyện, đây mới là cách khiến bạn trở thành mẫu phụ nữ quyến rũ, vạn người mê đắm.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu lấy nhầm chồng đàn ông tệ bạc chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này