Chồng ở nhà đàng hoàng tử tế nhưng bước ra đường lại nghiêng ngả vì những lý do này

Nhiều chị em thắc mắc vì sao chồng ở nhà đối xử tử tế với vợ con nhưng lại ngoại tình. Bài viết này sẽ giúp giải mã một số lý do khiến đàn ông phản bội.

Người phụ nữ khôn khéo hãy tìm cách giải quyết những vấn đề trong hôn nhân. Đừng suốt ngày càm ràm mà hãy im lặng lắng nghe những gì chồng nói. Đàn ông vẻ ngoài kiên cường, mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng yếu đuối, mệt mỏi. Vì vậy hãy học cách lắng nghe những tâm sự thầm kín của chồng để giữ lửa hôn nhân .

n ông ngoại tình vì không tìm được tiếng nói chung với vợ. Họ cảm thấy không được tôn trọng, hoặc những việc họ làm đều không được vợ thông cảm. Có thể ở nhà, họ vẫn tỏ ra là người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng khi có cơ hội, họ lại muốn tìm người thật sự quan tâm, thấu hiểu mình.

Chắc như đinh đóng cột rằng vợ sẽ không bỏ mình

Đàn ông luôn nghĩ vợ không dám bỏ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ngoại tình thường có suy nghĩ này. Họ nghĩ phụ nữ rất sợ hôn nhân đổ vỡ, sợ con cái bơ vơ và sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng. Tuy nhiên đàn ông ơi, các anh sai rồi. Đàn bà khi đã đủ tổn thương, họ sẽ rời đi mà không bao giờ hối tiếc. Thế nên đừng chắc như đinh đóng cột rằng vợ không dám bỏ mình. Người phụ nữ khi hết yêu sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Tự tin bản thân không bị phát hiện

Đàn ông nghĩ bản thân sẽ không bị phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông ở nhà vẫn tỏ ra đàng hoàng, tử tế nhưng ở bên ngoài lại lăng nhăng, ong bướm. Một phần vì họ nghĩ vợ sẽ không bao giờ phát hiện. Họ cho rằng những bí mật của họ sẽ được cất giấu thật kỹ càng nếu bản thân khéo léo. Tuy nhiên phụ nữ vốn có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén. Mọi sự bất thường của chồng, họ đều có thể nhận ra. Vì vậy những ông chồng ngoại tình đừng nghĩ sẽ qua mặt được vợ.

Đàn ông trải qua những thay đổi về mặt cảm xúc, thể chất

Đàn ông thay đổi cảm xúc lẫn những nhu cầu sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

Ăn hoài một món cũng ngán, nhìn hoài một người cũng nhàm. Ở độ tuổi nào đó, đàn ông sẽ có những thay đổi về mặt cảm xúc lẫn thể chất. Họ không còn cảm thấy thú vị khi ở bên vợ. Và không còn cảm thấy hứng thú khi làm “chuyện ấy” với người phụ nữ bên cạnh nữa. Đây cũng là một trong những lý do hàng đầu khiến đàn ông ngoại tình.