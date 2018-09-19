Chồng ngoại tình thường rỉ tai bồ nhí những điểm xấu này của vợ

Phụ nữ yêu 19/09/2018 15:06

Đàn ông ngoại tình thường kể xấu vợ cho nhân tình nghe. Họ cho rằng vợ già nua, xấu xí lại nói nhiều...

Đàn ông khi yêu thường thề non hẹn biển. Nhưng khi hết yêu họ nói ra những câu vô cùng chua chát. Và điều đau lòng nhất là họ thường kể lể những điểm xấu của vợ với nhân tình.

“Vợ anh là bà cô già khó tính”

“Anh thật sự không sống nổi với cô ấy nữa rồi, lúc nào cũng càm ràm, khó chịu”. Đàn ông ngoại tình thường nghĩ vợ mình là bà cô già khó tính, khó chiều, còn nhân tình là thiên thần bé bỏng. Tuy nhiên họ không nghĩ vợ khó ở là do ai, vợ càm ràm là vì điều gì? Họ luôn quy chụp rằng vợ không biết lấy lòng chồng. Trong khi đó họ lại bỏ mặc vợ không quan tâm.

Chồng ngoại tình thường rỉ tai bồ nhí những điểm xấu này của vợ - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình thường nói vợ mình già nua, khó tính - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng rỉ tai nhân tình rằng “vợ khó tính, vợ nói nhiều”, họ mãi mãi không bao giờ thành công được. Họ cho rằng vợ không biết chiều chồng, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ. Họ cho rằng vợ không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng lại chẳng biết gánh nặng cơm áo gạo tiền đã cướp mất đi sự dịu dàng vốn có của vợ.

Họ cho rằng vợ là bà cô già khó hiểu, nhưng lại không hiểu được, không có bà cô già đó, họ đã không có cơm lành canh ngọt và địa vị như ngày hôm nay. Người ta vẫn nói “đàn ông muốn làm hài lòng người khác, việc trước tiên hãy làm vừa lòng người phụ nữ bên cạnh”. Trước khi muốn thành công trong công việc, bạn phải thành công trong vai trò làm chồng của mình trước đã.

“Cô ấy hay kiểm soát anh”

Chồng ngoại tình thường rỉ tai bồ nhí những điểm xấu này của vợ - Ảnh 2
Họ luôn cho mình là nạn nhân trong chuyện này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, đàn bà sẽ không vô cớ kiểm soát ai khi thật sự tin tưởng người đó. Chỉ khi họ cảm thấy bất an nên mới có những hành động quản lý bạn mà thôi. Vì thế đừng mang chuyện này ra làm cái cớ để ngoại tình và cũng đừng tự biến mình trở thành nạn nhân trong vấn đề này. Trong khi bạn mới chính là thủ phạm gây ra nhiều tổn thương cho người đầu ấp tay gối với mình.

Nếu muốn tìm ra một lý do để làm đẹp lòng nhân tình thì bạn nên viện cớ khác, đừng lôi người vợ đáng thương vào cuộc. Đa số đàn ông ngoại tình thường đổ thừa cho vợ như thế này, như thế kia. Họ chưa bao giờ dám nhận rằng họ thật sự muốn ngoại tình. Họ muốn tìm kiếm nhiều hơn một đối tác trong cuộc đời mình. Và lòng dạ của họ chẳng chung thủy chứ chẳng vì ai cả. 

“Anh chán trong chuyện chăn gối với cô ấy”

Chồng ngoại tình thường rỉ tai bồ nhí những điểm xấu này của vợ - Ảnh 3
Họ viện cớ chê bai chuyện chăn gối với vợ để đi ăn vụng...

“Khi quan hệ với vợ, anh không có cảm xúc gì và cô ấy cũng vậy”. Đây có lẽ lý do phổ biến nhất để đàn ông đi ngoại tình. Họ đổ lỗi cho vợ không biết khôn khéo trong chuyện ấy khiến chồng cảm thấy chán nản. Họ đẩy hết lỗi lầm cho phụ nữ trong khi lòng dạ họ đã muốn tìm người khác. Nếu một người đàn ông thương vợ thật lòng, họ sẽ tìm cách để làm mới chuyện chăn gối.

“Cô ấy không hiền dịu như em”

Chồng ngoại tình thường rỉ tai bồ nhí những điểm xấu này của vợ - Ảnh 4
... thậm chí còn tâng bốc nhân tình và hạ bệ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử nghĩ một ngày bạn bỏ vợ và đưa nhân tình về làm vợ chính thức, liệu một người phụ nữ suốt ngày cặm cụi trong bếp, lau dọn nhà cửa, chăm chồng, chăm con, còn có thể hiền dịu được nữa hay không? Thế nên đừng bao giờ so sánh giữa vợ và nhân tình như vậy. Chỉ có vợ mới thấu hiểu hết những nỗi khổ, trách nhiệm của một người mẹ, người vợ. Còn nhân tình chẳng qua chỉ là kẻ qua đường. 

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