Chỉ cần chồng đối xử như thế này, bảo đảm vợ suốt đời tận tụy, không thay lòng

Phụ nữ yêu 19/09/2018 10:52

Cuộc đời phụ nữ lấy được người chồng tử tế xem như viên mãn. Nếu được chồng đối xử như thế này, họ sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nếu chồng làm được những điều này, bảo đảm cả đời vợ sẽ luôn tận tụy, không bao giờ thay lòng hay cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tôn trọng vợ

Phụ nữ không cần gì nhiều, chỉ cần người chồng có thể tôn trọng và yêu thương họ hết lòng. Dù cuộc sống có nghèo khổ, cơm ăn không đủ no, họ cũng sẽ không bao giờ ruồng bỏ người chồng của mình. Vì vậy, đàn ông nên nhớ dù ngoài kia, các anh có quyền hành như thế nào, được mọi người kính trọng ra sao, về nhà bạn cũng phải tôn trọng vợ.

Chỉ cần chồng đối xử như thế này, bảo đảm vợ suốt đời tận tụy, không thay lòng - Ảnh 1
Đàn bà rất cần sự tôn trọng từ người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi cảm nhận tình cảm đủ đầy của chồng, phụ nữ sẽ chẳng tiếc rẻ thứ gì. Họ có thể dành cả cuộc đời của mình để ở bên cùng chồng vượt qua những sóng gió của hôn nhân. Sống trên đời ai cũng cần người khác tôn trọng. Trong hôn nhân cũng vậy, chỉ khi người vợ biết rõ mình nằm ở vị trí nào trong tim chồng, họ mới chọn lựa cách tận tụy hay thờ ơ.

Ủng hộ những gì vợ làm

Đa số đàn ông thường không quan tâm đến công việc của vợ như thế nào. Nếu vợ than, họ chỉ mở miệng nói rằng không làm được thì nghỉ hoặc vất vả quá thì ở nhà anh nuôi. Nhưng điều mà người phụ nữ cần đó là sự động viên, ủng hộ từ chồng.

Chỉ cần chồng đối xử như thế này, bảo đảm vợ suốt đời tận tụy, không thay lòng - Ảnh 2
Một người chồng tốt phải ủng hộ những việc vợ làm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng muốn kiếm tiền, có sự nghiệp riêng. Đó cũng là lý do mà nhiều người phụ nữ chọn cách đi làm chứ không chịu ở nhà nội trợ. Bởi họ không muốn bị chồng xem là gánh nặng, là đồ ăn bám vô dụng. Thế nên thay vì chồng nói vợ từ bỏ công việc thì hãy động viên cô ấy rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn, công việc có lúc này lúc khác, anh tin em sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Lắng nghe ý kiến của vợ

Vợ muốn những lời nói của mình có thể thay đổi hoặc tác động ít nhiều đến chồng chứ không phải lúc nào cũng bị phớt lờ. Thế nên những người chồng đừng suốt ngày nghĩ vợ ở nhà nội trợ hoặc nghĩ phụ nữ thì biết gì mà đối xử tệ với vợ. Đôi khi những ý kiến của vợ sẽ có lợi cho công việc cũng như cuộc sống của bạn. Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên tập lắng nghe những lời vợ nói.

Chỉ cần chồng đối xử như thế này, bảo đảm vợ suốt đời tận tụy, không thay lòng - Ảnh 3
Đàn ông hãy lắng nghe ý kiến của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Biết xin lỗi

Chỉ cần chồng đối xử như thế này, bảo đảm vợ suốt đời tận tụy, không thay lòng - Ảnh 4
Khi có lỗi lầm hãy mạnh dạn đứng ra nhận lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ có hai thứ quan trọng nhất là “xin lỗi” và “cảm ơn”. Khi nhận được gì đó từ đối phương, bạn hãy tập cách cảm ơn và khi phạm sai lầm, hãy nói lời xin lỗi. Đó là cách duy trì mối quan hệ lâu bền. Có những chuyện chỉ cần bạn lùi một bước và nói lời xin lỗi, khi đó đối phương sẽ đối xử khác hơn. Nếu cứ cố hơn thua, mối quan hệ sẽ sớm đổ vỡ.

Nếu chồng giận, vợ bớt lời, nếu vợ hờn, chồng cũng phải biết cách xin lỗi. Dù lỗi không hoàn toàn thuộc về bạn nhưng điều đó cũng khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, đối phương cũng không lo nghĩ nhiều.

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Tâm sự của người chồng mê công việc: Tôi về nhà và không còn thấy vợ chờ cơm nữa!

Đàn ông ơi, đừng để vợ phải chờ đợi nữa, vì biết đâu ngày mai khi trở về nhà, các anh không còn nhìn thấy cô ấy ngồi đó.

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